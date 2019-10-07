Zorluklarla kuşatılmış gibiyim, mümkünse tek tek gelin…

Günaydın yepyeni bir günden ve haftadan…
Başında anlaşalım!
Bu haftaya yüksek doz farkındalıkla başlamamız gerekmektedir.
Hafta sonuna yaklaşırken kimseden neden bu böyle ya da niye ben yaşıyorum diye sorular sorulmamasını aksine bunu yaşamanızın daha sonrasında nasıl bazı güzelliklere yer verebileceğini tahmin etmesini istiyorum. Bu inanın sizler gibi duyarlı ve hassas insanlar için hiç zor bir durum değil. Bu yazıyı bir yere kaydedin. Hiç olmadığı kadar işinize yarayacağını düşünüyorum.
Gökyüzünde Güneş-Ay düğümleri karesi ve Merkür-Uranüs karşıtlığı oldukça dikkat çekmektedir. Aynı zamanda hafta sonu yaşanacak 20 derecelerdeki koç dolunayı ve güneş-Plüton tam karesi oldukça önemli diğer detaylardır.
Kişisel anlamda kendinize gelişim sağlamanız adına bazı olaylar yaşanmak zorundadır. Olaylar başımıza gelir ama bunlara nasıl yön verebileceğimiz bizlerin egosuna, öğretilerine ve sabrına kalmıştır. Bir sebepten başınıza bir şeyler gelecektir ki başka bir sebepten farklı bir yerde birinin hayatını kurtaracaksınızdır. Yani patronunuzun size telefonda bağırıp size haksızlık yapıp ağlayarak ofisten çıkmanıza neden olacaktır ve siz başka bir yer şekilde belki birinin hayatını kurtaracaksınızdır. Ya da 10 yıllık sevgiliniz belki de eşiniz sizi terk edecektir ve belki bundan sonraki süreçte hayatınızın en mutlu ve en güzel günlerini kuracaksınız gibi. Bu hikayeler milyon tane çoğaltılabilir. Çünkü yaşam bu etki-tepki noktasında ilerlemektedir. İyi bir şey yaparsanız başınıza iyi bir sonuç gelir.
Bugünlerde insanlar oldukça kuruntulu ve şüpheci yaklaşımlar sergileyebilir.
Bu insanlardan biri sizde olabilirsiniz. Örneğin gizliliğinizi sorguluyor olabilirsiniz. Belki whatsupp gruplarından çıkıyorsunuz ya da çıkartılıyorsunuz. Şüphe duyuluyorsunuz ya da bir benzeri şekilde insanlar kendi hayatlarından korkuyor. Gölgenizden bile korkuyor olabilirsiniz. Bu hafta kimseyi manipüle etmenizi ve devre dışı bırakmanızı tavsiye etmiyorum. Herkesin oldukça hassas ve sorgulayıcı bir dönemi olduğunu söyleyebilirim. Yaptığınız her türlü işlemde nazik ve toparlayıcı olmayı seçin. Bol bol açıklama yaparak ilerleyin. Bir yerden ayrılacaksınız hissettiklerinizi paylaşın. Ya da birini istemiyorsanız bunu ifade edin. Hissettirdiğiniz duyguları hayatınızın başka bir noktasında başka bir olayda hissedebilirsiniz. Temiz yaşayın. Açılır kapanır bir kapının önünde yere düşürdüğünüz bir şeyi almak isterseniz ve orada durursanız kapı sizi sıkıştırır. Şimdi sizlerde açılır kapanır sensörlü kapılarla ilerlediğinizi ve kendinizi göstererek ifade ederek ilerlemeniz gerektiğini bilmelisiniz.
Aynı zamanda güneş ay düğümlerine meydan okuma yolunda ilerliyor. Bu size hayatınızdaki geldiğiniz noktadaki başarısızlıklarınızı ya da başarılı olduğunuz durumları sorgulatabilir. Yaşıtlarınızla bir kıyas içine girebilirsiniz. Bu anlamsız dürtüyü hemen terk etmelisiniz.
