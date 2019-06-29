Canım ‘Ege’me festivallerle geldim

‘Yazla en iyi ne gider?’ dedim. Sizin için Ege’den, Ege’nin kalbinden karnavalları, festivalleri, konserleri derledim. Canım ‘Ege’me ve sizlere festivallerle geldim...
Datça Tiyatro Festivali’nde yarın perde kapanıyor
HAZİRAN BİTMEDEN!
Türkiye’nin ilk ‘Gençlik Karnavalı’ 27 Haziran’da Urla’da başladı, yarın son gün! Konserleri, performansları, atölye çalışmaları ve ekstrem sporları ile fark katan, fark yaratan karnaval iyi ki doğdu, iyi ki hayat buldu! Büyüyüp serpilmesi, yaş ve yol alması dileğiyle... Yarın Ezhel, Eva Simons, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Anıl Piyancı, Vera ve Feder’le After Parti kaçırılmasın önemle!
Bu sene 2.inci yaşını kutlayan ‘Datça Tiyatro Festivali’ dolu dolu festival maratonunun ardından yarın (30 Haziran) perde kapatıyor. Oyunlar, atölyeler, konserler, söyleşiler, performanslar ve daha birçok yaratıcı deneyim... İnsan hiç bitmesin, hep devam etsin, sonsuz olsun istiyor. Deniz seviyesinde tiyatro yaza çok yakışıyor.
Fazıl Say konseri 1 Temmuz’da
TEMMUZ GÜZELLEMELERİ
‘Always Summer’ mottosuyla yola çıkan Cove Aya Yorgi’nin bugünlerde etekleri zil çalıyor. AlwaysFest’in ilkini 5 Temmuz’da gerçekleştiriyor. İzlandalı ‘elektronik soul’ grubu Gusgus ve Büyük Ev Ablukada kaçmıyor, kaçırılmıyor.
Kuşadası Gençlik Festivali
Bodrum’un yerel değerlerine hep destek, tam destek vermek isteyen Kraft Yaşa festivalleri 6 - 7 Temmuz’da Tangerine Dream ile sezon açıyor. Müzik, sanat ve gastronominin ele ele, kalp kalbe vereceği festivalde DJ performanslar, workshoplar, ödüllü yarışmalar, tadımlar, lezzetler, renkli, bereketli stantlar şimdiden merak ediliyor.
Kalbimizi, ruhumuzu fetheden, mest eden Uluslararası İzmir Festivali 1 Temmuz’da final yapıyor. Şanhay Filarmoni eşliğinde Fazıl Say konseri 1 Temmuz’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde...
İple çekiliyor...
Chill – Out Festival, İstanbul’dan sonra rotayı Bodrum’a çeviriyor. Xuma Village’da 19 - 20 Temmuz’da 5’inci kez Bodrum’a ve kalplere misafir olmaya geliyor. Heyecanı, coşkuyu, çıtayı tavan yapıyor.
Bademli’nin elinden, emeğinden, kalbinden ‘Bademli Tiyatro Günleri’ 1 Temmuz’da başlayacak, 5 Temmuz’da son bulacak. Tiyatro gösterileri, yaratıcı drama etkinlikleri, atölyeler, söyleşiler bu sene de kalplere, gönüllere taht kuracak. Tiyatro günlerinin nice yaşları olacak...
Gençler, ruhu 18’likler... “Her zaman iyi müzik” isteyenler... Kuşadası Gençlik Festivali’ne geri sayım başladı. 10 - 14 Temmuz’a şurada ne kaldı? Bülent Ortaçgil, Teoman, Duman, Can Bonomo, Cem Adrian, Baba Zula, Dilhan Şeşen, Emre Aydın, Halil Sezai, Athena, Feridun Düzağaç hemen radarıma takıldı.
Unique Alaçatı’nın kollarında Musicorium hareketin, bereketin, konserlerin tam kalbinde... Berkay, Mor ve Ötesi, İlyas Yalçıntaş & Gökhan Türkmen, Teoman, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Yüzyüzeyken Konuşuruz temmuzda sahnede...
