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Aynur Tartan

Aynur Tartan

atartan@hurriyet.com.tr

Bir Bayındır masalı

9 Mayıs 2019

EGE’nin Safranbolu’su Bayındır’ın kalbinde, kollarında, sokaklarında, evlerinde bugünlerde şifa var, hayat var, Sokak Sağlıklaştırma Projesi var... Yepyeni bir Bayındır’la ve çiçeği burnunda bir projeyle tanışmaya hazır mısınız?

 

Köklerimizin, değerlerimizin, geleneklerimizin tükendiği, tüketildiği bugünlerde kentlerimize, şehirlerimize, yaşadığımız mahallelere, sokaklara, evlere, insanlara, seslere, sofralara, sohbetlere sahip çıkmak... Onları değiştirmeden geliştirmek, güzelleştirmek hepimize en büyük umut... Ve Ege’nin Safranbolu’su Bayındır, o umutların en sıcağı, en tazesi, en çiçeği burnundası. Artık Bayındır demek, sadece çiçek demek, çiçek festivali demek değil. Artık Bayındır demek, Ege’nin Safranbolu’su, Şirince’nin rakibi demek. Rengarenk bir masal demek...

Bir Bayındır masalı


Bayındır’a adımınızı attığınız anda kendinizi çok renkli, çok sesli bir masalın içinde bulacaksınız. Pembe, mavi, sarı renkli hayat veren, ilham veren evler... Arnavut kaldırımlı taş sokaklar... Evlerin balkonlarında kalbi, sohbeti sıcacık insanlar... Kalpten selam verenler, “günaydın”ı esirgemeyenler... Ve tabii ki, en çok kalbinizi fethedecek olan Bayındır’a ve Bayındırlılara şans olan... Yepyeni bir ses, yepyeni bir yüz, soluk olan... Ama bir o kadar da köklerine, tarihine, geçmişine sahip çıkan... Bayındır Kaymakamlığı, Bayındır Belediyesi ve GÜR&YA İnşaat’ın elinden, emeğinden, desteğinden Sokak Sağlıklaştırma Projesi... Yaklaşık 2 senedir devam eden proje, çok büyük bir emeğe ve sevgiye karşılık. Ve o emekler artık çiçeklerini veriyor. Özellikle restore edilen tarihi hamamı görünce bildiğiniz tüm hamamları unutacaksınız ve hemen dertleri kese köpük yapmak isteyeceksiniz.

Bir Bayındır masalı


6 BÖLGE DAHA SIRADA
Hacı Sinan Bölgesi, Sokak Sağlıklaştırma Projesi ise bambaşka bir hikaye... İnsan o evlerden birinde yaşamak, her sabah doğanın, hayatın kalbine uyanmak... Fırından sıcacık ekmeğini alıp uzun kahvaltılara oturmak... Balkonda teyzelerin sohbetine ortak olmak... Hacı Sinan Camii’nin bahçesinde huzur bulmak... Renk renk, çeşit çeşit çiçekleri koklamak, Bayındır’ın insanıyla kaynaşmak, paylaşmak... Bayındır’da sil baştan bir hayat kurmak istiyor...
Proje, 7 bölgeden oluşuyor. 6 bölgesi yolda. Soğuk Su Bölgesi, Hamam Bölgesi, Hükümet Konağı Bölgesi, Kilise Bölgesi, Arap Boynu Bölgesi ve Yahudi Deresi Bölgesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Ve Bayındır, sizleri hayatlar, hayaller kurmaya kalbine, kollarına davet ediyor.

Bir Bayındır masalı

 

YAPMADAN DÖNMEYİN

* Bayındır Kaymakamlığı, Bayındır Belediyesi ve GÜR&YA İnşaat’ın elinden, emeğinden, desteğinden Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ne hayran kalmadan... Bayındır Hacı Sinan Camii Bölgesi’ni gezmeden... Bayındır Ermeni Kilisesi’ni, Tarihi Hamamı, Tekel Hanı görmeden...
* Bir zamanların eski Hükümet Konağı, şimdilerin Su Butik Oteli’nin misafiri olmadan, o tarihi atmosferi yaşamadan...
* Mis çiçeklerden eşe, dosta, balkona, bahçeye almadan... Taze bitti, ama seneye Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali’ne katılmadan... Balcılar Kiraz Festivali’ni de listeye almadan...
* Sularında şifa bulmadan...
* Günlerden cuma ise pazarında elinizi, kolunuzu, gönlünüzü doldurmadan... Akşam sofranızı, mutfağınızı renklerle, lezzetlerle donatmadan...
* Bin bir emek, bin bir lezzet düğün yemeklerinden, keşkekten yemeden... Etli ekmeğin, ünlü katmerin tadına bakmadan... Mütevazı lokantalarda, sofralarda sohbetleri, lezzetleri paylaşmadan...
* Ege’nin Safranbolu’sunun havasını, dokusunu içinize, ruhunuza, kalbinize çekmeden, sindirmeden Bayındır’dan dönmeyin!

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