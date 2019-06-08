Çeşme - Alaçatı’nın yaz havası

Sezondan radarıma takılanlar
◊ Sabah plajda, akşam mekânda... Alaçatı’nın hit’lerinden, hem eğlenceli hem lezzetlilerinden Esnaf, ‘Esnaf On The Beach’ ile plaja iniyor. Alaçatı’daki mekân akşam oldu mu, bizi bekliyor.
◊ Momo gitti, Hammam geldi... Lezzete, eğlenceye tam kalbinden geldi... Şimdiden kalpleri fethetti. Momo da ‘The Beach of Momo’yla, lüks – bohem konseptiyle, ‘Sunday Ritual’ partileriyle yola devam.
◊ Gençler, ruhu 18’likler Sommer Klein’ın happy hour partilerini, after partilerini, organizasyonlarını, etkinliklerini iple çekiyor. Mekân bu sezon dillere pelesenk olacağa benziyor.
◊ İstanbul’un, İstanbulluların gözdelerinden Kafi’ye selam olsun... Alaçatı’ya renk, Alaçatı’ya lezzet, keyif olsun... Çiçeği burnunda mekân bayramın ilk günüyle kalbini, kapılarını açtı... Haberiniz olsun!
◊ Boğaz’ın ‘femme fatale’i Cahide 17 yıl sonra ilk defa İstanbul dışına çıkıyor... Ege’yi, Alaçatı’yı karıştırmaya geliyor... Heyecanı, merakı, eğlenceyi tavan yapıyor.
◊ Sezonun yenilerinden Kef Alaçatı’da Ege’den Akdeniz’e lezzet var, iyi müzik var, dostluk var, misafirperverlik var... Bize de Kef’te keyiflenmek var!
◊ Sezonun açık ara iddialılarından Coté Cour, Fransız ve İsviçre mutfağını Alaçatı’ya getiriyor. ‘Cafe de Paris’ soslu antrikotu bir de bizde deneyin’ diyor.
◊ Köyiçi’nin tazelerinden Kong sezona bir giriyor, pir giriyor... İtalyan ve Asya mutfağından lezzetleri, DJ performansları fena halde merak ediliyor... Girişinde yer alacak sekiz metrelik zürafa heykelleri ile Instagram’a çok ekmek çıkacağa benziyor...
◊ İzmir’in İtalyanı Murano’s, bu sezon Alaçatı’da İtalyan havası, rüzgârı, lezzeti estirecek... Benden söylemesi...
◊ İyi müzik, iyi yemek, iyi eğlence arayanlar için rota belirlendi... İlk hedefiniz Alaçatı Port’ta taze açılan Arşiv Alaçatı olsun... Afiyetiniz, eğlenceniz bol olsun...
◊ “Bir gece ansızın gelebilirim ve yiyebilirim!” diyenlerin... İştahı iflah olmazların en lezzetli buluşma noktası Gece Yiyen Adam...
◊ Botanist Alaçatı ev yapımı kokteylleri ve ekmek üstü lezzetleri ile kalpleri, damakları şenlendiriyor... Kalbe giden yolun nereden geçtiğini fevkalade biliyor...
◊ Hayal ettiğimizden çok fazlası, en fazlası Spiaggia Grande yazlık gazinosuyla yine, yeniden gümbür gümbür geliyor. Ünlü isimler dört gözle bekleniyor.
◊ Sadelik, sakinlik arayanlar, bangır bangır müziğe alerjisi olanlar, eller havayayı gördü mü kaçanlar Plage Isolee kaldığı yerden, sakinlikten devam. Sezonun müjdesi sürpriz klasik müzik konserleri ve 20 bin kitaplık plaj kütüphanesi...
◊ Konsepti butik, kendi, kalbi, dostluğu en büyük... Feng Shui felsefesinden ilhamla dekore edilen Alachi Hotel sezonun şiddetle tavsiyelerinden... Urlachi Çiftiliği’nden sağlıklı, doğal ürünleriyle kahvaltısı, ruha, bedene şifa SPA’sı, hamamı kaçmaz, kaçırılmaz...
