Ege’de yarıyıl tatili

Karneler alındı; çocuklarda sevinç, anne-babalarda telaş: Nereye gidilsin? Ne yapılsın? Aktiviteler, programlar neler? Tatilde Ege’de olanlar ya da gelmeyi planlayanlar için sömestr tatili rehberi hazırladım.
* Çok güzel eğitimler bunlar...
Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (EGEÇEM) hayat verdiği ‘Sömestr Tatili Eğitimleri’, 6-18 yaş arasındaki çocuk ve gençleri bekliyor. Code.org ile Oyunumu Tasarlıyorum, Lego Boost ile Robotumu Tasarlıyorum, Astronomide STEM Uygulamaları, Minik Yönetmenler Yeni Medyada Kendini Anlatıyor, Stop Motion Animasyon Atölyesi, Öykülerle Temel Ekonomi Okur Yazarlığı... Fen bilimlerinden görsel sanatlara, matematikten uzay bilimlerine tam tekmil eğitimler 21 Ocak-1 Şubat arasında. Eller çabuk tutulsun, kontenjanlar göz açıp kapayıncaya kadar doluyor.
* Ver elini uzay...
Tatillerin olmazsa olmazı, küçük büyük herkesin merakı Türkiye Uzay Kampı... İster beş günlük Uzay Yolcuları Programı, ister iki günlük Yıldızlar ve Gezegenler Macerası ya da anne-babayla takılmalı Aile / Çocuk Uzay Kampı... Astronot simülatörlerinin kullanılması, Hurricane 360 VR simülatörüyle sanal gerçeklik macerası, Sanal Mars gezisi simülatörü Mars Explorers... Ama kampın açık ara en etkileyicisi Uzay İstasyonu Görevi. Daha fazlası için: www.spacecampturkey.com
* Orada bir köy var uzakta...
O köy Nesin Matematik Köyü. Köyün sömestr matematik programları büyük çocuklara. Yani matematikle yatıp matematikle kalkan, kalbi matematik aşkıyla çarpan sevgili liseliler için. Cebir Problemleri, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev, Kombinatoriğe Giriş... Programlar 21 Ocak’ta başlıyor, 3 Şubat’ta final yapıyor. Merak edenler, katılmak isteyenler soluğu Şirince’de Nesin Matematik Köyü’nde alıyor.
* Vira vira demir aldı dünya...
Vira Kürek ve Denizciler Spor Kulübü işbirliğiyle Kürek Kampı yapılıyor. 12-18 yaş çocukların, gençlerin kalbini fethediyor. Kamp Bodrum’da yarın başlıyor, 27 Ocak’a kadar sürecek. İster kürek çekmeyi önceden bilin, ister çekirge olun, fark etmiyor. Eğitim gruplarının başında kürek kampı eğitim koordinatörleri, kıdemli ve milli kürekçi antrenörler var.
* Yelkenler fora...
Denize, Ege’ye, spora sevdalılar... Yelkenle tanışmak, kaynaşmak... Ege’yle, denizle samimiyeti arttırmak isteyenler... Sömestrın ikinci haftasında, 11.00 ile 17.00 arasında Urla Yelken’in tanışma kursları ajandaya not edilsin. Yolu Urla’ya düşecekler en azından bir “Merhaba!” desin.
* Rehberin en lezzetlisi...
Tabii ki The Chef 4 U... Ve The Chef 4 U’nun genç şefler yarıyıl atölye programları... Suşi, pizza, makarna, çikolata, cupcake... Çocukların, gençlerin aklından, kalbinden, damağından ne geçerse... Atölyeler 13.00-15.00 arası. ‘Bir bilet al, iki kişi gel’ kampanyası da cabası. Biletler için: Biletix.
* Son olarak da etkinlik, atölye arayanlar...
İzmir’in etkinlik merkezi Atölye Lobi’de sabun, çinili tabak, mum, seramik, kurabiye, çikolata atölyeleri düzenleniyor. Ayrıntılar için: www.atolyelobi.com.
Uzay Kampı Türkiye.
