Ege’nin ağustos ajandası

Ağustos Ege’ye neşesiyle, coşkusuyla, festivaliyle geldi. Bodrum’a bir tık torpil geçse de dolu dolu ajandasıyla gönülleri fethetti. Hazırsanız başlıyoruz...
Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali bugün başlıyor
Uluslararası Bodrum Bale Festivali bu sene pastadaki 17’nci mumunu üflüyor. Gençliği, enerjisi, tutkusu ona çok yakışıyor.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün festivaline Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi tam destek veriyor.
Festival bu akşam (3 Ağustos) Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği ‘Frida’ ile Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde sevenleriyle başlayacak, 21 Ağustos’ta da son bulacak.
Programdan kısa kısa... Gürcü Ulusal Dansı’nı dünyaya tanıtan Sukhishvili Ulusal Bale Topluluğu 6-7 Ağustos’ta halklarının savaş, kahramanlık ve aşk hikâyelerini seyirciyle buluşturacak. Romeo ve Juliet’in ölümsüz aşkı 10 Ağustos’ta İzmir Devlet Opera ve Balesi’yle sahne bulacak. Bir başka klasik eser ‘Şehrazat’ Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Flamenko ateşi 17-18 Ağustos’ta Aida Gómez ve Dans Topluluğu’nun özgün ‘Carmen’ yorumuyla yanacak.
Festival kapanışı İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin genç ve dinamik grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul’un (MDTist) ‘Jizel’ eseriyle 21 Ağustos’ta gerçekleşecek.
Bodrum Müzik Festivali 15 yaşında
Yolundan, tatilinden Bodrum geçenler bu yaz sanata, müziğe doyacaksınız! Doğuş Grubu’nun kuruculuğuyla hayat bulan festival 22-25 Ağustos’ta Turgutreis, D-Marin Turgutreis, D- Marin Turgutreis Amfitiyatro, The Marmara Bodrum, Zai Bodrum, Bodrum Mozole Anıt Müzesi, Şevket Sabancı Parkı gibi birçok farklı mekânda ruhun gıdası olacak.
Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca, Mert Fırat... Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiyalı ünlü armonika grubu Sväng... Aklınızdan, kalbinizden geçen herkes bu festivalde, festivalin ev sahipliğinde...
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın genç yeteneklerini ağırlayan Sabah Konserleri, D-Marin Turgutreis Amfitiyatro’da ‘Günbatımı Konserleri’ ve geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören ‘Gece Konserleri’ kaçmasın, kaçırılmasın. Saffet Emre Tonguç rehberliğinde ‘Bir Bodrum Hikâyesi’ de unutulmasın!
Gönülden alkış! Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan festivalin bilet gelirlerinin tamamı ilk senesinden bu yana çeşitli vakıf ve derneklere bağışlanıyor. Gönülden alkışı hak ediyor.
Cazseverler Gümüşlük’te buluşuyor
Bodrum’da sanata, müziğe doyacaksınız derken abartmıyordum. Bu yaz ağustos demek, Bodrum demek... Bodrum demek, hareket, bereket, festival demek... Gümüşlük Festival alanında 27-31 Ağustos’ta üçüncü kez gerçekleşecek ‘Caz Kampı’nın peşine takılmak gerek.
Caz müziğinin önemli isimleri yine, yeniden kampta! Sibel Köse ve Ece Göksu caz vokal, İmer Demirer trompet, Engin Recepoğulları saksofon, Neşet Ruacan ve Eylül Biçer gitar, Can Çankaya piyano, Kağan Yıldız kontrbas/elektrik bas ve Berke Özgümüş davul dersleri verecek. Amerikalı saksofoncu Ricky Ford ve Erkan Oğur kampın özel konuğu olacak. Profesyonel, öğrenci, amatör ve caza gönül verenlerle 10 numara buluşma, 10 numara kamp olacak!
İyiliğin festival hali ‘Koruncuk Sörf Festivali’
Çocuklara sıcacık bir yuva olan, onlara kalbini ve kollarını açan... Okulöncesi yaştan itibaren geleceğe ve hayata hazırlayan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına düzenlenen Koruncuk Sörf Festivali, 17-18 Ağustos’ta Alaçatı’da gerçekleştirilecek. İyiliğin festival hali umut olacak, ilham olacak.
ElectronIca Festival Çeşme’ye geliyor!
m Türkiye’nin açık ara en büyük elektronik müzik buluşması 12-13 Ağustos’ta Fun Beach’te... Gençler ve ruhu 18’likler, biletler için Biletix’e!