◊ Evli, mutlu, çocuklular... Maaile kalabalıklar... Butik değil büyük otelciler... Design Plus Seya Beach Resort hafızaya atılsın... Hemen rezervasyonlar yapılsın...
◊ Sofistike takılanlar... Farklı deneyimler, farklı mekânlar, lezzetler peşinde koşanlar... “İlk hedefiniz Biblos Beach Resort olsun” diyorum, başka da bir şey demiyorum.
Her daim klasikler... Zamansız tazeler...
◊ Denizden babanız çıksa afiyetle yedirten Horasan...
◊ Kalbimizin en güzel, en dost köşesi Köşe Kahve...
◊ Bu sevda, bu lezzet bitmez; Ferdi Baba, Cevat’ın Yeri, Sülo’nun Yeri, Dalyan Körfez Balık Restoran, Fava...
◊ Tadı hep damağımızda; İmren, Yusuf Usta, Sakızlar Restoran, Rasim Usta...
◊ Bu tarifler, bu lezzetler Mecnun eder; Asma Yaprağı...
◊ Alaçatılı aileden, Alaçatı’nın içinden, kalbinden lezzetler Papazz...
◊ Kazık değil ıstakoz yemek isteyenler Langusta’da buluşuyor... Tuğrul Usta’nın lezzetleriyle coşuyor...
◊ Biraz muzurluk arayanlara; Altınkapı, Y’Git, Doruk Döner, Dost Pide, Asucan, Kumrucu Şevki, Kumrucu Erol, Şen Turşucu...
◊ Yaz tatlıları için rota belirlendi... Tarihi Rumeli Pastanesi, Veli Usta, İmren, Reyhan...
◊ Alaçatı’nın ev sahibi, en misafirperveri Insula... Çeşme’nin kalbinde, en güzel yerinde... Boyalık Plajı’nın eteklerinde Boyalık Beach Hotel&Spa... Ruha, bedene şifa, her derde deva Ilıca Hotel&SPA... -Çark Koyu’nun uçsuz bucaksız serin sularında... Denizin, kumun, güneşin kollarında Kairaba Alaçatı Beach Resort&SPA...
Çeşme - Alaçatı’nın yaz havası
Sezonda ne var, ne yok fevkalade merak edenler... İşte geldim buradayım. En tazesinden notlarımla karşınızdayım.
Sezondan radarıma takılanlar
◊ Sabah plajda, akşam mekânda... Alaçatı’nın hit’lerinden, hem eğlenceli hem lezzetlilerinden Esnaf, ‘Esnaf On The Beach’ ile plaja iniyor. Alaçatı’daki mekân akşam oldu mu, bizi bekliyor.
◊ Momo gitti, Hammam geldi... Lezzete, eğlenceye tam kalbinden geldi... Şimdiden kalpleri fethetti. Momo da ‘The Beach of Momo’yla, lüks – bohem konseptiyle, ‘Sunday Ritual’ partileriyle yola devam.
◊ Gençler, ruhu 18’likler Sommer Klein’ın happy hour partilerini, after partilerini, organizasyonlarını, etkinliklerini iple çekiyor. Mekân bu sezon dillere pelesenk olacağa benziyor.
◊ İstanbul’un, İstanbulluların gözdelerinden Kafi’ye selam olsun... Alaçatı’ya renk, Alaçatı’ya lezzet, keyif olsun... Çiçeği burnunda mekân bayramın ilk günüyle kalbini, kapılarını açtı... Haberiniz olsun!
◊ Boğaz’ın ‘femme fatale’i Cahide 17 yıl sonra ilk defa İstanbul dışına çıkıyor... Ege’yi, Alaçatı’yı karıştırmaya geliyor... Heyecanı, merakı, eğlenceyi tavan yapıyor.
◊ Sezonun yenilerinden Kef Alaçatı’da Ege’den Akdeniz’e lezzet var, iyi müzik var, dostluk var, misafirperverlik var... Bize de Kef’te keyiflenmek var!
◊ Sezonun açık ara iddialılarından Coté Cour, Fransız ve İsviçre mutfağını Alaçatı’ya getiriyor. ‘Cafe de Paris’ soslu antrikotu bir de bizde deneyin’ diyor.
