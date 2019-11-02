Ege’nin kasım ajandası

Sıcaklığıyla, samimiyetiyle, sohbetiyle, lezzetiyle... Hareketiyle, bereketiyle, hasadıyla, festivaliyle Ege’de her mevsim başkadır. Ama kasım bambaşkadır. Hazırsanız başlıyoruz...
Pedala kuvvet
Çeşme’nin ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Veloturk Gran Fondo bisiklet yarışları için yarın pedallar dönecek. Yarışlara katılım bedelinin tamamı Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler projesine umut olacak.
Dünyanın bütün çalgıcıları...
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle dünyanın en önemli çalgı yapımcıları dördüncü kez İzmir’e geliyor. Türkiye’nin ilk ve tek yay yapımcısı M. Ufuk Güler ve koleksiyoner Andy Lim öncülüğünde 4’üncü Uluslararası Çalgı Yapımı Atölyesi ve Sergisi 4-8 Kasım tarihlerinde İKSEV’de.
Sinemaseverler burada mı?
İzmir Kısa Film Festivali 4-10 Kasım tarihlerinde 20’inci kez sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Film gösterimleri Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat, Konak Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası’nda gerçekleşecek.
Bir Gastrofest de Denizli’den
Denizli Aşçılar Derneği’nin emeği, çiçeği burnunda Gastrofest Denizli, tadıyla, lezzetiyle, heyecanıyla 9-10 Kasım’da Servergazi Kapalı Pazaryeri’nde kalbini, kapılarını açıyor. Ünlü şefler, yeme-içme yazarları, sunumlar, tadımlar, workshop’lar, yarışmalar, söyleşiler merakla bekleniyor.
Kütahya, çinileriyle İzmir’e geliyor
Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Odası’nın organizasyonunda Çini Festivali 7-10 Kasım’da Alsancak Tren Garı’nda İzmirlilerle buluşuyor. Seramik, porselen, tezhip, hat, ebru, kuyumculuk, iğne oyası, dokumacılık ve elmas işlemeciliği stantları şimdiden heyecanlandırıyor. Festivalin son günündeki Atatürk sergisini kaçırmayın.
Caz lazım caz, caz
Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi, 24-30 Kasım tarihlerinde 3’üncü Karşıyaka Caz Günleri’yle ‘cazlanıyor’. Erkan Oğur, Fatih Erkoç, Kerem Görsev, Sena Şener, Dilhan Şeşen, Tuna Kiremitçi, Halil Sezai, Çiğdem Erken, Birsen Tezer, Ediz Hafızoğlu kaçmıyor, kaçırılmıyor. Biletler için Biletix’e tık’lanıyor.
Nerede kalmıştık?
‘Tane tane lezzet, damla damla sağlık’ sloganıyla bugün ve yarın şenlikteyiz, şifadayız, lezzetteyiz. ‘Kristal ve Üretici El Ele’ ile Milas’ın Memecik tipi zeytin ağaçlarının çoğalması ve zeytinyağı kalitesinin yükselmesi için hep destek, tam desteğiz. Dolu dolu şenlik programının, sunumların, söyleşilerin, tadımların, lezzetlerin, yarışmaların da takibindeyiz.
Ege’nin kasım ajandası
Sıcaklığıyla, samimiyetiyle, sohbetiyle, lezzetiyle... Hareketiyle, bereketiyle, hasadıyla, festivaliyle Ege’de her mevsim başkadır. Ama kasım bambaşkadır. Hazırsanız başlıyoruz...
Pedala kuvvet
Çeşme’nin ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Veloturk Gran Fondo bisiklet yarışları için yarın pedallar dönecek. Yarışlara katılım bedelinin tamamı Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler projesine umut olacak.
Dünyanın bütün çalgıcıları...
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle dünyanın en önemli çalgı yapımcıları dördüncü kez İzmir’e geliyor. Türkiye’nin ilk ve tek yay yapımcısı M. Ufuk Güler ve koleksiyoner Andy Lim öncülüğünde 4’üncü Uluslararası Çalgı Yapımı Atölyesi ve Sergisi 4-8 Kasım tarihlerinde İKSEV’de.
Sinemaseverler burada mı?
İzmir Kısa Film Festivali 4-10 Kasım tarihlerinde 20’inci kez sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Film gösterimleri Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat, Konak Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası’nda gerçekleşecek.
Bir Gastrofest de Denizli’den
Denizli Aşçılar Derneği’nin emeği, çiçeği burnunda Gastrofest Denizli, tadıyla, lezzetiyle, heyecanıyla 9-10 Kasım’da Servergazi Kapalı Pazaryeri’nde kalbini, kapılarını açıyor. Ünlü şefler, yeme-içme yazarları, sunumlar, tadımlar, workshop’lar, yarışmalar, söyleşiler merakla bekleniyor.
Kütahya, çinileriyle İzmir’e geliyor
Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Odası’nın organizasyonunda Çini Festivali 7-10 Kasım’da Alsancak Tren Garı’nda İzmirlilerle buluşuyor. Seramik, porselen, tezhip, hat, ebru, kuyumculuk, iğne oyası, dokumacılık ve elmas işlemeciliği stantları şimdiden heyecanlandırıyor. Festivalin son günündeki Atatürk sergisini kaçırmayın.
Caz lazım caz, caz
Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi, 24-30 Kasım tarihlerinde 3’üncü Karşıyaka Caz Günleri’yle ‘cazlanıyor’. Erkan Oğur, Fatih Erkoç, Kerem Görsev, Sena Şener, Dilhan Şeşen, Tuna Kiremitçi, Halil Sezai, Çiğdem Erken, Birsen Tezer, Ediz Hafızoğlu kaçmıyor, kaçırılmıyor. Biletler için Biletix’e tık’lanıyor.
Nerede kalmıştık?
‘Tane tane lezzet, damla damla sağlık’ sloganıyla bugün ve yarın şenlikteyiz, şifadayız, lezzetteyiz. ‘Kristal ve Üretici El Ele’ ile Milas’ın Memecik tipi zeytin ağaçlarının çoğalması ve zeytinyağı kalitesinin yükselmesi için hep destek, tam desteğiz. Dolu dolu şenlik programının, sunumların, söyleşilerin, tadımların, lezzetlerin, yarışmaların da takibindeyiz.