Canım ‘Ege’me festivallerle geldim
‘Yazla en iyi ne gider?’ dedim. Sizin için Ege’den, Ege’nin kalbinden karnavalları, festivalleri, konserleri derledim. Canım ‘Ege’me ve sizlere festivallerle geldim...
Datça Tiyatro Festivali’nde yarın perde kapanıyor
HAZİRAN BİTMEDEN!
Türkiye’nin ilk ‘Gençlik Karnavalı’ 27 Haziran’da Urla’da başladı, yarın son gün! Konserleri, performansları, atölye çalışmaları ve ekstrem sporları ile fark katan, fark yaratan karnaval iyi ki doğdu, iyi ki hayat buldu! Büyüyüp serpilmesi, yaş ve yol alması dileğiyle... Yarın Ezhel, Eva Simons, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Anıl Piyancı, Vera ve Feder’le After Parti kaçırılmasın önemle!
Bu sene 2.inci yaşını kutlayan ‘Datça Tiyatro Festivali’ dolu dolu festival maratonunun ardından yarın (30 Haziran) perde kapatıyor. Oyunlar, atölyeler, konserler, söyleşiler, performanslar ve daha birçok yaratıcı deneyim... İnsan hiç bitmesin, hep devam etsin, sonsuz olsun istiyor. Deniz seviyesinde tiyatro yaza çok yakışıyor.
Fazıl Say konseri 1 Temmuz’da
TEMMUZ GÜZELLEMELERİ
‘Always Summer’ mottosuyla yola çıkan Cove Aya Yorgi’nin bugünlerde etekleri zil çalıyor. AlwaysFest’in ilkini 5 Temmuz’da gerçekleştiriyor. İzlandalı ‘elektronik soul’ grubu Gusgus ve Büyük Ev Ablukada kaçmıyor, kaçırılmıyor.
Kuşadası Gençlik Festivali
Bodrum’un yerel değerlerine hep destek, tam destek vermek isteyen Kraft Yaşa festivalleri 6 - 7 Temmuz’da Tangerine Dream ile sezon açıyor. Müzik, sanat ve gastronominin ele ele, kalp kalbe vereceği festivalde DJ performanslar, workshoplar, ödüllü yarışmalar, tadımlar, lezzetler, renkli, bereketli stantlar şimdiden merak ediliyor.
Kalbimizi, ruhumuzu fetheden, mest eden Uluslararası İzmir Festivali 1 Temmuz’da final yapıyor. Şanhay Filarmoni eşliğinde Fazıl Say konseri 1 Temmuz’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde...
İple çekiliyor...
Chill – Out Festival, İstanbul’dan sonra rotayı Bodrum’a çeviriyor. Xuma Village’da 19 - 20 Temmuz’da 5’inci kez Bodrum’a ve kalplere misafir olmaya geliyor. Heyecanı, coşkuyu, çıtayı tavan yapıyor.
Bademli’nin elinden, emeğinden, kalbinden ‘Bademli Tiyatro Günleri’ 1 Temmuz’da başlayacak, 5 Temmuz’da son bulacak. Tiyatro gösterileri, yaratıcı drama etkinlikleri, atölyeler, söyleşiler bu sene de kalplere, gönüllere taht kuracak. Tiyatro günlerinin nice yaşları olacak...
Gençler, ruhu 18’likler... “Her zaman iyi müzik” isteyenler... Kuşadası Gençlik Festivali’ne geri sayım başladı. 10 - 14 Temmuz’a şurada ne kaldı? Bülent Ortaçgil, Teoman, Duman, Can Bonomo, Cem Adrian, Baba Zula, Dilhan Şeşen, Emre Aydın, Halil Sezai, Athena, Feridun Düzağaç hemen radarıma takıldı.
Unique Alaçatı’nın kollarında Musicorium hareketin, bereketin, konserlerin tam kalbinde... Berkay, Mor ve Ötesi, İlyas Yalçıntaş & Gökhan Türkmen, Teoman, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Yüzyüzeyken Konuşuruz temmuzda sahnede...