Ege’de yarıyıl tatili
Karneler alındı; çocuklarda sevinç, anne-babalarda telaş: Nereye gidilsin? Ne yapılsın? Aktiviteler, programlar neler? Tatilde Ege’de olanlar ya da gelmeyi planlayanlar için sömestr tatili rehberi hazırladım.
* Çok güzel eğitimler bunlar...
Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (EGEÇEM) hayat verdiği ‘Sömestr Tatili Eğitimleri’, 6-18 yaş arasındaki çocuk ve gençleri bekliyor. Code.org ile Oyunumu Tasarlıyorum, Lego Boost ile Robotumu Tasarlıyorum, Astronomide STEM Uygulamaları, Minik Yönetmenler Yeni Medyada Kendini Anlatıyor, Stop Motion Animasyon Atölyesi, Öykülerle Temel Ekonomi Okur Yazarlığı... Fen bilimlerinden görsel sanatlara, matematikten uzay bilimlerine tam tekmil eğitimler 21 Ocak-1 Şubat arasında. Eller çabuk tutulsun, kontenjanlar göz açıp kapayıncaya kadar doluyor.
* Ver elini uzay...
Tatillerin olmazsa olmazı, küçük büyük herkesin merakı Türkiye Uzay Kampı... İster beş günlük Uzay Yolcuları Programı, ister iki günlük Yıldızlar ve Gezegenler Macerası ya da anne-babayla takılmalı Aile / Çocuk Uzay Kampı... Astronot simülatörlerinin kullanılması, Hurricane 360 VR simülatörüyle sanal gerçeklik macerası, Sanal Mars gezisi simülatörü Mars Explorers... Ama kampın açık ara en etkileyicisi Uzay İstasyonu Görevi. Daha fazlası için: www.spacecampturkey.com
* Orada bir köy var uzakta...
O köy Nesin Matematik Köyü. Köyün sömestr matematik programları büyük çocuklara. Yani matematikle yatıp matematikle kalkan, kalbi matematik aşkıyla çarpan sevgili liseliler için. Cebir Problemleri, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev, Kombinatoriğe Giriş... Programlar 21 Ocak’ta başlıyor, 3 Şubat’ta final yapıyor. Merak edenler, katılmak isteyenler soluğu Şirince’de Nesin Matematik Köyü’nde alıyor.
* Vira vira demir aldı dünya...
Vira Kürek ve Denizciler Spor Kulübü işbirliğiyle Kürek Kampı yapılıyor. 12-18 yaş çocukların, gençlerin kalbini fethediyor. Kamp Bodrum’da yarın başlıyor, 27 Ocak’a kadar sürecek. İster kürek çekmeyi önceden bilin, ister çekirge olun, fark etmiyor. Eğitim gruplarının başında kürek kampı eğitim koordinatörleri, kıdemli ve milli kürekçi antrenörler var.
* Yelkenler fora...
Denize, Ege’ye, spora sevdalılar... Yelkenle tanışmak, kaynaşmak... Ege’yle, denizle samimiyeti arttırmak isteyenler... Sömestrın ikinci haftasında, 11.00 ile 17.00 arasında Urla Yelken’in tanışma kursları ajandaya not edilsin. Yolu Urla’ya düşecekler en azından bir “Merhaba!” desin.
* Rehberin en lezzetlisi...
Tabii ki The Chef 4 U... Ve The Chef 4 U’nun genç şefler yarıyıl atölye programları... Suşi, pizza, makarna, çikolata, cupcake... Çocukların, gençlerin aklından, kalbinden, damağından ne geçerse... Atölyeler 13.00-15.00 arası. ‘Bir bilet al, iki kişi gel’ kampanyası da cabası. Biletler için: Biletix.
* Son olarak da etkinlik, atölye arayanlar...
İzmir’in etkinlik merkezi Atölye Lobi’de sabun, çinili tabak, mum, seramik, kurabiye, çikolata atölyeleri düzenleniyor. Ayrıntılar için: www.atolyelobi.com.
Uzay Kampı Türkiye.