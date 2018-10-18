Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.

Ay kova burcunda ilerliyor. Ay ise Merkür-Mars karesini tetikliyor olacak. Bugün konuşmalarımızda oldukça sert çıkışlar yapmaya açık görünüyoruz. Kronikleşmiş bazı eski sorunların yeniden yüzeye çıkması ile artık yeni çözümler içinde olacaksınız.
Sosyal çevrenizle birlikte bazı etkinlikler organize edebilir ve hayatın eğlenceli yönlerini yaşamınıza dahil etme kararı içinde olabilirsiniz. Bu karar bugün için oldukça isabetli olacaktır. Bugün özellikle hedeflediğiniz isteklerinize karşı daha fazla özen gösterin.
Bu özen size birdenbire olumlu sonuçlar ile karşılaşmanızı sağlayabilir. İddialı ve abartılı konuşmalardan kaçınılmalıdır. Kızgınlıkla ağızınızdan çıkan sözler sonrasında size problem çıkartabilir.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Soğuk bir kış günü padişah, tebdili kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına baş vezirini alıp yola çıkmış. Bir dere kenarında çalışan yaşlı bir adam görmüşler...
Adam elindeki derileri suya sokup, döverek tabaklıyormuş.
Padişah, ihtiyari selamlamış.
" Selamünaleyküm ey Pir’i fani..."
" Aleykümselam ey Serdar’ı cihan...
Padişah sormuş.
" Altılarda ne yaptın?"
" Altıya altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor..."
Padişah gene sormuş.
" Geceleri kalkmadın mı?"
" Kalktık...Lakin, ellere yaradı..."
Padişah gülmüş.
" Bir kaz göndersem yolar mısın?"
" Hem de ciyaklatmadan..."
Padişahla baş vezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar.
Padişah baş vezire dönmüş." Ne konuştuğumuzu anladın mı?"
" Hayır padişahım..."
Padişah sinirlenmiş.
" Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım."
Korkuya kapılan baş vezir, padişahı saraya bıraktıktan sonra
telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor.
" Ne konuştunuz siz padişahla..."
Adam, baş veziri şöyle bir süzmüş,
" Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altın söyleyeyim."
Baş vezir, yüz altın vermiş. " Sen padişahi, serdar-ı cihan, diye selamladın. Nereden anladın padişah olduğunu."
" Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi."
Vezir kafasını kaşımış.
" Peki, altılara altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor ne demek..."
Adam, bu soruya cevap vermek için de bir yüz altın daha almış. "
Padişah, altı aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki, kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de yalnızca altı ay yaz değil, altı ay da kış çalışmazsak, yemek bulamıyoruz dedim."
Vezir bir soru daha sormuş...
" Geceleri kalkmadın mı ne demek?"
Adam bir yüz altın daha almış.
" Çocukların yok mu diye sordu. Var, ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar, dedim... "
Vezir gene kafasını sallamış.
" Bir de kaz gönderirsem dedi, o ne demek..."
Adam gülmüş.
Onu da sen bul...!
Fazla merak çokta iyi bir şey olmayabilir. Hadi biraz gülümseyelim.
Mutlu günler dilerim.
Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.
Ay kova burcunda ilerliyor. Ay ise Merkür-Mars karesini tetikliyor olacak. Bugün konuşmalarımızda oldukça sert çıkışlar yapmaya açık görünüyoruz. Kronikleşmiş bazı eski sorunların yeniden yüzeye çıkması ile artık yeni çözümler içinde olacaksınız.
Sosyal çevrenizle birlikte bazı etkinlikler organize edebilir ve hayatın eğlenceli yönlerini yaşamınıza dahil etme kararı içinde olabilirsiniz. Bu karar bugün için oldukça isabetli olacaktır. Bugün özellikle hedeflediğiniz isteklerinize karşı daha fazla özen gösterin.
Bu özen size birdenbire olumlu sonuçlar ile karşılaşmanızı sağlayabilir. İddialı ve abartılı konuşmalardan kaçınılmalıdır. Kızgınlıkla ağızınızdan çıkan sözler sonrasında size problem çıkartabilir.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Soğuk bir kış günü padişah, tebdili kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına baş vezirini alıp yola çıkmış. Bir dere kenarında çalışan yaşlı bir adam görmüşler...
Adam elindeki derileri suya sokup, döverek tabaklıyormuş.
Padişah, ihtiyari selamlamış.
" Selamünaleyküm ey Pir’i fani..."
" Aleykümselam ey Serdar’ı cihan...
Padişah sormuş.
" Altılarda ne yaptın?"
" Altıya altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor..."
Padişah gene sormuş.
" Geceleri kalkmadın mı?"
" Kalktık...Lakin, ellere yaradı..."
Padişah gülmüş.
" Bir kaz göndersem yolar mısın?"
" Hem de ciyaklatmadan..."
Padişahla baş vezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar.
Padişah baş vezire dönmüş." Ne konuştuğumuzu anladın mı?"
" Hayır padişahım..."
Padişah sinirlenmiş.
" Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım."
Korkuya kapılan baş vezir, padişahı saraya bıraktıktan sonra
telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor.
" Ne konuştunuz siz padişahla..."
Adam, baş veziri şöyle bir süzmüş,
" Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altın söyleyeyim."
Baş vezir, yüz altın vermiş. " Sen padişahi, serdar-ı cihan, diye selamladın. Nereden anladın padişah olduğunu."
" Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi."
Vezir kafasını kaşımış.
" Peki, altılara altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor ne demek..."
Adam, bu soruya cevap vermek için de bir yüz altın daha almış. "
Padişah, altı aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki, kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de yalnızca altı ay yaz değil, altı ay da kış çalışmazsak, yemek bulamıyoruz dedim."
Vezir bir soru daha sormuş...
" Geceleri kalkmadın mı ne demek?"
Adam bir yüz altın daha almış.
" Çocukların yok mu diye sordu. Var, ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar, dedim... "
Vezir gene kafasını sallamış.
" Bir de kaz gönderirsem dedi, o ne demek..."
Adam gülmüş.
Onu da sen bul...!
Fazla merak çokta iyi bir şey olmayabilir. Hadi biraz gülümseyelim.
Mutlu günler dilerim.