◊ Köyiçi’nin tazelerinden Kong sezona bir giriyor, pir giriyor... İtalyan ve Asya mutfağından lezzetleri, DJ performansları fena halde merak ediliyor... Girişinde yer alacak sekiz metrelik zürafa heykelleri ile Instagram’a çok ekmek çıkacağa benziyor...
◊ İzmir’in İtalyanı Murano’s, bu sezon Alaçatı’da İtalyan havası, rüzgârı, lezzeti estirecek... Benden söylemesi...
◊ İyi müzik, iyi yemek, iyi eğlence arayanlar için rota belirlendi... İlk hedefiniz Alaçatı Port’ta taze açılan Arşiv Alaçatı olsun... Afiyetiniz, eğlenceniz bol olsun...
◊ “Bir gece ansızın gelebilirim ve yiyebilirim!” diyenlerin... İştahı iflah olmazların en lezzetli buluşma noktası Gece Yiyen Adam...
◊ Botanist Alaçatı ev yapımı kokteylleri ve ekmek üstü lezzetleri ile kalpleri, damakları şenlendiriyor... Kalbe giden yolun nereden geçtiğini fevkalade biliyor...
◊ Hayal ettiğimizden çok fazlası, en fazlası Spiaggia Grande yazlık gazinosuyla yine, yeniden gümbür gümbür geliyor. Ünlü isimler dört gözle bekleniyor.
◊ Sadelik, sakinlik arayanlar, bangır bangır müziğe alerjisi olanlar, eller havayayı gördü mü kaçanlar Plage Isolee kaldığı yerden, sakinlikten devam. Sezonun müjdesi sürpriz klasik müzik konserleri ve 20 bin kitaplık plaj kütüphanesi...
◊ Konsepti butik, kendi, kalbi, dostluğu en büyük... Feng Shui felsefesinden ilhamla dekore edilen Alachi Hotel sezonun şiddetle tavsiyelerinden... Urlachi Çiftiliği’nden sağlıklı, doğal ürünleriyle kahvaltısı, ruha, bedene şifa SPA’sı, hamamı kaçmaz, kaçırılmaz...
◊ Evli, mutlu, çocuklular... Maaile kalabalıklar... Butik değil büyük otelciler... Design Plus Seya Beach Resort hafızaya atılsın... Hemen rezervasyonlar yapılsın...
◊ Sofistike takılanlar... Farklı deneyimler, farklı mekânlar, lezzetler peşinde koşanlar... “İlk hedefiniz Biblos Beach Resort olsun” diyorum, başka da bir şey demiyorum.
Her daim klasikler... Zamansız tazeler...
◊ Denizden babanız çıksa afiyetle yedirten Horasan...
◊ Kalbimizin en güzel, en dost köşesi Köşe Kahve...
◊ Bu sevda, bu lezzet bitmez; Ferdi Baba, Cevat’ın Yeri, Sülo’nun Yeri, Dalyan Körfez Balık Restoran, Fava...
◊ Tadı hep damağımızda; İmren, Yusuf Usta, Sakızlar Restoran, Rasim Usta...
◊ Bu tarifler, bu lezzetler Mecnun eder; Asma Yaprağı...
◊ Alaçatılı aileden, Alaçatı’nın içinden, kalbinden lezzetler Papazz...
◊ Kazık değil ıstakoz yemek isteyenler Langusta’da buluşuyor... Tuğrul Usta’nın lezzetleriyle coşuyor...
◊ Biraz muzurluk arayanlara; Altınkapı, Y’Git, Doruk Döner, Dost Pide, Asucan, Kumrucu Şevki, Kumrucu Erol, Şen Turşucu...
◊ Yaz tatlıları için rota belirlendi... Tarihi Rumeli Pastanesi, Veli Usta, İmren, Reyhan...
◊ Alaçatı’nın ev sahibi, en misafirperveri Insula... Çeşme’nin kalbinde, en güzel yerinde... Boyalık Plajı’nın eteklerinde Boyalık Beach Hotel&Spa... Ruha, bedene şifa, her derde deva Ilıca Hotel&SPA... -Çark Koyu’nun uçsuz bucaksız serin sularında... Denizin, kumun, güneşin kollarında Kairaba Alaçatı Beach Resort&SPA...