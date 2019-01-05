Egeâ€™nin ÅŸifa ve saÄŸlÄ±k rotalarÄ±

Egeâ€™yi yazÄ±n bilenler, baharda bilenler... KÄ±ÅŸÄ±nÄ±, ÅŸifasÄ±nÄ± pas geçenler... Ege dört mevsim dört dörtlüktür. Hadi gelin bu hafta da saÄŸlÄ±k noktalarÄ±nÄ± dolaÅŸalÄ±m.
â—Š Afyonkarahisar... TÃ¼rkiyeâ€™de termalin ilk beÅŸinde: GazlÄ±gÃ¶l, Gecek, HÃ¼dai, Heybeli... Romatizmal aÄŸrÄ±lara, ortopedik, nÃ¶rolojik rahatsÄ±zlÄ±klara, solunum sistemi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na, cilt hastalÄ±klarÄ±na, kalp ve dolaÅŸÄ±m sistemi, metabolizma, baÄŸÄ±rsak ve mide rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na, idrar yollarÄ± ve bÃ¶brek hastalÄ±klarÄ±na iyi geliyor. Afyonâ€™a gitmiÅŸken Frig Vadisiâ€™ni gezmeden, yÃ¶resel lezzetleri tatmadan, patatesli, mercimekli bÃ¼kme yemeden, sucuk, kaymak, lokum almadan... ÃœstÃ¼ne bir de Ã¼nlÃ¼ maden suyundan patlatmadan dÃ¶nÃ¼lmÃ¼yor.Â
â—Š Tire... OtlarÄ±, kÃ¶ftesi, tostu, kahvaltÄ±sÄ± afiyetle yenir. BakmayÄ±n daÄŸ tepesinde olduÄŸuna Kaplan DaÄŸ Restoranâ€™a bir solukta gidilir. DaÄŸlardan toplanan otlarÄ±na, otlu bÃ¶reÄŸine, el emeÄŸi dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ keÅŸkeÄŸine, Tire kÃ¶ftesi arkadaÅŸ edilir. Finalinde tatlÄ± lor Ã¼zeri karadut reÃ§eli parmak yedirir.Â
â—Š GÃ¶lcÃ¼k... Kafalar karÄ±ÅŸmasÄ±n, Kocaeli sanÄ±lmasÄ±n. Halis mulis Egeâ€™deyiz. YazÄ±n pÃ¼fÃ¼r pÃ¼fÃ¼r yayla havasÄ±, kÄ±ÅŸÄ±n kafa dinleme molasÄ±. Egeâ€™de kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸamak isteyenlerin buluÅŸma noktasÄ±. GÃ¶l kenarÄ± koÅŸu, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, bisiklet...
â—Š Pamukkale... UNESCO DÃ¼nya Miras Listesiâ€™nde, kalbimizin en gÃ¼zel kÃ¶ÅŸesinde... Hem gÃ¶ze, hem gÃ¶nÃ¼le hem de bedene ÅŸifa... Su sÄ±caklÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸmeyen travertenleri, termal sularÄ±, antik kentleri ve birÃ§ok efsanenin baÅŸrolÃ¼. Mitolojide tanrÄ±Ã§alarÄ±n gÃ¼zelleÅŸmek iÃ§in ÅŸifalÄ± sularda yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ne inanÄ±lÄ±yor. DÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda Serinhisar leblebisi almayÄ±, Tavas pidesi tatmayÄ±, Bayramyeriâ€™nde Denizli kebabÄ±yla bayram yapmayÄ± unutmayalÄ±m.
â—Š Fantastik Ã¼Ã§lÃ¼ BozdaÄŸ, Spil, Denizli Kayak Merkezi... OlasÄ± bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nda hemen BozdaÄŸâ€™a koÅŸulur, yok yaÄŸmazsa daÄŸ havasÄ±na mest olunur. Alternatifi ManisalÄ± Spil olur. Spilâ€™in orman kÃ¶ÅŸkleri eÅŸ dost, cÃ¼mbÃ¼r cemaat bu mevsim pek gÃ¼zel olur. En iddialÄ±sÄ±nÄ± en sona sakladÄ±m. Denizli Kayak Merkezi, Egeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k kayak merkezi olma unvanÄ±yla baÅŸkÃ¶ÅŸeye oturur. Sezon aÃ§Ä±ldÄ±. 9 pistiyle amatÃ¶rlerin, profesyonellerin, kayakÃ§Ä±larÄ±n, snowboardâ€™cularÄ±n gÃ¶zdesi olur.
Kendimize not!
â—Š 20 Ocakâ€™ta yine Ã§iÃ§eÄŸiz, yine gÃ¼zeliz, yine Karaburunâ€™dayÄ±z: Karaburun Nergis Festivali iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. (20 Ocak)
â—Š Bir Ã§iÃ§ek festivali de DatÃ§aâ€™dan: 8â€“10 Åžubatâ€™ta Badem Ã‡iÃ§eÄŸi Festivali iÃ§in ÅŸimdiden programlar yapÄ±lsÄ±n...
