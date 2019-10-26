Ege’nin sonbahar lezzetleri

Ege’de sonbahar demek lezzet demek. Ölümsüz, bilge ağaç zeytin ve onun şifa çocuğu zeytinyağı demek. Lezzetlerde, sofralarda, sohbetlerde buluşmak demek. O zaman haydi Ege’nin ağız tadına!
-Ege denince akla, hemen onların adı gelir: Şevketibostan, arapsaçı, cibez, ısırgan, radika, turpotu, istifno, gelincik, sarmaşık, deniz börülcesi... Öyle bir aşktır ki tüm pazarlar, tüm tezgâhlar hatmedilir. ‘Organik mi?’ diye sormayın, hakaret kabul edilir.
-Yok böyle bir emek, yok böyle bir lezzet: Keşkek. Emeğiyle, lezzetiyle, buğdayıyla, etiyle, uzun uzun pişmesiyle önce kalplere, ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi. Unutmadan: Keşkek makineleri, mikserleri bahane, el emeğiyle, kol gücüyle dövülen keşkekler şahane...
- Dikkat, uçmuyor! “Kumru” dediğiniz bir sandviç, afiyetle damaklara, midelere konuyor. Hele sayas peyniriyle pek bir şahane. Sadece ‘yengen’e yani karışığa kilitlenmeyin, sabah kahvaltılarında bir de İzmir tulumu ve domates ikilisiyle deneyin.
- ‘Gevrek-boyoz’, Ege’de karbonhidrat değil, sabah sporu sayılır. Gevrek için Zeynel Ergin Gevrek Fırını, boyoz için Alsancak Dostlar Fırını’nı listelere, hafızalara not alın. Kat kat boyozla fırın yumurta, çıtır gevrekle tulumpeyniri fena yakışır.
- Şifa ikili zeytin ve zeytinyağı... Ölümsüz, bilge ağaç zeytin... Ve onun şifa çocuğu zeytinyağı... Evinizi, sofranızı, kendinizi, sevdiklerinizi bu lezzetten, bu şifadan mahrum bırakmayın. 25-29 Ekim’de 15’inci Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nde olacağız.
-Çelebi Unlu Mamulleri’nin marifeti, sosyal medyanın lezzet fenomeni... Adı gibi, tadı gibi ‘Bomba’... Dışı incecik hamur, içi akışkan çikolata... Uzaktan bakınca sessiz, sakin, kendi halinde bir kurabiye... Bir ısırıkta bambaşka bir hikâye. Ama bu uğurda upuzun sıralarda bekleyeceksiniz, demedi demeyin.
- Siz başka şehirlerde lokma için markalar, dükkânlar kurun, sonra Ege’de, İzmir’de neden tutmuyor diye kızın... Bize her yer lokma! Sokaklarda gördüğünüz o kuyruklar maaş değil, lokma kuyruğu. Üstelik parayla değil, sevapla... Ege’de hüzünler de sevinçler de lokmayla paylaşılır.
Bunları da seviyoruz
Söğüşün bırakın dağınık kalsın tadını... Bir lokmalık, 10 numaralık midyeyi... Önünde sıralarca şambaliyi... İzmir usulü karışık kuruşuk olmayan kokoreci... Süt darıyı... Meze niyetine buzlu bademi... Kavun çekirdeğinin en güzel, en özel hali sübyeyi... Ayaküstü balık ekmek yemeyi... Engin ve dingin enginarın dolmasını, etlisini, zeytinyağlısını... Kabak çiçeğinin en lezzetli hali dolmasını... İzmir köftenin bereketini... Sonbahar güzeli Sinkontayı... Yaprak sarmanın emeğini... Kurusuyla, tazesiyle börülceyi... Bodrumlu çökertme kebabının havasını cakasını... Çalkamanın güzelliğini... Uşak’ın tarhanasını, Afyon’un bükmesini, Denizli’nin tandır kebabını, damaklara şenlik Manisa kebabını, Kütahya’nın sıkıcık çorbasını...
