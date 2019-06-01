Çocuk dostu bayram rotaları

Bayramı fırsat bilip tatili başlatanlar, “Çoluk çocuk nereye gitsek” diyenler; rehberiniz hazır...
Süt beyaz evleri, gök mavi denizi, sokakları, ışıltısı, gecesi ve gündüzüyle tüm yılın yorgunluğuna şifa niyetine... Üstelik Bodrum sadece büyükler için değil, küçükler için de bir cennet. İster büyük, ister butik otelde kalın ama mutlaka tekne turlarının, çok renkli, çoksesli sokakların, mavi bayraklı plajların peşine takılın. Bu bayram ve her bayram için Bodrum’u listenize alın.
Ailelerin gözdesi: ANTALYA
Çocuk dostu, çok yıldızlı, bol aktiviteli oteller cenneti. Sadece çocuklara değil, büyüklere de eğlenceli bir tatil vaat ediyor. Hem havalimanına hem de merkeze yakın Alanya, otellerin kalbi Belek, upuzun kumsalıyla Lara, çocuklara cennet Kemer unutulmasın. Bayram ve tatil kapıda, rezervasyonlara geç kalınmasın!
Son zamanlarda dilimizde, kalbimizde, tatilimizde daha çok yer bulan ama hâlâ keşfedilmeyi bekleyen, şahane bir tatil adresi. Ege’nin diğer tatil yerlerine göre daha sakin, dingin, olgun duran bir seçenek. Kalabalıktan, kargaşadan gına gelenlere şiddetle tavsiye olunur.
Doğanın kalbinden: DALAMAN
Doğası, havası, mavisi, yeşili ve tarihiyle liste başı favorim. Kapıdağ Yarımadası, Kaunos, Hippokome, Oktapolis antik kentleri mutlaka gezilsin. Arkeolojik turlar, tekne gezileri unutulmasın. Konaklama önerilerim de var elbette: Eğlenceli atölye ve aktiviteleri, farklı yaş gruplarına özel kulüpleri, çiftlik hayvanlarına kucak açan Carpi’s Farm’ı, aquapark’ları, mini golfü, mini futbolu; ayrıca Caretta caretta’lara ev sahipliği yapan uzun sahili, onların korunup güvenli çoğalması için özel devriye ekibi ve tüm atıkların 24 saat içinde gübreye dönüştürüldüğü ‘Sıfır Atık Projesi’ ile Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&SPA... Konumu, olanakları, çocuklara ilgisiyle Robinson Club Sarıgerme Park... Çocuk ve genç kulüpleri, oyun parkları, alanları, havuzları, yaratıcı aktiviteleriyle TUI Blue Sarıgerme Park... Çocuklara ve büyüklere fevkalade bayram hediyesi!
Hepimizin adası: KUŞADASI
Yıldızı, aktivitesi bol büyük otelleri tamam ama adanın en eğlencelisi, en serini açık ara Adaland Aquapark. Havuz keyfine adrenalin eklemek isteyenlere bire bir. Kaydırağın, aktivitenin her türlüsü var. Aktivitelerden hevesinizi aldıktan sonraysa ilk hedefiniz Dilek Yarımadası ve pırıl pırıl koyları olsun.
Hem yeşil hem mavi: MARMARİS
İçmeler’iyle bir içim su, zamansız bir tatil klasiği. Su parklı, su sporlu, neşesi, aktivitesi bol büyük otelleri, günübirlik tekne turları, Turunç’u, Selimiye’si, Söğüt’ü, Çamlı’sı, Sedir Adası’yla küçük büyük herkes kendinden bir şeyler bulacak. Hazır gitmişken yürüyüş ve bisiklet rotalarının da hakkını vermeyi ihmal etmeyin.
Çocuk dostu bayram rotaları
Bayramı fırsat bilip tatili başlatanlar, “Çoluk çocuk nereye gitsek” diyenler; rehberiniz hazır...
Süt beyaz evleri, gök mavi denizi, sokakları, ışıltısı, gecesi ve gündüzüyle tüm yılın yorgunluğuna şifa niyetine... Üstelik Bodrum sadece büyükler için değil, küçükler için de bir cennet. İster büyük, ister butik otelde kalın ama mutlaka tekne turlarının, çok renkli, çoksesli sokakların, mavi bayraklı plajların peşine takılın. Bu bayram ve her bayram için Bodrum’u listenize alın.
Ailelerin gözdesi: ANTALYA
Çocuk dostu, çok yıldızlı, bol aktiviteli oteller cenneti. Sadece çocuklara değil, büyüklere de eğlenceli bir tatil vaat ediyor. Hem havalimanına hem de merkeze yakın Alanya, otellerin kalbi Belek, upuzun kumsalıyla Lara, çocuklara cennet Kemer unutulmasın. Bayram ve tatil kapıda, rezervasyonlara geç kalınmasın!
Son zamanlarda dilimizde, kalbimizde, tatilimizde daha çok yer bulan ama hâlâ keşfedilmeyi bekleyen, şahane bir tatil adresi. Ege’nin diğer tatil yerlerine göre daha sakin, dingin, olgun duran bir seçenek. Kalabalıktan, kargaşadan gına gelenlere şiddetle tavsiye olunur.
Doğanın kalbinden: DALAMAN
Doğası, havası, mavisi, yeşili ve tarihiyle liste başı favorim. Kapıdağ Yarımadası, Kaunos, Hippokome, Oktapolis antik kentleri mutlaka gezilsin. Arkeolojik turlar, tekne gezileri unutulmasın. Konaklama önerilerim de var elbette: Eğlenceli atölye ve aktiviteleri, farklı yaş gruplarına özel kulüpleri, çiftlik hayvanlarına kucak açan Carpi’s Farm’ı, aquapark’ları, mini golfü, mini futbolu; ayrıca Caretta caretta’lara ev sahipliği yapan uzun sahili, onların korunup güvenli çoğalması için özel devriye ekibi ve tüm atıkların 24 saat içinde gübreye dönüştürüldüğü ‘Sıfır Atık Projesi’ ile Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&SPA... Konumu, olanakları, çocuklara ilgisiyle Robinson Club Sarıgerme Park... Çocuk ve genç kulüpleri, oyun parkları, alanları, havuzları, yaratıcı aktiviteleriyle TUI Blue Sarıgerme Park... Çocuklara ve büyüklere fevkalade bayram hediyesi!
Hepimizin adası: KUŞADASI
Yıldızı, aktivitesi bol büyük otelleri tamam ama adanın en eğlencelisi, en serini açık ara Adaland Aquapark. Havuz keyfine adrenalin eklemek isteyenlere bire bir. Kaydırağın, aktivitenin her türlüsü var. Aktivitelerden hevesinizi aldıktan sonraysa ilk hedefiniz Dilek Yarımadası ve pırıl pırıl koyları olsun.
Hem yeşil hem mavi: MARMARİS
İçmeler’iyle bir içim su, zamansız bir tatil klasiği. Su parklı, su sporlu, neşesi, aktivitesi bol büyük otelleri, günübirlik tekne turları, Turunç’u, Selimiye’si, Söğüt’ü, Çamlı’sı, Sedir Adası’yla küçük büyük herkes kendinden bir şeyler bulacak. Hazır gitmişken yürüyüş ve bisiklet rotalarının da hakkını vermeyi ihmal etmeyin.