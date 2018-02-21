“Yüreğin neredeyse hazinen de oradadır”

Ay boğa burcunda ilerliyor tüm gün. Haftanın en keyifli ve huzurlu günündeyiz. Neticede arkamızda zorlayıcı birkaç gün bıraktık. Güneş’in artık Balık burcunda ilerliyor olması ve aynı zamanda Venüs’ün Neptün ile balık burcunda kavuşum yapması duygusal anlamda sevgiyi hissetmek isteyeceğimiz ve belki de cesurca bunu hissettirmekten korkmayacağımız bir zaman dilimi içinde olacağız. Aşkta yaratıcılığın ve romantizmin arttığı önemli bir zaman dilimi. Karşı taraftan sevildiğinizi hissedeceğiniz özel adımlar alabilirsiniz. Çocuklarınızın yaşamı ile ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Hem romantik tekliflerle hem de ilham verici olaylarla karşılaşmanız an meselesi diyebiliriz.

Yüreğinizin götürdüğü yere gideceğiniz, kalbinizdeki hisleri anlamlandıracağınız özel bir gün. Bu açılara rağmen ilişkinizde şuan mutsuz ve huzursuzsanız demek oluyor ki bir yerlerde birtakım hatalar yapıyorsunuz ve bununla yüzleşme zamanı geldi. Artık bu kısır döngü içinde kaybolmasanız iyi edersiniz. Merkür ve Satürn arasındaki destekleyici açı kariyeriniz ve iş girişimleriniz adına oldukça başarılı ve keyifli sonuçlar verecektir. Sözleşmeler anlaşmalar adına önemli bir zaman dilimi içinde olacaksınız. Kalıcı kararlar almak ve geleceğe yönelik bir takım hedefler oluşturmak adına oldukça başarılı bir gün geneli.

Yakın çevrenizin hayatında gelişen sıra dışı olaylar sizleri hayrete düşürebilir. Onların hayatındaki değişiklikleri anlayışla karşılamalısınız. Bu konuda biraz empati kurmanız olaylara olan bakış açınızı değiştirecektir. Geçmişte yaşamış olduğunuz kariyer ve finansal deneyimlerinizi yeniden hayata geçirmek için kafanızda bazı planlar yapmak isteyebilirsiniz. Orijinal fikirlerinizi hemen hayata geçirmelisiniz.

Ofis ortamında dönen dedikodulara değil işinize karşı odaklanmalısınız. Bazı söylemlerin hala belirsizlik taşıması da sizleri rahatsız edebilir. Bugün işinize odaklanmalı ve motivasyonunuzu iyi yönetebilmelisiniz.



Gelelim günün Hikâyesine;

Bir Afrika kabilesinde, hamile kalan kadınlar arkadaşlarını toplayıp doğaya gider, ve doğacak çocuğun şarkısını duyana dek meditasyon yapıp dua ederlermiş.

Bu kabileye göre, her ruhun kendine özgü ses vibrasyonları varmış. Kadınlar bu seslere kulak verdiklerinde, hep birlikte yüksek sesle seslendirirlermiş. Sonra da kabileye dönüp şarkıyı herkese öğretirlermiş.

Çocuk doğduğunda, tüm kabile toplanarak ona şarkısını söylerlermiş. Çocuğun sonraki önemli dönemlerinde, aynı şarkı okunurmuş. Ölüm döşeğinde de aynı şarkı söylenirmiş.

Aslında hepimizin içinde bir şarkı olduğunu biliriz ve sevdiklerimizin zor zamanlarımızda bunu fark etmelerini ve bize söylemeye yardımcı olmalarını arzu ederiz. Bu şarkı, Afrika kabilesinde farklı bir zamanda da söylenir. Bir insan kabul edilmez bir suç işlediğinde, kabile toplanır ve ona şarkısını söylermiş. Çünkü bu kabileye göre, anti sosyal davranışlar ceza ile düzeltilemezmiş.

Sevgiyle ve kimliğin hatırlanmasıyla çözülebilirmiş.

Kendi şarkını duyduğun zaman, bir başkasına zarar verecek davranışlarda bulunma isteğine ihtiyaç kalmazmış.

Dememiz o ki; Her insanın bir şarkısı vardır. Gerçek dost, senin şarkını duyan ve ihtiyacın olduğunda sana tekrarlayandır. Kusur aramaktan ve kendinize karşı sorumsuz davranmaktan uzak durun.

Ben de elimden geldikçe her gününüze ait şarkınızı kulağınıza fısıldamaya çalışıyorum.

Mutlu günler dilerim.