Merkür-Uranüs karşıtlığı bugünden sonra önümüzdeki 7-8 gün etkisini gösterecek. Uranüs gezegeni insana belli bir bakış açısına sahip olma ihtiyacını kırmaya çalışır. İnsanların kendilerini önemseyen tavırlarını aptalca bulur. Bazı olaylarda kendinizi kuşatılmış hissedebilirsiniz. Artık eski siz olmadığınızı birinin size söylemesi gerekmiyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil ve öyle olmayacak. Her şey yeni bir format kazanıyor. Sürekli bir yere odaklanamama nedeniniz ise ne yapsam işe yaramayacak duygusu yüzünden olabilir. Bunu aşmalısınız. Gökyüzü size başarılı olmanın yolunun farklı sunuyor. Belki demek istediği şey: “Bırak başarı merdivenlerini ben seni merdiven sahibi yapacağımdır”…
Artık eski siz olmadığınızı birinin size söylemesi gerekmiyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil ve öyle olmayacak. Her şey yeni bir format kazanıyor. Sürekli bir yere odaklanamama nedeniniz ise ne yapsam işe yaramayacak duygusu yüzünden olabilir. Bunu aşmalısınız.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Hamile bir ceylan vardı. Doğumu yaklaştığında ormanın bir uzak yerine gitti.
Bir nehir yanını buldu. Tam doğuracağı esnada gök gürledi, şimşek çatı ve yangın çıktı.
Soluna döndü bir baktı ki ona ok atmak isteyen bir avcı var.
Sağına döndü aç bir aslan onu avlamak için yaklaşıyordu.
Ceylan için o an tek bir düşünce vardı.
Kaçmayı düşündü. En iyi onu yapabilirdi ama eninde sonunda yakalanacağını düşündü ve çıkmazda olduğunu gördü. Kaçacağı alanda yoktu.
Ya aslan onu parçalayacaktı ya yangında can verecekti ya da avcı onu avlayacaktı belki de nehirde boğulacaktı. Her yer tehlikelerle dolu ve ceylan kesinlikle bir kurtuluşu olmadığını düşünüyordu.
İşte o an ceylan gücünün yeteceği şeye odaklanma kararı aldı ve doğumuna odaklandı doğumu yapmaya, yani doğru olan şeyin doğasını gerçekleştirmeye yöneldiğinde bir şekilde başaracağına inanmak istedi.
Sonra neler mi oldu?
Şimşek çaktı, avcının görüşünü kapattı ve çıkan ok aç aslana saplandı.
Arkasından şakır şakır yağan o yağmur ormanın tüm yangınını söndürdü.
Ceylan sağ salim doğumunu yapmıştı…
Dememiz o ki; Hayatınızın her anının zorluklarla kuşatıldığını düşünebilirsiniz. Ruhsal bunalımlar, kötü fikirler, size ihanet edenler, aldatıldığınızı gördüğünüz konular, acımasız insanlar, kalbine hâkim olan bir hatan, isteğin dışında başına gelen zorluklar canınızı yakıyor olabilir. Yapmaya gücünüz yeten şeye odaklanmalısınız ve elinizden ne geliyorsa onu yapmalısınız. Sadece ve sadece gücünüzün yettiği şeye doğru gitmelisiniz ve Allah’a olan inancını güçlendirmelisiniz. Kendinizi teslim etmeli ve sadece kalan tüm sorunlarını insanlığın hayatını düzenleyen yaratıcınıza bırakmalısınız. Allah, bir anneden bile daha merhametlidir. Tüm sıkıntılarının çözümlerinin onun katında olduğunu ve bu dünyada size verdiği görevleri tüm dürüstlüğünüzle yaptığınızda merhameti üzerinizde olacaktır. Bizler var gücümüzle buna inanmalıyız. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına inanın kalmıyor an bir çıkmazda olabilirsiniz ama bunun sonunda gelişecek güzellikleri tahmin bile edemezsiniz.
Geçenlerde şöyle bir şey okumuştum: Haksızlığa uğrayan insanlar üç farklı şekilde tepki verirler:
Zekâsı kas gücünden düşük olanlar şiddetle,
Hırsı yeteneğinden yüksek olanlar hileyle,
Aklı öfkesinden büyük olanlar göz kamaştıran bir başarıyla hesaplaşırlar…
Zorluklarla kuşatılmış gibiyim, mümkünse tek tek gelin…
Günaydın yepyeni bir günden ve haftadan…
Başında anlaşalım!
