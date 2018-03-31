8 adımda İzmir Tiyatro Günleri

Şehre Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri geldi. Kutlamalar, oyunlar, sergiler, söyleşiler, atölyeler... 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde başladı, tam tekmil devam ediyor. Buyurun sizi böyle sahneye alalım.





1 - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin el emeği göz nuru Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri, bu sene 36’ncı yaşını, yaşının olgunluğunu, enginliğini, bilgeliğini kutluyor.

2 - 27 Mart’ta perde açan festival havasındaki etkinlik, 15 gün sürecek.

3 - Festivalin matematiği... Üç uluslararası, 26 ulusal, 17 yerel, 19 çocuk oyunu, iki sokak gösterisi... Yani tam tamına 67 oyun seyirciyle buluşacak.

4 - Sahnede kimler var? Gürcistan, Çek Cumhuriyeti ve Fransa’dan tiyatro grupları, Ankara Simurg Oyuncuları Tiyatrosu, İstanbul Temaşa Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, İstanbul Halk Tiyatrosu, Tiyatro Evi ve Yolcu Tiyatro...

5 - Dekor, eskiz ve maket sevenler parmak kaldırsın! Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı öğrencilerinin ellerinden ‘36. Dekor Eskiz Maket Sergisi’, 27 Mart-6 Nisan tarihlerinde İzmir Sanat Merkezi’nde. Sergi bu sene Devlet Tiyatrosu dekor tasarımcısı Murat Gülmez’i misafir ediyor.

6 - Dünyaca ünlü oyuncu koçu, dans ve hareket eğitmeni Onique Masius, yaratıcı dans ve Laban tekniğinde atölye çalışması ile bugün ve 1-3 Nisan tarihleri arasında İzmir Sanat Balo Salonu’nda... Anne-babalar, öğretmenler, çocuklarla çalışanlar, kalbinde masal anlatıcılığı yatanlar ve içindeki çocuğu kaybetmeyenler Sıla Topçam’ın ‘Çocuklara Nasıl Kitap Okumalı, Masal Anlatmalıyım’ atölyesine katılabilir. 5–6 Nisan tarihlerinde, Tarihi Havagazı Kültür Merkezi’nde...

7 - Bilenler bilmeyenlere, duyanlar duymayanlara söylesin... Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü’nün 20’ncisi, emektar kostüm tasarımcısı Sevgi Türkay’a verildi.

8 - Ne kadar, nereden? “Tiyatro biletleri pahalı” diyenler, ücretleri bahane edenler... Ulusal ve uluslararası oyunların bilet fiyatları 10 TL! İzmirli tiyatro gruplarının ve sokak tiyatrolarının gösterileri ise ücretsiz. Biletler için; İsmet İnönü Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve www.izmir.bel.tr/kultursanat‘a tık tık!