Ege’nin sonbahar lezzetleri
Ege’de sonbahar demek lezzet demek. Ölümsüz, bilge ağaç zeytin ve onun şifa çocuğu zeytinyağı demek. Lezzetlerde, sofralarda, sohbetlerde buluşmak demek. O zaman haydi Ege’nin ağız tadına!
-Ege denince akla, hemen onların adı gelir: Şevketibostan, arapsaçı, cibez, ısırgan, radika, turpotu, istifno, gelincik, sarmaşık, deniz börülcesi... Öyle bir aşktır ki tüm pazarlar, tüm tezgâhlar hatmedilir. ‘Organik mi?’ diye sormayın, hakaret kabul edilir.
-Yok böyle bir emek, yok böyle bir lezzet: Keşkek. Emeğiyle, lezzetiyle, buğdayıyla, etiyle, uzun uzun pişmesiyle önce kalplere, ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi. Unutmadan: Keşkek makineleri, mikserleri bahane, el emeğiyle, kol gücüyle dövülen keşkekler şahane...
- Dikkat, uçmuyor! “Kumru” dediğiniz bir sandviç, afiyetle damaklara, midelere konuyor. Hele sayas peyniriyle pek bir şahane. Sadece ‘yengen’e yani karışığa kilitlenmeyin, sabah kahvaltılarında bir de İzmir tulumu ve domates ikilisiyle deneyin.
- ‘Gevrek-boyoz’, Ege’de karbonhidrat değil, sabah sporu sayılır. Gevrek için Zeynel Ergin Gevrek Fırını, boyoz için Alsancak Dostlar Fırını’nı listelere, hafızalara not alın. Kat kat boyozla fırın yumurta, çıtır gevrekle tulumpeyniri fena yakışır.
- Şifa ikili zeytin ve zeytinyağı... Ölümsüz, bilge ağaç zeytin... Ve onun şifa çocuğu zeytinyağı... Evinizi, sofranızı, kendinizi, sevdiklerinizi bu lezzetten, bu şifadan mahrum bırakmayın. 25-29 Ekim’de 15’inci Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nde olacağız.
-Çelebi Unlu Mamulleri’nin marifeti, sosyal medyanın lezzet fenomeni... Adı gibi, tadı gibi ‘Bomba’... Dışı incecik hamur, içi akışkan çikolata... Uzaktan bakınca sessiz, sakin, kendi halinde bir kurabiye... Bir ısırıkta bambaşka bir hikâye. Ama bu uğurda upuzun sıralarda bekleyeceksiniz, demedi demeyin.
- Siz başka şehirlerde lokma için markalar, dükkânlar kurun, sonra Ege’de, İzmir’de neden tutmuyor diye kızın... Bize her yer lokma! Sokaklarda gördüğünüz o kuyruklar maaş değil, lokma kuyruğu. Üstelik parayla değil, sevapla... Ege’de hüzünler de sevinçler de lokmayla paylaşılır.
Bunları da seviyoruz
Söğüşün bırakın dağınık kalsın tadını... Bir lokmalık, 10 numaralık midyeyi... Önünde sıralarca şambaliyi... İzmir usulü karışık kuruşuk olmayan kokoreci... Süt darıyı... Meze niyetine buzlu bademi... Kavun çekirdeğinin en güzel, en özel hali sübyeyi... Ayaküstü balık ekmek yemeyi... Engin ve dingin enginarın dolmasını, etlisini, zeytinyağlısını... Kabak çiçeğinin en lezzetli hali dolmasını... İzmir köftenin bereketini... Sonbahar güzeli Sinkontayı... Yaprak sarmanın emeğini... Kurusuyla, tazesiyle börülceyi... Bodrumlu çökertme kebabının havasını cakasını... Çalkamanın güzelliğini... Uşak’ın tarhanasını, Afyon’un bükmesini, Denizli’nin tandır kebabını, damaklara şenlik Manisa kebabını, Kütahya’nın sıkıcık çorbasını...