Bu haftaya yüksek doz farkındalıkla başlamamız gerekmektedir.
Hafta sonuna yaklaşırken kimseden neden bu böyle ya da niye ben yaşıyorum diye sorular sorulmamasını aksine bunu yaşamanızın daha sonrasında nasıl bazı güzelliklere yer verebileceğini tahmin etmesini istiyorum. Bu inanın sizler gibi duyarlı ve hassas insanlar için hiç zor bir durum değil. Bu yazıyı bir yere kaydedin. Hiç olmadığı kadar işinize yarayacağını düşünüyorum.
Gökyüzünde Güneş-Ay düğümleri karesi ve Merkür-Uranüs karşıtlığı oldukça dikkat çekmektedir. Aynı zamanda hafta sonu yaşanacak 20 derecelerdeki koç dolunayı ve güneş-Plüton tam karesi oldukça önemli diğer detaylardır.
Kişisel anlamda kendinize gelişim sağlamanız adına bazı olaylar yaşanmak zorundadır. Olaylar başımıza gelir ama bunlara nasıl yön verebileceğimiz bizlerin egosuna, öğretilerine ve sabrına kalmıştır. Bir sebepten başınıza bir şeyler gelecektir ki başka bir sebepten farklı bir yerde birinin hayatını kurtaracaksınızdır. Yani patronunuzun size telefonda bağırıp size haksızlık yapıp ağlayarak ofisten çıkmanıza neden olacaktır ve siz başka bir yer şekilde belki birinin hayatını kurtaracaksınızdır. Ya da 10 yıllık sevgiliniz belki de eşiniz sizi terk edecektir ve belki bundan sonraki süreçte hayatınızın en mutlu ve en güzel günlerini kuracaksınız gibi. Bu hikayeler milyon tane çoğaltılabilir. Çünkü yaşam bu etki-tepki noktasında ilerlemektedir. İyi bir şey yaparsanız başınıza iyi bir sonuç gelir.
Bugünlerde insanlar oldukça kuruntulu ve şüpheci yaklaşımlar sergileyebilir.
Bu insanlardan biri sizde olabilirsiniz. Örneğin gizliliğinizi sorguluyor olabilirsiniz. Belki whatsupp gruplarından çıkıyorsunuz ya da çıkartılıyorsunuz. Şüphe duyuluyorsunuz ya da bir benzeri şekilde insanlar kendi hayatlarından korkuyor. Gölgenizden bile korkuyor olabilirsiniz. Bu hafta kimseyi manipüle etmenizi ve devre dışı bırakmanızı tavsiye etmiyorum. Herkesin oldukça hassas ve sorgulayıcı bir dönemi olduğunu söyleyebilirim. Yaptığınız her türlü işlemde nazik ve toparlayıcı olmayı seçin. Bol bol açıklama yaparak ilerleyin. Bir yerden ayrılacaksınız hissettiklerinizi paylaşın. Ya da birini istemiyorsanız bunu ifade edin. Hissettirdiğiniz duyguları hayatınızın başka bir noktasında başka bir olayda hissedebilirsiniz. Temiz yaşayın. Açılır kapanır bir kapının önünde yere düşürdüğünüz bir şeyi almak isterseniz ve orada durursanız kapı sizi sıkıştırır. Şimdi sizlerde açılır kapanır sensörlü kapılarla ilerlediğinizi ve kendinizi göstererek ifade ederek ilerlemeniz gerektiğini bilmelisiniz.
Aynı zamanda güneş ay düğümlerine meydan okuma yolunda ilerliyor. Bu size hayatınızdaki geldiğiniz noktadaki başarısızlıklarınızı ya da başarılı olduğunuz durumları sorgulatabilir. Yaşıtlarınızla bir kıyas içine girebilirsiniz. Bu anlamsız dürtüyü hemen terk etmelisiniz.