Egeâ€™nin ÅŸifa ve saÄŸlÄ±k rotalarÄ±
Egeâ€™yi yazÄ±n bilenler, baharda bilenler... KÄ±ÅŸÄ±nÄ±, ÅŸifasÄ±nÄ± pas geçenler... Ege dört mevsim dört dörtlüktür. Hadi gelin bu hafta da saÄŸlÄ±k noktalarÄ±nÄ± dolaÅŸalÄ±m.
â—Š Afyonkarahisar... TÃ¼rkiyeâ€™de termalin ilk beÅŸinde: GazlÄ±gÃ¶l, Gecek, HÃ¼dai, Heybeli... Romatizmal aÄŸrÄ±lara, ortopedik, nÃ¶rolojik rahatsÄ±zlÄ±klara, solunum sistemi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na, cilt hastalÄ±klarÄ±na, kalp ve dolaÅŸÄ±m sistemi, metabolizma, baÄŸÄ±rsak ve mide rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na, idrar yollarÄ± ve bÃ¶brek hastalÄ±klarÄ±na iyi geliyor. Afyonâ€™a gitmiÅŸken Frig Vadisiâ€™ni gezmeden, yÃ¶resel lezzetleri tatmadan, patatesli, mercimekli bÃ¼kme yemeden, sucuk, kaymak, lokum almadan... ÃœstÃ¼ne bir de Ã¼nlÃ¼ maden suyundan patlatmadan dÃ¶nÃ¼lmÃ¼yor.Â
â—Š Tire... OtlarÄ±, kÃ¶ftesi, tostu, kahvaltÄ±sÄ± afiyetle yenir. BakmayÄ±n daÄŸ tepesinde olduÄŸuna Kaplan DaÄŸ Restoranâ€™a bir solukta gidilir. DaÄŸlardan toplanan otlarÄ±na, otlu bÃ¶reÄŸine, el emeÄŸi dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ keÅŸkeÄŸine, Tire kÃ¶ftesi arkadaÅŸ edilir. Finalinde tatlÄ± lor Ã¼zeri karadut reÃ§eli parmak yedirir.Â
â—Š GÃ¶lcÃ¼k... Kafalar karÄ±ÅŸmasÄ±n, Kocaeli sanÄ±lmasÄ±n. Halis mulis Egeâ€™deyiz. YazÄ±n pÃ¼fÃ¼r pÃ¼fÃ¼r yayla havasÄ±, kÄ±ÅŸÄ±n kafa dinleme molasÄ±. Egeâ€™de kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸamak isteyenlerin buluÅŸma noktasÄ±. GÃ¶l kenarÄ± koÅŸu, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, bisiklet...
â—Š Pamukkale... UNESCO DÃ¼nya Miras Listesiâ€™nde, kalbimizin en gÃ¼zel kÃ¶ÅŸesinde... Hem gÃ¶ze, hem gÃ¶nÃ¼le hem de bedene ÅŸifa... Su sÄ±caklÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸmeyen travertenleri, termal sularÄ±, antik kentleri ve birÃ§ok efsanenin baÅŸrolÃ¼. Mitolojide tanrÄ±Ã§alarÄ±n gÃ¼zelleÅŸmek iÃ§in ÅŸifalÄ± sularda yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ne inanÄ±lÄ±yor. DÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda Serinhisar leblebisi almayÄ±, Tavas pidesi tatmayÄ±, Bayramyeriâ€™nde Denizli kebabÄ±yla bayram yapmayÄ± unutmayalÄ±m.
â—Š Fantastik Ã¼Ã§lÃ¼ BozdaÄŸ, Spil, Denizli Kayak Merkezi... OlasÄ± bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nda hemen BozdaÄŸâ€™a koÅŸulur, yok yaÄŸmazsa daÄŸ havasÄ±na mest olunur. Alternatifi ManisalÄ± Spil olur. Spilâ€™in orman kÃ¶ÅŸkleri eÅŸ dost, cÃ¼mbÃ¼r cemaat bu mevsim pek gÃ¼zel olur. En iddialÄ±sÄ±nÄ± en sona sakladÄ±m. Denizli Kayak Merkezi, Egeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k kayak merkezi olma unvanÄ±yla baÅŸkÃ¶ÅŸeye oturur. Sezon aÃ§Ä±ldÄ±. 9 pistiyle amatÃ¶rlerin, profesyonellerin, kayakÃ§Ä±larÄ±n, snowboardâ€™cularÄ±n gÃ¶zdesi olur.
Kendimize not!
â—Š 20 Ocakâ€™ta yine Ã§iÃ§eÄŸiz, yine gÃ¼zeliz, yine Karaburunâ€™dayÄ±z: Karaburun Nergis Festivali iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. (20 Ocak)
â—Š Bir Ã§iÃ§ek festivali de DatÃ§aâ€™dan: 8â€“10 Åžubatâ€™ta Badem Ã‡iÃ§eÄŸi Festivali iÃ§in ÅŸimdiden programlar yapÄ±lsÄ±n...