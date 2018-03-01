Yüzüne kapatılan kapılar ile kararlılığın, arkandan kapatılan kapılar ile cesaretin test edilir

Hoş geldin mart ayı. Yılın 3.ayına giriş yaptık. Yarın başak burcunda bir dolunay yaşayacağız. Ocak ve şubat gibi bu ayda gelip geçecek. Önemli olan geçmesi değil önemli olan siz bu aylar, yıllar geçerken kendi yaşamınızda kendinize ve çevrenize neler kattığınız düşüncesi olmasıdır.

Güne ay başak burcunda devam edeceğiz. Kırgınlıklarınıza bir çözüm bulamadığınız bir anda arkadaşlarınızla ani bir şekilde ilişkilerinizi kesebilir, kendinize farklı yollar çizebilirsiniz. Kişisel fikirlerinizi ve dış görünüşünüzü değiştirmeniz adına bazı yenilikler yapmak isteyebilir, yaşamış olduğunuz tüm hataların sebebini bir anda kendinize yükleyerek gereksiz bir suçlama içinde olabilirsiniz. Kendinize kızmayı bırakıp hatalarınızdan ders almaya bakın.

İş ortamınızda geçmişte yaptığınız bazı hatalarla yeniden yüzleşmek zorunda kalabilir hatta bunlar yüzünden hesap vermek durumunda kalabilirsiniz. Hatalar elbette ki biz insanlar için olmazsa olmazlardandır fakat aynı zamanda ders almamız için bize gösterilen dikkat noktalarıdır. Bu gibi stres durumlarını tekrar yaşamamak için geçmişten ders alıp gelecek sınavımızı en yüksek puanla geçmeliyiz. Bugün ailenizin size karşı baskıcı tutumlarına karşı dengede kalmanız zor olabilir. Anne ve baba ile ilişkilerde gerilime dikkat edin. Onları anlamaya çalışmak sizin zararınıza değil faydanıza olacaktır. Eşinizle veya kendinizle ilgili maddi veya ortaklı finansal yatırımlarınızla ilgili beklenmedik gelişmeler olumlu yönde iyi gelişmelere dönebilir.

Geçmiş aşklarınızın yaşamında olan bazı değişimler sizleri anlık depresyona sokabilir. Bazı şeyleri kafanızda bitirmediğiniz sürece bu gibi şeyleri yaşamanız çok olası gözüküyor. Biten şeylerin ardından nokta koymayı başarabilirseniz karşınıza çıkan fırsatları bu anlamda daha güzel değerlendirebilirsiniz. İlişkinizde karşılaşacağınız problemler sizleri geleceğe yönelik planlarınızda düşündürücü bir noktaya kadar getirebilir.

Merkür ve mars arasındaki stresli açısı sizi hem zihinsel hem de bedensel biraz yorabilir. Bugün biraz yavaşlayın. Aklınızı ve kalbinizi dinlendirmeye alın. Neden o beni sevmiyor ya da hayatım neden böyle gidiyor gibi birtakım karamsar duygular içinde kaybolmayın. Çok mükemmel olmayabiliriz. Mükemmeli ararken kendinizi kaybetmeyin. Keşke her şey benden beklenmemiş ve bana biraz destek olunmuş olsaydı diye düşünüyor olabilirsiniz. Biliyorum böyle olsaydı belki dibe vurduğunuz zamanlarda daha sakin ve huzurlu kalabilirdiniz. Âmâ şunu unutmayın ki sizi siz yapan bu yaşadıklarınızdı. Hayat hepimize eşit fırsatlar sunar. Bu yolculukta erken kalkan yol alır, pratik düşünen kazanır. Sorunlar her zaman vardır ve olacaktır. Önemli olan onlara getirdiğimiz çözümlerdir.

Dolunay fazı içinde olduğumuz düşünülecek olursa emin olmadığınız konularda kendinize biraz daha zaman vermeli karşınızdaki kişilerden de fazla bir beklenti içine girmemelisiniz. Siz ne kadar açık olursanız karşınızdaki kişi de o kadar net olacaktır.

Gelelim günün Tavsiyeli Hikâyesine;

Dünya hayatında hep kötülük işleyen bir adamı, ölünce cehennem kapısında bir melek karşıladı. Melek adama şöyle seslendi:

"Hayatta iken tek bir gün bile birisine iyilik yaptıysan buraya girmeyeceksin."

Günahkâr adam uzun süre düşündükten sonra, bir keresinde ormanda gördüğü örümceği hatırladı.

Balta girmemiş ormanda yürürken önüne bir örümcek ağı çıkmıştı. Adam ağı bozmamak ve örümceği ezmemek için o gün yolunu değiştirmişti. Heyecan içinde o günü meleğe anlattı.

Melek adama gülümsedi ve ardından elini şaklattı. Gökten bir örümcek ağı inmişti.

Adam bu ağa tutunarak cennete girebilecekti. Adam neşe içinde ağa tırmanırken cehennemden bazıları da bu ağ’a tutunarak cennete gitmeye çalıştılar.



Ama adam ağın o kadar çok insanı taşımayacağından

korkarak onları itmeye başladı. Tam o sırada ağ gerçekten koptu ve diğerleri ile birlikte adam da cehenneme düştü.

"Yazık" dedi melek.

—"Bencilliğin, hayatında işlediğin tek iyiliği de kötülüğe döndürdü.

O insanlara şefkat gösterebilseydin eğer, ağın herkesi taşıyabileceğini de görecektin.".....

Unutmayın; Kendiniz için istediğinizi başkası için istemedikçe, isteklerinize gerçek anlamda asla sahip olamazsınız. Bazı insanlar görürsünüz parası vardır zengindir harcayamaz, kalbi vardır sevemez, gerçek aşkı bulamaz, ailesi vardır kıymet bilmez, her şeyi vardır mutluluğu bulamaz...

Hep mutsuzdur nedenini bilmez.

KALP Öz’ünden ayrı oldukça, hayatta hiç bir şeyin anlamı olmaz, huzur bulamaz. Evren çokluk değil “tek’lik” üzerine kuruludur. Hepimiz Bir’iz ve bir bütünün parçalarıyız.



Mevlana ne güzel demiş;

"BİR MUM DİĞER MUMU TUTUŞTURMAKLA IŞIĞINDAN HİÇ BİR ŞEY KAYBETMEZ.”

Mutlu günler dilerim.