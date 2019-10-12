Ege’nin ekim ajandası

İş işten geçmeden, mevsim alıp başını gitmeden... Ege’ye gelin, ekim ajandasını ezberleyin.
4. Uluslararası 1 Festival İzmir’e geri sayım başladı
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde 4’üncü Uluslararası 1 Festival İzmir, 14 Ekim’de Işın Karaca ve Metropolitan Orkestrası’yla açılış yapacak. 15 Ekim’de 4 Grammy ödüllü Stanley Clark, 16 Ekim’de huzurlu ses Melihat Gülses ve Tanini Trio, 17 Ekim’de Türkiye’de ilk kez sahne alacak Antonio Lizana Band ve 18 Ekim’de New York Gypsy All Stars feat. Ara Dinkjian konseriyle devam edecek. Tüm etkinlikler saat 20.00’de başlayacak; biletler Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve İzmir Sanat gişelerinde satışta olacak.
Ayvalık Uluslararası
Zeytin Hasat Festivali’ne...
Yılın en çok bu ayını, bu zamanını seviyorum, bekliyorum. Kristal Yağları’nın izinde 24–26 Ekim tarihlerinde Ayvalık’a doğru çok lezzetli, çok sağlıklı, çok Egeli bir yolculuğa çıkacağız. Ayvalık’ın, Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nin ve ‘fidandan soframıza’ zeytininin hikâyesinin tadını çıkaracağız.
Bir İzmir Kültürpark klasiği...
Tabii ki Kerki-Solfej konserleri... Ekimin konser ajandası tam tekmil, doludizgin... Candan Erçetin, Manuş Baba, her konserinin takipçisi ve kadrolusu olduğum Sıla ve Mabel Matiz... Biletler Biletix’te.
Sonbahara saygı duruşu...
Adı üzerinde ‘Autumn Fest’ bugün (12 Ekim) ve yarın (13 Ekim) Life Park Buca’da sonbahara saygı duruşu niteliğinde... Hayko Cepkin, Ceyl’an Ertem, Mor ve Ötesi, Gripin, Pera Festival Sahnesi’nde.
Uyarıyorum, bu festivale aç gidin!
10 numara sokak lezzetleri ve genç şeflerin hünerleri... Eat’em All yeme-içme tutkunlarını bugün (12 Ekim) İnciraltı’nda lezzete ve tek biletle tıka basa doymaya davet ediyor.
İzmir Gastrofest Buluşması
-Hande Arslanalp, Müge Akgün ve Gamze İneceli’nin el ele, gönül gönüle verdiği İzmir Gastrofest İzmir; Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, THY, Öztiryakiler, Pepsi, Çimstone, Jumbo, Şekerbank, %100, Ford, Hilton İzmir, Hürriyet Gazetesi, Diageo, Gastronometro, BTA Group, Nestle, Kristal Zeytinyağları, Metro ve Unilever Food Solutions’un kanatları altında bu sene pastadaki ikinci mumunu üflüyor.
·-ABD, Lübnan, Polonya, İngiltere, İsrail, İspanya, İtalya ve Almanya’dan ünlü şefler, kanaat önderleri... Efsanevi saksofoncu Ricky Ford solo konserleri, kahvaltı, paneller, konuşmalar, yemek belgeselleri, yabancı ve Türk şeflerin eşleştiği workshoplar, ünlü şeflerin, restoranların tadım sofraları ve sürpriz kapanış konseri merakla, ilgiyle, afiyetle bekleniyor.
- Festivalin bu yılki teması tüketiciyle üreticiyi buluşturan, ekolojik dengelere saygı duyan ve mevsiminde ürünleri satışa sunan ‘Pazar Yeri’... İzmir’in en eski, en simge ve en lezzet pazarlarından Havra Sokağı da Gastrofest’te yer alıyor. Şimdiden iştah kabartıyor.
- Dikkat dikkat! Polonya’nın yıldız şefi, heykeltıraş, grafiti sanatçısı, yazar ve aynı zamanda restorancı Aleksander Baron’la atölye çalışması... San Francisco’daki Chez Panisse Restora’nın eski şefi ve James Beard Ödüllü yemek kitabı yazarı David Tanis’le son kitabı ‘Market Cooking’in perde arkası... İsrail’in köklü restoranı Eucalyptus’un sahibi ve şefi Moshe Basson ile fevkaladenin fevki bir workshop... Türkiye’nin ilk organik çiftliğini kuran Gürsel Tonbul’un zorlu yolculuk hikâyesi... Hafızalara atılsın!
