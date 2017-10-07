Bu hafta herkes Çeşme’de, siz neredesiniz?

Ekim geldi, hoş geldi. Şehre, heyecan geldi, renk geldi... İzmirliler, yolu, kalbi İzmir’den geçenler kâğıdı-kalemi hazırlayın, bu etkinlikleri kaçırmayın! Hele bu hafta sonu ne yapın edin, yolunuzu Çeşme’ye düşürün...

- İKİ YAKA, BİR BULUŞMA...

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ın hayat verdiği ‘9 Durak 9 Deneyim’ projesinin en güzel durağı olan Germiyan bugün ve yarın tadı damaklarda kalacak bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bu sene dördüncü yaşını kutlayan Germiyan Festivali, mübadele döneminde Sakız’a göç eden ailelerle Sakız’dan Çeşme’ye göçenleri buluşturuyor. Festival korteji bugün saat 12.00’de Germiyan İlkokulu’ndan başlıyor. Sergiler, atölyeler, söyleşiler, mübadele döneminden göç anılarıyla devam ediyor.





- ADRENALİN DOLU FESTİVAL

Bu hafta sonu Alaçatı’da düzenlenecek olan The Bloom Out Festival’da, koşudan bisiklete, triatlondan yogaya, rüzgâr sörfünden dalışa 15 farklı spor disiplinini deneyimleyebilirsiniz. Festivale katılım ücreti 150 TL.

- OLTALAR ELİMİZDE

Geçen perşembe başlayan Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası pazar gününe kadar sürecek. Amatörlerin balıkçılık becerilerini yarıştıracağı bu etkinlikte sadece oltayla avlanmaya izin veriliyor.





- SEFERİHİSAR’DA ZEYTİNE DOKUNUYORUZ

13-14-15 Ekim’de Seferihisar Teos Ormancı Tatil Köyü’nde ölümsüz ağaç zeytinle kucaklaşacağız. Zeytine’e Dokun Festivali’nde üç gün boyunca doğaya, edebiyata, sanata, müziğe, dansa doyacağız. Festival sınırlı sayıda katılımcıyla yapılacağından ne yapıp edip sosyal medyadan yazar Gülşah Elikbank’a ulaşın. Peki, festivalde başka neler mi yapıyoruz? Usta şair Ataol Behramoğlu’nun günbatımı konuşmasına, şiirlerine kulak veriyoruz. Sucuk, şarap partisine katılıyoruz. Latin dans gösterilerini izliyoruz hatta hızımızı alamıyor, biz de dans ediyoruz. Sonra Teos Antik Kenti’ni geziyoruz… Zeytin hasadında zeytin topluyoruz, kırıyoruz, kavanozluyoruz… Gödence Köyü’nde yöresel lezzetlerle piknik yapıyoruz. Ve “Festival çok güzel, gelsenize!” diyoruz.

- BIRAKIN, KAHVE VE DENİZ KOKUSU BİRBİRİNE KARIŞSIN…

13-14-15 Ekim’de kahve tutkunları İzmir Arena’da buluşuyor. Kahve tadımları, barista şovları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, sahne performansları, dans gösterileri, spor etkinlikleri ve daha neler neler... İzmir Kahve Festivali için bilet almak isteyenler Biletix’e koşuyor.

- BU EKİM SİNEMASEVER EKİM…

Gözümüz aydın, vakitlerden Filmekimi vaktidir! Biletler satışta. Ben en çok da ‘Sevgisiz’i ve ‘Kutsal Geyiğin Ölümü’nü merak ediyorum. Biletler alınsın, aman ha geç kalınmasın! 20-24 Ekim’de Mavibahçe’de, salonlardayız... Filmler hakkında daha detaylı bilgi için filmekimi.iksv.org‘ye tık, tık.