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Aynur Tartan

Aynur Tartan

atartan@hurriyet.com.tr

Bayramın sofralarının iki yıldızı

10 Ağustos 2019

Bugün Kurban Bayramı arifesi. Haliyle evlerde hazırlıklar son hız devam ediyor. Bayram demek, biraz da kalabalık sofralar ve o sofralarda akıp giden sohbet eşliğinde lezzetten lezzete koşmak demek. En çok da kavurmanın bereketini, baklavanın çıtırını paylaşmak gerek. O zaman haydi buyurun tariflere...

Her devrin liste başı

SAÇ KAVURMA

Tarif, Doğan Kitap’tan çıkan ilk kitabım ‘Bak Mutfakta Kim Var!’dan geliyor. Maaile afiyetle yeniyor, parmakları da yedirtiyor.Bayramın sofralarının iki yıldızıMalzemeler:
· 1 kg kuzu eti · 4-5 adet yeşilbiber
· 2-3 adet domates · 5-6 diş sarmısak
· 3 çorba kaşığı tereyağı · Karabiber, tuz, kekik

Yapılışı
Yıkanmış kuzu etleri ve ayıklanmış sarmısaklar sacın içine konur, kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirilir. İçine 2 cm boyunda doğranmış yeşilbiber eklenerek tereyağında kavrulur. Karabiber, tuz, kekik ilave edilir. Halka şeklinde doğranmış domateslerle, arzuya göre pirinç ya da bulgur pilavıyla servis edilir. Herkes mest edilir.

Yörüklerin asırlık lezzeti

MUĞLA SARAYLISI

Bir yanda diyetler, detokslar; bir yanda ‘Allah aşkına, bir lokma al’lar... Gözler kapansın, vazifeler yapılsın. Yörüklerin asırlık lezzeti, bayram ve kız isteme ritüeli ‘Muğla Saraylısı’. Bu kez tarif; kalpleri, memleketleri, mutfakları buluşturan kitabım ‘Bak Mutfakta Barış Var!’dan (Doğan Kitap).

Bayramın sofralarının iki yıldızı

Malzemeler:
· 1 kg un · 3 adet yumurta · 350 gr ceviz
· 10 gr tuz · 500 gr tereyağı
Şerbet için:
· 5 su bardağı su · 2 su bardağı tozşeker
· Yarım limon suyu

Yapılışı
Şerbet için şeker ve su kaynatılır. Kıvam almaya başlayınca içine limon suyu ilave edilip bir-iki taşım daha kaynatılır. Soğumaya bırakılır.
Öbür tarafta malzemelerin hepsi karıştırılır, yoğrulup hamur haline getirilir. 30 dakika dinlendirilir. Dinlenmiş hamur yedi yuvarlak bezeye ayrılır. Bezeler oklavayla açılır. Açılmış yedi parça hamurun içine ceviz serpilip rulo haline getirilir. Hazırlanan rulolar daire şeklinde dolandırılarak tepsiye döşenir. Yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilip fırına sürülür. 180 derece sıcaklıktaki fırında 30 dakika pişirilir. Fırından çıkınca yağı süzdürülür. Sıcakken şerbeti dökülüp servis yapılır.

YEMEK AJANDASI

Yolu lezzetten geçenlere...

Bayramın tadını artırmak isteyenler buraya: Tatildeyseniz Bodrum’da tohumların dünyasına, şehirde kaldıysanız İstanbul’da İspanyol mutfağına yolculuk mümkün.

Hayat bir tohumla başlar
Bayramın sofralarının iki yıldızı
Grafik tasarımcı Lalehan Uysal’ın tohum fotoğrafları Oxford, Gaziantep, Adana ve İstanbul’dan sonra Bodrum Gümüşlük’te açılacak ‘Kurda, Kuşa, Aşa... Ve Göze’ sergisinde. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sürecince festival akademisine katılan öğrencilere gündüz derslik, geceleri konser mekânı olan Toprak Ev’de açılacak sergi, 12-24 Ağustos’ta 19.00-21.00 saatlerinde gezilebilecek. Kendini ‘tohum gözlemcisi’ olarak tanımlayan Uysal, “Çocukların patatesin ağaçta değil toprakta yetiştiğini, yedikleri ve attıkları meyve çekirdeklerinin birer tohum olduğunu bilmelerini istiyorum. Ben sergi açmıyorum, gözümüzü açıyorum” diyor.

Oralara gitmiş gibi...
Bayramın sofralarının iki yıldızı
‘2019 Lezzet Yılı’ kapsamında her ay farklı bir ülkenin imza yemeklerini servis eden CVK Park Bosphorus İstanbul, 12-18 Ağustos haftasında İspanyol mutfağından en sevilen örnekleri Izaka Restaurant’a taşıyor. Şef Eyüp Çevik’in imzasını taşıyan mönüde Mallorca’nın meşhur sarmısak çorbasının yanı sıra tigres (beşamelli midye) ve pollo al jerez (şaraplı tavuk) var.

 

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