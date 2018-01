Biz atölyedeyiz, ya siz?

Bir odalık hayat okulu

Yüksek Oda: Tam tekmil felsefe, sanat, edebiyat, hayat… Hayatın her köşesinden, her durağından atölyelerin, sunumların, seminerlerin yapıldığı küçük bir oda. Her yaştan her yoldan insana çiçeği burnunda bir hayat okulu. Her atölyenin süresi nevi şahsına münhasır. Katılım sınırlı. Daha fazlası için yuksekoda.org

Cam boncuk, mozaik ve daha fazlası

Atölye Lobi: Mb City Hotel’in kanatları altında tadından yenmez bir etkinlik lobisi. Etkinlikler bol kepçeden: Seramik işleri, mozaik, ebru atölyesi, çini atölyesi, deri atölyesi, teraryum, geri dönüşüm atölyesi, makyaj atölyesi… Bir de cam boncuk atölyesi var ki şimdiden dolu. Kayıtlar ve biletler Biletix’ten. Daha fazlası için atolyelobi.com/

İçinizdeki heykeltıraş için

Studio Masterpiece: Ankara ve İstanbul’dan sonra İzmir ayağı. Kurs değil, ders değil, didaktik hiç değil. Sanatlı, müzikli, keyifli bir seans. Studio Masterpiece’de herkes kendince bir yetenek. Malzeme de problem değil: Mevzubahis resim ise tuvali, fırçası, boyası… Yok, heykel ise kili müessesenin ikramı. Siz favori içeceğinizi getirin yeter www.studiomasterpiece.com/

Çocuklar için seramik ve teraryum

Doryan Art: Sanat, paylaşım, üretim. Atölyeler var, organizasyonlar var, kurumsal etkinlikler var. Eğitmenler deneyimli, Doryan’da her şey keyifli. Bugün çocuklar için seramik ve teraryum atölyeleri var. Yetişkinker sizi de unutmamışlar: Baykuş Saksı Seramik Atölyesi açmışlar. Biletler Biletix’ten, dahası www.doryanart.com

Yogadan fotoğrafçılığa

Academico: Güzelbahçe’den bir güzel. Yogadan pilatese, teraryum atölyesinden fotoğrafçılık eğitimine, atık kâğıt atölyesine… Sunumlar, sohbetler, sergiler de var. Bir de Pazar kahvaltıları var ki afiyetle. Program renkli, çeşitli, lezzetli, dinamik. Ucundan köşesinden tutmak isteyenler ‘academicoizmir’ Instagram hesaplarına tık tık!

En lezzetli atölye

The Chef 4 U: Listenin en lezzetlisi. Atölyelerin en afiyetlisi. İngiliz şef Christopher George Downs ile eşi Esra Downs’ın gözbebeği. The Chef 4 U İzmir’in 35.5’u Karşıyaka’da. Şubattan bu yana İzmirlilerin hayatında. Yumurta bile kıramayanlar, tencereyle, tavayla iletişim kuramayanlar… Atölye ayağınıza geldi. Yetişkinler ve çocuklar için ayrı kategorilerde. “Nasıl katılırız?” derseniz, kayıtlar ve biletler Biletix’ten. Daha fazlası için www.thechef4u.com/