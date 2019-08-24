 Çeşme-Alaçatı’dan sezon sonu ‘yapmadan dönmeyin’ notları

Başıydı, ortasıydı, bayramıydı seyranıydı derken yüzdük yüzdük, yazın kuyruğuna geldik. Çeşme ve Alaçatı’ya gidecekler için sezon sonu hatırlatmaları geliyor...
Alaçatı’dan ev alayım’ kafasına veda etmeden... Çayırlı Butik Otel’i Alaçatı’daki ikinci eviniz ilan etmeden... Ege’nin kalbinde Anadolu sıcaklığını, samimiyetini, misafirperverliğini yaşamadan...
◊ Eritrina Alaçatı’da bir başka Alaçatı’ya, Alaçatı’nın sadeliğine, sakinliğine, huzuruna uzanmadan... 5 çayının dostluğuyla, sohbetiyle tatlanmadan...
◊ Denizden babası çıksa affetmeyenler! Rotanızı Sota’ya çevirmeden... Tam tekmil deniz ürünleri ve kabuklularıyla lezzet ve afrodizyak patlaması yaşamadan... Kabuklu yeme işinin kuralına kaidesine uymadan... Oyunu kuralına göre oynamadan...
◊ Alaçatı Yeniyer’de müziğin, lezzetin, ortamın en tazesiyle, en yenisiyle tanışmadan, kaynaşmadan... Bahçeden ve vejetaryen lezzetlerle buluşmadan... Tek Masa’da yerinizi almadan... Sohbeti, lezzeti paylaşmadan...
◊ Esnaf’ın plajında, gecesinde, eğlencesinde vur patlasın çal oynasın sezonun kurtlarını dökmeden...
◊ Hazır plaj demişken Plage Isolee’de kendinizle uzlaşmadan, uzaklaşmadan ve bronzlaşmadan...
◊ Ressam Ertuğrul Ateş’in atölyesinde sanatla kucaklaşmadan...
◊ Bonjour Beach’te cebinizi değil teninizi yakmadan...
◊ Boyalık Beach’in plajında midye tepsilerini önünüze çekip bir elinizde midye, bir elinizde mısır, ‘umurumda mı dünya’ yapmadan...
◊ Günün ilk ışıklarını Ilıca Plajı’nda selamlamadan, Çeşme’nin açık ara en güzel suyuna cumburlop dalmadan...
◊ Son düzlükte sezona bir giren, pir giren Yuzu Beach’te keyiflenmeden...
◊ Hasırlar, bambular, makremeler içinde Before Sunset’te sezona bohem bir veda yapmadan...
Dost Pide
◊ Çeşme’nin değişmeyeni, hiçbir şeye değişilmeyeni, insana “Sen başkalarına benzeme sakın, hep böyle kal” dedirteni Yıldızburnu’nda, romantik takılmadan... Mehtaba karşı, sevgilinin gözlerinin içine bakmadan...
◊ Doruk Döner’in soslu dürüm döneriyle, Altınkapı’nın hep lezzetli en lezzetlileriyle, Dost Pide’nin çıtır çıtır pidesiyle, Kumrucu Aykut’un halis muhlis kumrusuyla, Reyhan’ın limonatasıyla, süksesiyle... İzmirli gibi damak şenlendirmeden, lezzetlendirmeden...
◊ Ilıca Site Sineması’nda açık hava sinema keyfi yapmadan... Çekirdeğin değil çiğdemin(!), gazozun ve nostaljinin dibine vurmadan...
◊ Açık havanın tadını almışken Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’na da uğramadan... Son konserlerde ön sıraları kapmadan...
◊ Çeşme’nin bizden, içten, içimizden başkanı Ekrem Oran’la Çeşme – Alaçatı’nın her sokağında, her köşesinde karşılaşmadan... Yoluna, koluna takılıp sezon sohbeti yapmadan... Önerileri, istekleri, gönülden geçenleri sıralamadan...
◊ Alaçatı’yı akışına bırakıp Çeşme’nin duraklarını keşfetmeden, yerlisi gibi takılmadan, herkese inat ters köşe yapmadan...
◊ Germiyan’ın renklerine, Nurdan Eren’in resimlerine, çizgilerine hayran kalmadan... Meşhur ekşi maya Germiyan ekmeğinden, kopanisti peynirinden, domatesinden, bamyasından almadan...
◊ Ovacık’ta Noni’s House’da kahvaltıya oturmadan, Ovacık’ın kavunlarından kapmadan...
◊ Çiftlikköy’de yumuşacık pişilerle kahvaltıya oturmadan...
◊ Ayaklar denize fora Langusta’da balıkla, böcekle lezzetlenmeden...
◊ Ildır Manzara Cafe’de günü uğurlamadan, lokmaya, pişiye doymadan...
◊ Reisdereli Kolburano’s’ta bir başka pizza deneyimi yaşamadan...
◊ Çeşme Çarşı’nın en tatlısı, en sakızlısı Rumeli Pastanesi’nde kavun içi sakızlı dondurma keyfi yapmadan, damla sakızlı kurabiyeden, ev yapımı reçellerden ve sakız macunundan almadan...
◊ İmren Lokantası’nın mis gibi ev yemeklerini tatmadan...
◊ Tekke Plajı’na komşu Pasifik Balık’ta lezzeti manzarayla buluşturmadan...
◊ Defne Yaprağı’nda kadehleri tokuşturmadan... Horasan’da deniz mahsullü tagliatelle ile şenlenmeden...
Sezon finali yapmayın, yaptırmayın!