- Uzun lafın kısası, 20 Ekim’de Tarihi Alsancak Tren Garı’nda buluşuyoruz. Sakın ha geç kalmıyoruz!
Duyduk duymadık demeyin!
‘Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri’nin kanatları altında Postmodern Jukebox, 27 Ekim’de İzmir Ooze Venue’ye geliyor. 1920’lerin stili, estetiği, caz ve swing dokunuşları kaçmıyor, kaçırılmıyor.
Biletler için tabii ki Biletix’e başvuruluyor.
Yelkenler fora!
Akdeniz’in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup bu sene 31’inci yaşını kutluyor. 21-26 Ekim tarihlerinde dünyanın her köşesinden, her durağından binlerce yelkenci ve yelken tutkunuyla buluşmaya, kavuşmaya hazırlanıyor. Yarışlar, konserler, etkinlikler iple çekiliyor. Daha fazlası içinse bodrumcup.com’a tıklanıyor.
Sergiler, film festivalleri, kitap kulüpleri...
·-Arkas Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde ‘Picasso: Gösteri Sanatı’ başlıklı sergi uzun kuyruklarla devam ediyor. Bir giden bir daha gidiyor. ‘Uzun Perşembe’lerde saat 20.00’ye kadar acele acele değil sindire sindire geziliyor. Galeri A’da 4 Ekim’de açılan karma sergi ‘Timsah Çukuru’, 19 Ekim’e kadar tüm renkleri ve çeşitliliğiyle devam ediyor. Folkart Galeri’de 18 Ekim’de açılacak ‘Gece Sirenleri’ sergisi de merakla bekleniyor.
-Ekimle başka ne iyi gider derseniz biraz kitap, biraz film derim. 19-23 Ekim’de Cinemaximum Konak Pier 7 Salon’da perde açacak Filmekimi’ni kaçırmayın. ‘Parazit’e, ‘Ve Sonra Dans Ettik’e, ‘Diego Maradona’ya biletler tükenmeden Biletix’ten bilet alın. 15-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 5’inci Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’ni de listeye alın.
-Ve tabii kitap ve film kulüpleri... Ekime, sonbahara, bünyeye, kalbe, ruha şifa niyetine... İster bir kulübe üye olun, ister eşi, dostu toplayın, kendi kulübünüzü kendiniz kurun. Ama ne yapın edin, bu ay ve her ay kültür-sanata dokunun.
Ege’nin ekim ajandası
İş işten geçmeden, mevsim alıp başını gitmeden... Ege’ye gelin, ekim ajandasını ezberleyin.
4. Uluslararası 1 Festival İzmir’e geri sayım başladı
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde 4’üncü Uluslararası 1 Festival İzmir, 14 Ekim’de Işın Karaca ve Metropolitan Orkestrası’yla açılış yapacak. 15 Ekim’de 4 Grammy ödüllü Stanley Clark, 16 Ekim’de huzurlu ses Melihat Gülses ve Tanini Trio, 17 Ekim’de Türkiye’de ilk kez sahne alacak Antonio Lizana Band ve 18 Ekim’de New York Gypsy All Stars feat. Ara Dinkjian konseriyle devam edecek. Tüm etkinlikler saat 20.00’de başlayacak; biletler Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve İzmir Sanat gişelerinde satışta olacak.
Ayvalık Uluslararası
Zeytin Hasat Festivali’ne...
Yılın en çok bu ayını, bu zamanını seviyorum, bekliyorum. Kristal Yağları’nın izinde 24–26 Ekim tarihlerinde Ayvalık’a doğru çok lezzetli, çok sağlıklı, çok Egeli bir yolculuğa çıkacağız. Ayvalık’ın, Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nin ve ‘fidandan soframıza’ zeytininin hikâyesinin tadını çıkaracağız.
Bir İzmir Kültürpark klasiği...
Tabii ki Kerki-Solfej konserleri... Ekimin konser ajandası tam tekmil, doludizgin... Candan Erçetin, Manuş Baba, her konserinin takipçisi ve kadrolusu olduğum Sıla ve Mabel Matiz... Biletler Biletix’te.
Sonbahara saygı duruşu...
Adı üzerinde ‘Autumn Fest’ bugün (12 Ekim) ve yarın (13 Ekim) Life Park Buca’da sonbahara saygı duruşu niteliğinde... Hayko Cepkin, Ceyl’an Ertem, Mor ve Ötesi, Gripin, Pera Festival Sahnesi’nde.
Uyarıyorum, bu festivale aç gidin!
10 numara sokak lezzetleri ve genç şeflerin hünerleri... Eat’em All yeme-içme tutkunlarını bugün (12 Ekim) İnciraltı’nda lezzete ve tek biletle tıka basa doymaya davet ediyor.
