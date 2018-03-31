Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Aynur TARTAN>8 adımda İzmir Tiyatro Günleri
"Aynur Tartan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Aynur Tartan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Aynur Tartan

Aynur Tartan

atartan@hurriyet.com.tr

8 adımda İzmir Tiyatro Günleri

31 Mart 2018

Şehre Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri geldi. Kutlamalar, oyunlar, sergiler, söyleşiler, atölyeler... 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde başladı, tam tekmil devam ediyor. Buyurun sizi böyle sahneye alalım.

8 adımda İzmir Tiyatro Günleri

1 - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin el emeği göz nuru Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri, bu sene 36’ncı yaşını, yaşının olgunluğunu, enginliğini, bilgeliğini kutluyor.

2 - 27 Mart’ta perde açan festival havasındaki etkinlik, 15 gün sürecek.

3 - Festivalin matematiği... Üç uluslararası, 26 ulusal, 17 yerel, 19 çocuk oyunu, iki sokak gösterisi... Yani tam tamına 67 oyun seyirciyle buluşacak.

4 - Sahnede kimler var? Gürcistan, Çek Cumhuriyeti ve Fransa’dan tiyatro grupları, Ankara Simurg Oyuncuları Tiyatrosu, İstanbul Temaşa Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, İstanbul Halk Tiyatrosu, Tiyatro Evi ve Yolcu Tiyatro...

5 - Dekor, eskiz ve maket sevenler parmak kaldırsın! Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı öğrencilerinin ellerinden ‘36. Dekor Eskiz Maket Sergisi’, 27 Mart-6 Nisan tarihlerinde İzmir Sanat Merkezi’nde. Sergi bu sene Devlet Tiyatrosu dekor tasarımcısı Murat Gülmez’i misafir ediyor.

6 - Dünyaca ünlü oyuncu koçu, dans ve hareket eğitmeni Onique Masius, yaratıcı dans ve Laban tekniğinde atölye çalışması ile bugün ve 1-3 Nisan tarihleri arasında İzmir Sanat Balo Salonu’nda... Anne-babalar, öğretmenler, çocuklarla çalışanlar, kalbinde masal anlatıcılığı yatanlar ve içindeki çocuğu kaybetmeyenler Sıla Topçam’ın ‘Çocuklara Nasıl Kitap Okumalı, Masal Anlatmalıyım’ atölyesine katılabilir. 5–6 Nisan tarihlerinde, Tarihi Havagazı Kültür Merkezi’nde...

7 - Bilenler bilmeyenlere, duyanlar duymayanlara söylesin... Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü’nün 20’ncisi, emektar kostüm tasarımcısı Sevgi Türkay’a verildi.

8 - Ne kadar, nereden? “Tiyatro biletleri pahalı” diyenler, ücretleri bahane edenler... Ulusal ve uluslararası oyunların bilet fiyatları 10 TL! İzmirli tiyatro gruplarının ve sokak tiyatrolarının gösterileri ise ücretsiz. Biletler için; İsmet İnönü Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve www.izmir.bel.tr/kultursanat‘a tık tık!

 

 

X
﻿
Aynur TARTAN Aynur TARTANTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri