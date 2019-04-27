Ege’de yine festival, yine lezzet var

Çeşme’deki Tasting Alaçatı ve Urla’daki Enginar Festivali, İzmirlilere ve yolu İzmir’e düşeceklere lezzet, sağlık ve sanat dolu bir hafta sonu vaat ediyor.
Gastronomiden doğaya, doğadan maceraya, müziğe, sanata, uslanmaz kâşifleri, hayat ve lezzet tutkunlarını, şefleri, yerel üreticileri, işletmecileri, her rengi, her sesi, herkesi kanatları altında buluşturan Tasting Alaçatı dün başladı; yarın (28 Nisan) son!
Alaçatı’nın en iyi mekânları, restoranları, otelleri, bağevleri, çiftlikleri velhasıl Platformda 60 işletme, kollarını, kalplerini açıyor, ev sahipliği yapıyor.
Tasting Alaçatı, ‘oldu bitti’ kafasının çok ötesinde. Organizasyon Ege’nin yerel ürünleri, üreticileri, lezzetleri, yeme-içme kültüründeki yerleri, önemleri tanınsın, bilinsin istiyor. Sürdürülebilir turizme destek veriyor.
Tam tekmil program şöyle: 100’e yakın etkinlik, 70’e yakın özel mönü...Şeflerin özel tarifleri, tadım mönüleri, şeflerle özel atölye çalışmaları, degüstasyon atölyeleri, kitap söyleşileri, söyleşi programları, doğada sabah meditasyonu, sergiler, caz ve klasik müzik konserleri... Lavanta hasadı, lokal pazarlar, resim ve seramik sergileri...
Bugün (27 Nisan)... Alachi Butik Otel’de Ayuverdik Yaşam ve Beslenme üzerine söyleşi... Kurabiye Otel’de Dondurma ve Galeto Tutkusu... Bazen Alaçatı’da son zamanların en gözdesi Kombucha Atölyesi... Fava’da ‘Hayata Tek, Fava’nın Lezzetlerini Keşfet’... Yarın (28 Nisan)... Morro Otel’de Doğal ve Mayalı Ürünler Atölyesi... Dutlu Kahve’de sıcacık bir Ege sohbeti; ‘Amcalar Sohbeti’...
Radarıma takılanlar: Bu gece The Beach of Momo evsahipliğinde müzik, lezzet ve farkındalık triosu ‘Turuncu Gece’... En kıymetlisi toplumsal cinsiyet eşitliğine ve şiddetin her türüne karşı farkındalık oluşturması... En lezzetlisi İtalyan Şef Carlo Bernardini’nin ellerinden deniz balıkları ve kabuklularıyla fine dining mönüsü... En ruha gıdası sahnede Yaşar şarkıları... Yarın da (28 Nisan) PerisPri’de, seramik ve heykel sanatçısı Cahide Erel’in ev sahipliğinde, göç lezzetleri, müzikleri ve dansları... Daha fazlası için; www.tastingalacati.com’a tık tık!
Enginar bizi
Urla’ya çağırıyor
Bu sene 5’inci yaşını kutlayan
Urla Enginar Festivali dün (26 Nisan) başladı, yarına (28 Nisan) kadar tam lezzet devam.
Urla Meydanı ve sokaklarında enginarlı lezzetler, enginarlı sohbetler, enginarlı dokunuşlar, söyleşiler, mutfak ve sanat atölyeleri, müzik dinletileri, renkli, keyifli stantlar bizi bekler.
Sakız enginarın alametifarikası… İstanbul, Bursa, Yalova bahane, sakız enginarda Urla, Karaburun, Mordoğan, Çeşme şahane... Bir kere 10 numara 5 yıldız afrodizyak... Sonra kolesterolü düzenliyor, kalp hastalıklarını önlüyor, kanı temizliyor, şekeri düşürüyor...
Ege’de yine festival, yine lezzet var
Çeşme’deki Tasting Alaçatı ve Urla’daki Enginar Festivali, İzmirlilere ve yolu İzmir’e düşeceklere lezzet, sağlık ve sanat dolu bir hafta sonu vaat ediyor.
Gastronomiden doğaya, doğadan maceraya, müziğe, sanata, uslanmaz kâşifleri, hayat ve lezzet tutkunlarını, şefleri, yerel üreticileri, işletmecileri, her rengi, her sesi, herkesi kanatları altında buluşturan Tasting Alaçatı dün başladı; yarın (28 Nisan) son!
Alaçatı’nın en iyi mekânları, restoranları, otelleri, bağevleri, çiftlikleri velhasıl Platformda 60 işletme, kollarını, kalplerini açıyor, ev sahipliği yapıyor.
Tasting Alaçatı, ‘oldu bitti’ kafasının çok ötesinde. Organizasyon Ege’nin yerel ürünleri, üreticileri, lezzetleri, yeme-içme kültüründeki yerleri, önemleri tanınsın, bilinsin istiyor. Sürdürülebilir turizme destek veriyor.
Tam tekmil program şöyle: 100’e yakın etkinlik, 70’e yakın özel mönü...Şeflerin özel tarifleri, tadım mönüleri, şeflerle özel atölye çalışmaları, degüstasyon atölyeleri, kitap söyleşileri, söyleşi programları, doğada sabah meditasyonu, sergiler, caz ve klasik müzik konserleri... Lavanta hasadı, lokal pazarlar, resim ve seramik sergileri...
Bugün (27 Nisan)... Alachi Butik Otel’de Ayuverdik Yaşam ve Beslenme üzerine söyleşi... Kurabiye Otel’de Dondurma ve Galeto Tutkusu... Bazen Alaçatı’da son zamanların en gözdesi Kombucha Atölyesi... Fava’da ‘Hayata Tek, Fava’nın Lezzetlerini Keşfet’... Yarın (28 Nisan)... Morro Otel’de Doğal ve Mayalı Ürünler Atölyesi... Dutlu Kahve’de sıcacık bir Ege sohbeti; ‘Amcalar Sohbeti’...
Radarıma takılanlar: Bu gece The Beach of Momo evsahipliğinde müzik, lezzet ve farkındalık triosu ‘Turuncu Gece’... En kıymetlisi toplumsal cinsiyet eşitliğine ve şiddetin her türüne karşı farkındalık oluşturması... En lezzetlisi İtalyan Şef Carlo Bernardini’nin ellerinden deniz balıkları ve kabuklularıyla fine dining mönüsü... En ruha gıdası sahnede Yaşar şarkıları... Yarın da (28 Nisan) PerisPri’de, seramik ve heykel sanatçısı Cahide Erel’in ev sahipliğinde, göç lezzetleri, müzikleri ve dansları... Daha fazlası için; www.tastingalacati.com’a tık tık!
Enginar bizi
Urla’ya çağırıyor
Bu sene 5’inci yaşını kutlayan
Urla Enginar Festivali dün (26 Nisan) başladı, yarına (28 Nisan) kadar tam lezzet devam.
Urla Meydanı ve sokaklarında enginarlı lezzetler, enginarlı sohbetler, enginarlı dokunuşlar, söyleşiler, mutfak ve sanat atölyeleri, müzik dinletileri, renkli, keyifli stantlar bizi bekler.
Sakız enginarın alametifarikası… İstanbul, Bursa, Yalova bahane, sakız enginarda Urla, Karaburun, Mordoğan, Çeşme şahane... Bir kere 10 numara 5 yıldız afrodizyak... Sonra kolesterolü düzenliyor, kalp hastalıklarını önlüyor, kanı temizliyor, şekeri düşürüyor...