Merkür-Uranüs karşıtlığı bugünden sonra önümüzdeki 7-8 gün etkisini gösterecek. Uranüs gezegeni insana belli bir bakış açısına sahip olma ihtiyacını kırmaya çalışır. İnsanların kendilerini önemseyen tavırlarını aptalca bulur. Bazı olaylarda kendinizi kuşatılmış hissedebilirsiniz. Artık eski siz olmadığınızı birinin size söylemesi gerekmiyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil ve öyle olmayacak. Her şey yeni bir format kazanıyor. Sürekli bir yere odaklanamama nedeniniz ise ne yapsam işe yaramayacak duygusu yüzünden olabilir. Bunu aşmalısınız. Gökyüzü size başarılı olmanın yolunun farklı sunuyor. Belki demek istediği şey: “Bırak başarı merdivenlerini ben seni merdiven sahibi yapacağımdır”…
Artık eski siz olmadığınızı birinin size söylemesi gerekmiyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil ve öyle olmayacak. Her şey yeni bir format kazanıyor. Sürekli bir yere odaklanamama nedeniniz ise ne yapsam işe yaramayacak duygusu yüzünden olabilir. Bunu aşmalısınız.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Hamile bir ceylan vardı. Doğumu yaklaştığında ormanın bir uzak yerine gitti.
Bir nehir yanını buldu. Tam doğuracağı esnada gök gürledi, şimşek çatı ve yangın çıktı.
Soluna döndü bir baktı ki ona ok atmak isteyen bir avcı var.
Sağına döndü aç bir aslan onu avlamak için yaklaşıyordu.
Ceylan için o an tek bir düşünce vardı.
Kaçmayı düşündü. En iyi onu yapabilirdi ama eninde sonunda yakalanacağını düşündü ve çıkmazda olduğunu gördü. Kaçacağı alanda yoktu.
Ya aslan onu parçalayacaktı ya yangında can verecekti ya da avcı onu avlayacaktı belki de nehirde boğulacaktı. Her yer tehlikelerle dolu ve ceylan kesinlikle bir kurtuluşu olmadığını düşünüyordu.
İşte o an ceylan gücünün yeteceği şeye odaklanma kararı aldı ve doğumuna odaklandı doğumu yapmaya, yani doğru olan şeyin doğasını gerçekleştirmeye yöneldiğinde bir şekilde başaracağına inanmak istedi.
Sonra neler mi oldu?
Şimşek çaktı, avcının görüşünü kapattı ve çıkan ok aç aslana saplandı.
Arkasından şakır şakır yağan o yağmur ormanın tüm yangınını söndürdü.
Ceylan sağ salim doğumunu yapmıştı…
Dememiz o ki; Hayatınızın her anının zorluklarla kuşatıldığını düşünebilirsiniz. Ruhsal bunalımlar, kötü fikirler, size ihanet edenler, aldatıldığınızı gördüğünüz konular, acımasız insanlar, kalbine hâkim olan bir hatan, isteğin dışında başına gelen zorluklar canınızı yakıyor olabilir. Yapmaya gücünüz yeten şeye odaklanmalısınız ve elinizden ne geliyorsa onu yapmalısınız. Sadece ve sadece gücünüzün yettiği şeye doğru gitmelisiniz ve Allah’a olan inancını güçlendirmelisiniz. Kendinizi teslim etmeli ve sadece kalan tüm sorunlarını insanlığın hayatını düzenleyen yaratıcınıza bırakmalısınız. Allah, bir anneden bile daha merhametlidir. Tüm sıkıntılarının çözümlerinin onun katında olduğunu ve bu dünyada size verdiği görevleri tüm dürüstlüğünüzle yaptığınızda merhameti üzerinizde olacaktır. Bizler var gücümüzle buna inanmalıyız. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına inanın kalmıyor an bir çıkmazda olabilirsiniz ama bunun sonunda gelişecek güzellikleri tahmin bile edemezsiniz.
Geçenlerde şöyle bir şey okumuştum: Haksızlığa uğrayan insanlar üç farklı şekilde tepki verirler:
Zekâsı kas gücünden düşük olanlar şiddetle,
Hırsı yeteneğinden yüksek olanlar hileyle,
Aklı öfkesinden büyük olanlar göz kamaştıran bir başarıyla hesaplaşırlar…