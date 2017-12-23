2018’in dilek ağacı

Yeni yıldan beklentileriniz neler? En çok nelere ihtiyacımız var? Bize en iyi gelecek, şimdi ve her zaman birleştirecek kavramları davranış bilimleri uzmanı–yazar Aşkım Kapışmak’la birlikte belirledik.

İlk ve en büyük ihtiyaç yuva, aile

Çünkü bu iki kelime, şifadır. İyileştirir, birleştirir. Ve her şey aileyle başlar. Ailede artar, çoğalır, kök salar, hayat bulur... Dedesiyle, ninesiyle, anneannesiyle, babaannesiyle çok renkli, çok sesli, kalabalık aileler güzeldir. Kalpler, hayaller, sevgiler kocamandır, çoğalandır.

Hepimiz için aidiyet

Aidiyet sahiplenme ya da sahip olma duygusu değil, bir şeyin parçası olarak hareket etmektir. Hepimizin kanatları var. Ama özgürlüğüne düşkün insan ruhu hep güvenli bir liman, yaslanacak bir omuz arar. Bir kalbe, bir kente, bir eve, bir aileye ait olmak ister. Huzur, güven, emniyet, mutluluk, dayanak ister, aidiyet ister.

3 S formülü: Sevgi, saygı, sadakat

Sevgi zor bir şey, keza sevilmek de öyle. İnsan hayatı boyunca hep sınanır. Sevdiğiniz kişiye sabırlı olmak zorundasınız. Hem sevip, hem sayıp hem de sadakat göstermelisiniz. Ama bunlar da yetmeyecek. Annenizin, babanızın, eşinizin, arkadaşınızın sorumluluğunu almak zorundasınız. Oturduğunuz yerden sevemezsiniz. Bir şekilde hissettirmeniz, göstermeniz, düşünmeniz gerekir.

En iyi rehber: Vicdan

Eli, gözü, kulağı hep üzerimizde olan vicdan. Bazen en rahat, bazen de en sert yastık vicdan... En iyi rehber, en iyi adalet vicdan... Ne olursa olsun hep onun sesini yüreğimizde, içimizde, ruhumuzda duyalım diye...

Kibri kıran merhamet

İnsanlığın şanından gelen, ruhla başlayan, yaşla olgunlaşan merhamet. Tüm güzel duyguları kalbinde saklayan, birazcık da affetmek kokan merhamet. Her şeyden önce merhamet kibri kırar. Kendini beğenmişliği yok eder. Merhametli insanlar zalim olmazlar. Zalimliğin getirdiği psikolojik problemleri yaşamazlar. Merhamet her yaşta öğrenilebilir, yeter ki niyet olsun.

Kırmamak, dökmemek, incitmemek

Güzel ve temiz ahlak hepimizin yaradılışında olan ama zamanla unutulan... Dürüst olmak, kırmamak, dökmemek, incitmemek, bölmemek, ayırmamak, ayrıştırmamak... Yeni yılda şifa niyetine...

Hoşgörü birleştirir

Çünkü biz kapımızı çalana evimizi, gönlümüzü, soframızı açarız. Sevgi, saygı evimizin içinde başlar, hoşgörüyü de alır sokağa öyle çıkarız. Biliriz ki hoşgörü birleştirir. Dünyayı, doğayı, hayvanı, insanı kırmadan, dökmeden, incitmeden birleştirir. Doğuştan gelmez. Hoşgörülü olmayı sonradan öğreniriz. İyi duygular

kullanıldıkça birbirine geçer.

Her zaman birlik ve beraberlik

İnsan insanın eline, sesine, nefesine ihtiyaç duyar. “Acılarda buluşmak” derler. İnsan sadece tatlıyı değil acıyı da paylaşmak ister. Sarılmak, dokunmak, temas etmek, gözün göze değmesi birleştirir, iyileştirir. Birleşelim,

iyileşelim diye...