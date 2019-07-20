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Aynur Tartan

Aynur Tartan

atartan@hurriyet.com.tr

Ege’de hafta sonu kaçamağının gizli kalsın adresleri

20 Temmuz 2019

Can Egeliler ve kalbini, ruhunu Ege’ye verenler... “Bir kaçamak olsun, o da Ege’de olsun” diyenler... İşte size az bilinen ama çok güzel adresler.

Çeşme’ye, Bodrum’a bay bay! Bademli’ye hay hay! Yazın şımarık çocukları Çeşme ve Bodrum’dan, onların havasından, cakasından, kalabalığından, telaşından gına geldiyse... Kabarık hesaplardan cep cepken delindiyse... Plajlar plajdan başka her şeyse... Mevzubahis huzursa, tatilse Bademli’nin hali, tavrı, havası, doğası, mavisi olay. Hafta sonu rotanız Dikili, adresiniz Bademli olsun. Killik Koyu, Zindancık Koyu, Hayıtlı Koyu, Deniz Ilıcası ve Pissa Plajı’nda kulacınız, keyfiniz bol olsun. Tekne turuyla da Garip Adası’na, Kalem Adası’na da selamınız olsun. Serinlemek için meşhur koruk suyu benden size tavsiye olsun. Bir de ‘Ege’nin Maldivleri’ diyeyim de havası tavan olsun.
Karaburunlu İnecik
◊ Hafta sonu bir tatlı huzur arayanlar, eğlencenin değil, dinlencenin peşinde koşanlar! Karaburunlu İnecik Köyü sizi bekler. Sadeliğine, sakinliğine, el değmemişliğine insan hayret eder. Sanat ruhu, huzur ruhu insanı bu devirde bile pamuk eder. Çınarların kollarında meydanı, doğası, havası, kendi halindeliği şifa yerine geçer. İnecik’e gidenin yolu mutlaka Karaburun’dan, Mordoğan’dan, Balıklıova’dan da geçer.
◊ Bir Muğla masalı Kapıkırı... Bedeni Bodrum’a komşu olsa da ruhu Bodrum’un en uzağında... Doğası, havası, dokusu tam kıvamında. Hayatı rölantiye almak için 10 numara. Bafa Gölü’nün eteklerinde ufacık tefecik bir köy, bir masal Kapıkırı... Tarih ve arkeoloji tutkunları bu köyü, bu masalı kaçırmayın derim. Helenistik ve Bizans dönemine ait kalıntılar, gölde tekne turu, kuş gözlemciliği, göl kenarında kamp havası bir solukta aklıma, kalbime, kalemime gelenler...
◊ Prof. Dr. Canan Karatay “Doğanbey ve Karina Dalyanı hayat uzatır” diyor. Ömrüne ömür katmak, ömrüne huzur katmak, tat katmak isteyenler soluğu eskinin Domatia’sı, bugünün Doğanbey’inde alıyor. Rumlardan miras taş evler, dar sokaklar göze, gönle şenlik yapıyor. Karina sahilinde kurulan sofralar, tadılan lezzetler afiyet, bal şeker oluyor. Doğanbey’e kadar gitmişken Dilek Yarımadası’nın koyları da unutulmuyor.
Balı, balığı, bademi...
◊ Badem güzeli Datça... Balıyla, bademiyle, balığıyla listenin en lezzetlilerinden kanımca! Hayıtbükü’nde, Palamutbükü’nde, Ovabükü’nde yüzün kulaçlarca... Diğer koylarını da unutmayın, listeye alın çabukça. Eski Datça’nın arnavutkaldırımları, eski Rum evleri, havası, dokusu huzurlarca...
◊ Hep sevdiğimiz, en sevdiğimiz... Kalbimize sığdırdığımız Sığacık... Hep en sıcacık, en içten, en bizden, en kalbimizden... Seferihisar’ın sakin çocuğu, can çocuğu. Sakin şehrin sembolü salyangozla insana da bir sakinlik, bir yavaşlık getireni. “İyi ki Egeli, iyi ki Ege’de” dedirteni. Evleri, sokakları, insanları, sohbetleri, lezzetleri... Akkum, Akarca plajlarında zevkle, keyifle yüzüleni... Bir de pazarı var ki yok böyle lezzetlisi. Şehre yakın olsun diyenler vakit kaybetmeden gitmeli.
Ege’de hafta sonu kaçamağının gizli kalsın adresleri
Sığacık
◊ Eskisiyle, yenisiyle bizi Foça paklar... Denizi huysuz ve tatlı, yer yer yosunlu olsa da sevilir. İngiliz Burnu, Çanak Koyu sıcak basan bünyeye pek iyi gelir. Günübirlik tekne turlarıyla adalar keşfedilir. Hepsi sıradan teftiş edilir. Akşam oldu mu sohbetler balık sofralarında şenlenir. Çok geç olmadan meşhur dondurmacısında sıraya geçilir. Taş evleri, sokakları, insanları, balıkçıları, takaları ve kedileriyle hafta sonuna pek iyi gelir.
Ege’de hafta sonu kaçamağının gizli kalsın adresleri
Foça

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