Ege’nin ağustos ajandası
Ağustos Ege’ye neşesiyle, coşkusuyla, festivaliyle geldi. Bodrum’a bir tık torpil geçse de dolu dolu ajandasıyla gönülleri fethetti. Hazırsanız başlıyoruz...
Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali bugün başlıyor
Uluslararası Bodrum Bale Festivali bu sene pastadaki 17’nci mumunu üflüyor. Gençliği, enerjisi, tutkusu ona çok yakışıyor.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün festivaline Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi tam destek veriyor.
Festival bu akşam (3 Ağustos) Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği ‘Frida’ ile Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde sevenleriyle başlayacak, 21 Ağustos’ta da son bulacak.
Programdan kısa kısa... Gürcü Ulusal Dansı’nı dünyaya tanıtan Sukhishvili Ulusal Bale Topluluğu 6-7 Ağustos’ta halklarının savaş, kahramanlık ve aşk hikâyelerini seyirciyle buluşturacak. Romeo ve Juliet’in ölümsüz aşkı 10 Ağustos’ta İzmir Devlet Opera ve Balesi’yle sahne bulacak. Bir başka klasik eser ‘Şehrazat’ Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Flamenko ateşi 17-18 Ağustos’ta Aida Gómez ve Dans Topluluğu’nun özgün ‘Carmen’ yorumuyla yanacak.
Festival kapanışı İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin genç ve dinamik grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul’un (MDTist) ‘Jizel’ eseriyle 21 Ağustos’ta gerçekleşecek.
Bodrum Müzik Festivali 15 yaşında
Yolundan, tatilinden Bodrum geçenler bu yaz sanata, müziğe doyacaksınız! Doğuş Grubu’nun kuruculuğuyla hayat bulan festival 22-25 Ağustos’ta Turgutreis, D-Marin Turgutreis, D- Marin Turgutreis Amfitiyatro, The Marmara Bodrum, Zai Bodrum, Bodrum Mozole Anıt Müzesi, Şevket Sabancı Parkı gibi birçok farklı mekânda ruhun gıdası olacak.
Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca, Mert Fırat... Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiyalı ünlü armonika grubu Sväng... Aklınızdan, kalbinizden geçen herkes bu festivalde, festivalin ev sahipliğinde...
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın genç yeteneklerini ağırlayan Sabah Konserleri, D-Marin Turgutreis Amfitiyatro’da ‘Günbatımı Konserleri’ ve geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören ‘Gece Konserleri’ kaçmasın, kaçırılmasın. Saffet Emre Tonguç rehberliğinde ‘Bir Bodrum Hikâyesi’ de unutulmasın!
Gönülden alkış! Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan festivalin bilet gelirlerinin tamamı ilk senesinden bu yana çeşitli vakıf ve derneklere bağışlanıyor. Gönülden alkışı hak ediyor.
Cazseverler Gümüşlük’te buluşuyor
Bodrum’da sanata, müziğe doyacaksınız derken abartmıyordum. Bu yaz ağustos demek, Bodrum demek... Bodrum demek, hareket, bereket, festival demek... Gümüşlük Festival alanında 27-31 Ağustos’ta üçüncü kez gerçekleşecek ‘Caz Kampı’nın peşine takılmak gerek.
Caz müziğinin önemli isimleri yine, yeniden kampta! Sibel Köse ve Ece Göksu caz vokal, İmer Demirer trompet, Engin Recepoğulları saksofon, Neşet Ruacan ve Eylül Biçer gitar, Can Çankaya piyano, Kağan Yıldız kontrbas/elektrik bas ve Berke Özgümüş davul dersleri verecek. Amerikalı saksofoncu Ricky Ford ve Erkan Oğur kampın özel konuğu olacak. Profesyonel, öğrenci, amatör ve caza gönül verenlerle 10 numara buluşma, 10 numara kamp olacak!
İyiliğin festival hali ‘Koruncuk Sörf Festivali’
Çocuklara sıcacık bir yuva olan, onlara kalbini ve kollarını açan... Okulöncesi yaştan itibaren geleceğe ve hayata hazırlayan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına düzenlenen Koruncuk Sörf Festivali, 17-18 Ağustos’ta Alaçatı’da gerçekleştirilecek. İyiliğin festival hali umut olacak, ilham olacak.
ElectronIca Festival Çeşme’ye geliyor!
m Türkiye’nin açık ara en büyük elektronik müzik buluşması 12-13 Ağustos’ta Fun Beach’te... Gençler ve ruhu 18’likler, biletler için Biletix’e!