İzmir Gastrofest Buluşması
-Hande Arslanalp, Müge Akgün ve Gamze İneceli’nin el ele, gönül gönüle verdiği İzmir Gastrofest İzmir; Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, THY, Öztiryakiler, Pepsi, Çimstone, Jumbo, Şekerbank, %100, Ford, Hilton İzmir, Hürriyet Gazetesi, Diageo, Gastronometro, BTA Group, Nestle, Kristal Zeytinyağları, Metro ve Unilever Food Solutions’un kanatları altında bu sene pastadaki ikinci mumunu üflüyor.
·-ABD, Lübnan, Polonya, İngiltere, İsrail, İspanya, İtalya ve Almanya’dan ünlü şefler, kanaat önderleri... Efsanevi saksofoncu Ricky Ford solo konserleri, kahvaltı, paneller, konuşmalar, yemek belgeselleri, yabancı ve Türk şeflerin eşleştiği workshoplar, ünlü şeflerin, restoranların tadım sofraları ve sürpriz kapanış konseri merakla, ilgiyle, afiyetle bekleniyor.
- Festivalin bu yılki teması tüketiciyle üreticiyi buluşturan, ekolojik dengelere saygı duyan ve mevsiminde ürünleri satışa sunan ‘Pazar Yeri’... İzmir’in en eski, en simge ve en lezzet pazarlarından Havra Sokağı da Gastrofest’te yer alıyor. Şimdiden iştah kabartıyor.
- Dikkat dikkat! Polonya’nın yıldız şefi, heykeltıraş, grafiti sanatçısı, yazar ve aynı zamanda restorancı Aleksander Baron’la atölye çalışması... San Francisco’daki Chez Panisse Restora’nın eski şefi ve James Beard Ödüllü yemek kitabı yazarı David Tanis’le son kitabı ‘Market Cooking’in perde arkası... İsrail’in köklü restoranı Eucalyptus’un sahibi ve şefi Moshe Basson ile fevkaladenin fevki bir workshop... Türkiye’nin ilk organik çiftliğini kuran Gürsel Tonbul’un zorlu yolculuk hikâyesi... Hafızalara atılsın!
- Uzun lafın kısası, 20 Ekim’de Tarihi Alsancak Tren Garı’nda buluşuyoruz. Sakın ha geç kalmıyoruz!
Duyduk duymadık demeyin!
‘Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri’nin kanatları altında Postmodern Jukebox, 27 Ekim’de İzmir Ooze Venue’ye geliyor. 1920’lerin stili, estetiği, caz ve swing dokunuşları kaçmıyor, kaçırılmıyor.
Biletler için tabii ki Biletix’e başvuruluyor.
Yelkenler fora!
Akdeniz’in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup bu sene 31’inci yaşını kutluyor. 21-26 Ekim tarihlerinde dünyanın her köşesinden, her durağından binlerce yelkenci ve yelken tutkunuyla buluşmaya, kavuşmaya hazırlanıyor. Yarışlar, konserler, etkinlikler iple çekiliyor. Daha fazlası içinse bodrumcup.com’a tıklanıyor.
Sergiler, film festivalleri, kitap kulüpleri...
·-Arkas Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde ‘Picasso: Gösteri Sanatı’ başlıklı sergi uzun kuyruklarla devam ediyor. Bir giden bir daha gidiyor. ‘Uzun Perşembe’lerde saat 20.00’ye kadar acele acele değil sindire sindire geziliyor. Galeri A’da 4 Ekim’de açılan karma sergi ‘Timsah Çukuru’, 19 Ekim’e kadar tüm renkleri ve çeşitliliğiyle devam ediyor. Folkart Galeri’de 18 Ekim’de açılacak ‘Gece Sirenleri’ sergisi de merakla bekleniyor.
-Ekimle başka ne iyi gider derseniz biraz kitap, biraz film derim. 19-23 Ekim’de Cinemaximum Konak Pier 7 Salon’da perde açacak Filmekimi’ni kaçırmayın. ‘Parazit’e, ‘Ve Sonra Dans Ettik’e, ‘Diego Maradona’ya biletler tükenmeden Biletix’ten bilet alın. 15-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 5’inci Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’ni de listeye alın.
-Ve tabii kitap ve film kulüpleri... Ekime, sonbahara, bünyeye, kalbe, ruha şifa niyetine... İster bir kulübe üye olun, ister eşi, dostu toplayın, kendi kulübünüzü kendiniz kurun. Ama ne yapın edin, bu ay ve her ay kültür-sanata dokunun.