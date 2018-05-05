Ege'nin mayıs ajandası: Yemekten girip sanattan çıkacağız

Bölgenin en tatlı mahallesinde bu yıl ilk kez 11-13 Mayıs’ta düzenlenen ‘Tasting Alaçatı’ya özel ilgi şart...

Lezzet, sohbet, atölye, müzik, sanat, yeni deneyimler... Hepsi ve daha fazlası 11-13 Mayıs’taki uluslararası yaşam buluşması ‘Tasting Alaçatı’da. Hip Atölye’nin hayata geçirdiği festivale Fairy, Arkas Turizm, BiletPro, Kristal Yağları, Lucien Arkas Bağları, Arkas Trio, Troy, Ege Medya ve Çeşme Belediyesi destek veriyor. Program çok dolu, seçmeler aşağıda...

Açılışı 11 Mayıs’ta Arkas Bandosu yapacak. Sonra mı? Cynara Otel’de ‘Enginar Reçeli Atölyesi’, Ağan Bey Çiftliği’nde ‘Otlarla Taze Fikirler’, Asma Yaprağı Tarla’da ‘Çiftlikte Ege Ateşi’, Bazen Atölye’de Nedim Atilla ile ‘Amin Maalouf’un Satır Aralarına Yolculuk’, Eflatun’da ‘Ege’de Akdenizli Lezzeti’, Noni’s House’da ‘Odun Fırınında Ekmek Yapımı’... Günün finali Ovacık Buradan Bağları’nda şarap tadımıyla...

12 Mayıs’ta güneş doğar doğmaz Ege koylarında ‘Tekne ile Balık Avı; Papazz’da şef Vedat Başaran’la ‘Mutfaktan Alaçatı Esintileri’, İncirli Ev’de ‘Reçel Aşkı’, Kuytu’da ünlü şef Joe Barza’yla ‘Ege ve Lübnan Mezeleri’, Tektekçi’de Worldclass Türkiye Şampiyonu ve dünya üçüncüsü Kevin Patnode’la ‘Kokteyl Atölyesi’, Luce Otel’de Levon Bağış’la ‘Urla Bağ Yolu Tadımı’, Kapari Otel’de Allen Hulsey’le tadım ve gitar dinletisi...

13 Mayıs’ta gün yine balık avıyla başlıyor. Bazen Atölye’de Selda Güleç’le ‘Edebiyattan İlham Alan Ege Sofraları’, Agrilia’da Nedim Atilla’yla ‘Öğle Rakısı Güzeldir Efendim’ söyleşisi, Noni’s House’da ‘Ege Otlarıyla Yemek Şöleni’, Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde ‘Yarımadanın Nostaljik Ezgileri’, PereMere Otel’de YayaRaw’la ‘Çiğ Beslenme Üzerine Sohbet ve Tadım’... Kapanış, Vadi Alaçatı’da ‘Yıldızlar Altında Jazz Konseri’yle...

Daha saymadıklarımız var: Ekşi maya ekmek yapımından lavanta hasadına, zeytinyağının geçmişine yolculuktan kahve tadımına, bitki çayı atölyesinden Delikli Koy’da yogaya, sebze çapalama etkinliğinden ‘Antika Fincan Sergisi’ne... Üç günlük bu dopdolu festivalin etkinliklerine katılım sınırlı olduğu için rezervasyon şart. Daha çok bilgi, biletler ve mekânların özel mönüleri için tastingalacati.com’a ve biletix.com’a tık tık!

MİS KOKULU

21’inci Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali için son iki güne girdik! Çeşit çeşit çiçek arasında kaybolun; bolca koklayın, eşe dosta, balkona, bahçeye jest yapın. Bugün Göksel konserini de kaçırmayın.

BERGAMA’DA PERDE AÇIK

Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali, 10-13 Mayıs’ta ilk kez perde açacak. Umudumuz gelenekselleşmesi. Program ve biletler için bergama-tiyatrofestivali.com.…

UÇURDUM DA UÇURDUM

Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali 12-13 Mayıs’ta. Martı Uçurtma Kulübü’nün destek vereceği etkinliğe yurtdışından profesyoneller de katılacak.