Çeşme-Alaçatı’dan sezon sonu ‘yapmadan dönmeyin’ notları
Başıydı, ortasıydı, bayramıydı seyranıydı derken yüzdük yüzdük, yazın kuyruğuna geldik. Çeşme ve Alaçatı’ya gidecekler için sezon sonu hatırlatmaları geliyor...
Alaçatı’dan ev alayım’ kafasına veda etmeden... Çayırlı Butik Otel’i Alaçatı’daki ikinci eviniz ilan etmeden... Ege’nin kalbinde Anadolu sıcaklığını, samimiyetini, misafirperverliğini yaşamadan...
◊ Eritrina Alaçatı’da bir başka Alaçatı’ya, Alaçatı’nın sadeliğine, sakinliğine, huzuruna uzanmadan... 5 çayının dostluğuyla, sohbetiyle tatlanmadan...
◊ Denizden babası çıksa affetmeyenler! Rotanızı Sota’ya çevirmeden... Tam tekmil deniz ürünleri ve kabuklularıyla lezzet ve afrodizyak patlaması yaşamadan... Kabuklu yeme işinin kuralına kaidesine uymadan... Oyunu kuralına göre oynamadan...
◊ Alaçatı Yeniyer’de müziğin, lezzetin, ortamın en tazesiyle, en yenisiyle tanışmadan, kaynaşmadan... Bahçeden ve vejetaryen lezzetlerle buluşmadan... Tek Masa’da yerinizi almadan... Sohbeti, lezzeti paylaşmadan...
◊ Esnaf’ın plajında, gecesinde, eğlencesinde vur patlasın çal oynasın sezonun kurtlarını dökmeden...
◊ Hazır plaj demişken Plage Isolee’de kendinizle uzlaşmadan, uzaklaşmadan ve bronzlaşmadan...
◊ Ressam Ertuğrul Ateş’in atölyesinde sanatla kucaklaşmadan...
◊ Bonjour Beach’te cebinizi değil teninizi yakmadan...
◊ Boyalık Beach’in plajında midye tepsilerini önünüze çekip bir elinizde midye, bir elinizde mısır, ‘umurumda mı dünya’ yapmadan...
◊ Günün ilk ışıklarını Ilıca Plajı’nda selamlamadan, Çeşme’nin açık ara en güzel suyuna cumburlop dalmadan...
◊ Son düzlükte sezona bir giren, pir giren Yuzu Beach’te keyiflenmeden...
◊ Hasırlar, bambular, makremeler içinde Before Sunset’te sezona bohem bir veda yapmadan...
Dost Pide
◊ Çeşme’nin değişmeyeni, hiçbir şeye değişilmeyeni, insana “Sen başkalarına benzeme sakın, hep böyle kal” dedirteni Yıldızburnu’nda, romantik takılmadan... Mehtaba karşı, sevgilinin gözlerinin içine bakmadan...
◊ Doruk Döner’in soslu dürüm döneriyle, Altınkapı’nın hep lezzetli en lezzetlileriyle, Dost Pide’nin çıtır çıtır pidesiyle, Kumrucu Aykut’un halis muhlis kumrusuyla, Reyhan’ın limonatasıyla, süksesiyle... İzmirli gibi damak şenlendirmeden, lezzetlendirmeden...
◊ Ilıca Site Sineması’nda açık hava sinema keyfi yapmadan... Çekirdeğin değil çiğdemin(!), gazozun ve nostaljinin dibine vurmadan...
◊ Açık havanın tadını almışken Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’na da uğramadan... Son konserlerde ön sıraları kapmadan...
◊ Çeşme’nin bizden, içten, içimizden başkanı Ekrem Oran’la Çeşme – Alaçatı’nın her sokağında, her köşesinde karşılaşmadan... Yoluna, koluna takılıp sezon sohbeti yapmadan... Önerileri, istekleri, gönülden geçenleri sıralamadan...
◊ Alaçatı’yı akışına bırakıp Çeşme’nin duraklarını keşfetmeden, yerlisi gibi takılmadan, herkese inat ters köşe yapmadan...
◊ Germiyan’ın renklerine, Nurdan Eren’in resimlerine, çizgilerine hayran kalmadan... Meşhur ekşi maya Germiyan ekmeğinden, kopanisti peynirinden, domatesinden, bamyasından almadan...
◊ Ovacık’ta Noni’s House’da kahvaltıya oturmadan, Ovacık’ın kavunlarından kapmadan...
◊ Çiftlikköy’de yumuşacık pişilerle kahvaltıya oturmadan...
◊ Ayaklar denize fora Langusta’da balıkla, böcekle lezzetlenmeden...
◊ Ildır Manzara Cafe’de günü uğurlamadan, lokmaya, pişiye doymadan...
◊ Reisdereli Kolburano’s’ta bir başka pizza deneyimi yaşamadan...
◊ Çeşme Çarşı’nın en tatlısı, en sakızlısı Rumeli Pastanesi’nde kavun içi sakızlı dondurma keyfi yapmadan, damla sakızlı kurabiyeden, ev yapımı reçellerden ve sakız macunundan almadan...
◊ İmren Lokantası’nın mis gibi ev yemeklerini tatmadan...
◊ Tekke Plajı’na komşu Pasifik Balık’ta lezzeti manzarayla buluşturmadan...
◊ Defne Yaprağı’nda kadehleri tokuşturmadan... Horasan’da deniz mahsullü tagliatelle ile şenlenmeden...
Sezon finali yapmayın, yaptırmayın!