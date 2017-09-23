Bu festival barıştırır

İzmir’de gezmek tozmak var, coşmak var, sohbet var, lezzet var... Ama bugünlerde en çok edebiyat var! Bu sene ikinci defa düzenlenen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 14 Ekim’e kadar sürecek...

◊ Sloganı, “Edebiyat Barıştırır”: Bundan önceki festival özgürleştirmişti, bu defaki barıştırıyor. Bu sene festival ‘barış’ temasıyla gönlümüze, ruhumuza umut oluyor.

◊ Bir yıl aradan sonra: İlk festival 2015’te düzenlenmişti. Ancak geçen yıl darbe girişimi nedeniyle çiçeği burnunda festivale hasret kalmıştık. Bir yıl aradan sonra tekrar kavuştuk.

◊ İki büyük onur konuğu: Onur konuklarından Özdemir İnce, ‘Barışa Adanmış Bir Yaşam’ paneliyle festivali açtı. Usta şair panelde edebiyata, şiire, özgürlüğe, barışa, kültürsüz zenginliğin aslında bir hiç oluşuna değindi. Bir diğer onur konuğu, dünyanın yaşayan en büyük şairlerinden Adonis’ti. Ancak sağlık problemi nedeniyle festivale katılamadı.



Özdemir İnce

◊ Sekiz durak: Konak, Buca, Bornova, Torbalı, Selçuk, Aliağa, Bayındır, Bergama... Festivalde bu sene sekiz ilçe, sekiz durak var.

◊ 10 ülke: Fransa, İtalya, Polonya, Suriye, İspanya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Yunanistan, KKTC ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden konuklar, barışı konuşmak için geldiler; hoş geldiler!

◊ Program: Festival programını ‘kultursanat.izmir.bel.tr’den öğrenebilirsiniz. Bugün Aliağa’da, 17.00’de Mine Söğüt söyleşisi, 21.00’deyse Tarık Günersel, Mesut Şenol, Muzaffer Kale ve Seida Beganoviç ile ‘Şiir Akşamı’ etkinliği var. Bergama’daysa 19.00’da Mehtap Meral ve Metin Kaygalak ile ‘Metin Altıok Şiirleri ve Şarkıları’ etkinliğinden sonra, 21.00’de ‘Üstü Kalsın’ oyunu izlenebilir.