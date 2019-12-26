Yılın son güneş tutulması ve 2019 yılının bilanço hesabı!

Yılın son güneş tutulmasından hepinize merhaba sevgili Dostlarım, Sizler bu satırları okurken güneş muhtemelen tutulmuş olacaktır J
26 Aralık 2019 Perşembe günü, saat sabah 8:17’de Oğlak burcunun 4. Derecesinde bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Bu alanda 2019 yılının son durum raporu gibi bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz. Evet, koskoca bir yılı bitirdik ve yepyeni bir yıla girmemize az kaldı. Eminim ki herkes kendi hayatı için de elinden geleni yapıyordur. Bugünler ne zaman geçer ya da daha iyisi ne zaman olur sorularını soruyorsunuzdur. Artık mümkün oldukça yeni kararlarla ilerlemeli ve kendi gücünüzü ortaya koyma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Kendi kanatlarınızla uçma zamanı belki gelmiştir. Lütfen kendinize güvenin ve kimseye dayanmayın. Gerçekçi olmalısınız. Çok şanslı ve başarılı olan bu yılın son tutulmasını amacına göre kullanmanızı tavsiye ederim.
2019 yılı değişik ve öğretici bir yıldı aslında…
İnsanlar umudunu kaybettiğinde ne hisseder? İşte bu hissi bu sene ağır tecrübelerinizle yaşamış olabilirsiniz. Yılın son güneş tutulması etkisiyle bazı şeylerin aydınlanmasını yaşamış ve geçmişinizden getirdiğiniz bazı durumlarla son yüzleşmelere hazırlıklı olmalısınız.
Bu zaman zaman kariyer hayatınızda zaman zaman özel ilişkilerinizde belki de sağlığınızla ilgili konularla ilgili olabilir. Artık yaşam hikayenizde ne varsa diyebiliriz. Aslında bu yıl içinde mecburi olarak geldiğiniz her iş ve ilişki sizlere 2020 yılında “iyi ki” dedirttirecek bir ön hazırlıktı denilebilir. Belki işten atıldınız ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve bana bunun neresi güzel diye soruyorsunuz. Belki de terkedildiniz ya da boşanmak istiyorsunuz bunun neresi hayırlı diye sorup duruyorsunuz. İşte bu yıl bunu göreceksiniz!
Büyük dersler, birkaç dost ve şükredeceğiniz iyi insanlar elinizde kaldığıysa bu yıl yolunuza devam edin ve arkanıza bakmayın derim. Tüm yıl hakketmediğinizi düşündüğünüz olaylarla savaş verdiniz. Aslında aradığınız biraz tatlı dil, biraz nezaket ve sunduğunuz değerin karşılığıdır. Bu yıl hayatın size sunduklarının aslında 2020 yıl için ne büyük bir ödül olduğunu göreceksiniz.
Kendinize fırsat verin.
Bırakın bazı şeyler dağınık kalsın.
Astroloji sizlere yaşam yolculuğunuzda akış içinde kalmanıza yardımcı olabilen bir araçtır. Akışınızı düzeltmesi için kullanabileceğiniz bir araç değildir. Bu durumu bir rehberlik hizmeti gibi düşünün. Ayasofya’yı tek başınıza da gezebilirsiniz. Bakıp çıkarsınız ama rehber eşliğinde gezdiğinizde inanılmaz şeyler öğrenirsiniz ve bu size bir vizyon katar. Hatta rehber size Sultanahmet Camii ile Yerebatan Sarnıcı’nın da kısa bir mesafede olduğunu söyleyip size hali hazırda gelmişken yönlendirebilir. Gördüğünüz gibi akış bozulmaz sadece daha kısa zamanda daha fazla bilgi ve kazanım söz konusudur. Sizler için astroloji de böyledir. Yaptığımız yorumlar sizlerin akışında göremediklerinizi görmenize destek vermek bazen de hissettiklerinde haksız değilsiniz devam et demek içindir.
Hepimizin hayatında büyük kırılmalar oldu ve büyük dersler aldık. Biliyorum sevdiceğiniz burnunuzda tütüyor olabilir…
Rüyalarda görüyorsunuz ve içinizdeki sevgi tarifsiz bir boyutta büyüyor gibi geliyor olabilir…. Belki mantıklı değil, belki delilik…
Belki çok istediğiniz o işe başka biri girdi ya da içinizden ben hak etmiştim diyorsunuz…
Mucizeler ne zaman ve kimlere gelir biliyor musunuz?
İnancını hiç kaybetmeyen ve savaşan kişilere gelir.
Emeklerinizin karşılığını aldığınız bir yıl sizleri bekliyor. Buna lütfen inanın. Dünya yüzyıllardır dönüyor ve dönecek. Bununla aynı zamanlamayla dönmek çok önemlidir. Akıl sağlığınızı korumak için çok ama çok önemlidir.
Her şeye rağmen yarına olan inancınız sayesinde tüm zorlukların üstesinden mücadelenizle çıkmaya çalışmış ve yaşama umudunuzla hayata sıkı sıkıya tutunduğunuzu biliyorum. Bu yıl Jüpiter’in güçlü desteği ile birçok eksikliği tamamlayacağınızı söyleyebilirim. Her ne olursa olsun hayat size daha iyi olabilmeniz adına birçok şeyi yaşattı. Her kışın baharı mutlaka vardır.
Olumsuz düşünceleriyle sizi etkisi altına almaya çalışan, enerjinizi sömüren insanlarla aranıza bir sınır çizip mesafenizi koruyun.
Ne çok şey öğrendiniz değil mi? Hayat eksiltmelerden ve arttırmalardan ibarettir.
İnsanoğlu eksiltip artırarak yaşar.
Hayatınızda yapmış olduğunuz bu temizlik sayesinde size yük olan şeylerden arınarak kendi değerinizi ortaya çıkartın. Hayatı yakalayın. Her insan hayatımızda bir öğretmendir, acımasız ya da şefkatli olabilirler ama hepsinin bir rolü vardır. Onların sizin hayatınızdaki rolünü gördünüz, artık o rollerle vedalaşın ve yeni rollere yer verin.
Kısaca, en çok kendinize ihtiyacınız olduğunu anladığınızdan eminim. Bu yüzden 2020 yılında kendinize yatırım yapın ve kimseye yük olmayın. Bazen bazı şeylerin öyle olması gerektiği için olduğunu unutmayın. Her ne yaşamış olursanız olun her şeyden önce kendinizin önemli olduğunu artık görün. Bu yıl artık bir yaş daha büyüdünüz. Tecrübelerinizi kullanın. Acısıyla tatlısıyla bir koca yılı arkada bırakıyoruz. Zaman zaman inişler ve çıkışlar olabilir. Sade ve sorunsuz yaşamı seçin. Kimsenin karmasına girmeyin. İnsanları sevgiyle ve hoşgörüyle anlamaya çalışın. Üretin ve çalışın…
Şimdi silin gözyaşlarınızı…
Umut dolu ve harika bir yıla girdiğinize inanın. En azından bunun için elinizden geleni yapacağınıza ben inanıyorum.
Mutlu günler dilerim.
Yılın son güneş tutulması ve 2019 yılının bilanço hesabı!
Yılın son güneş tutulmasından hepinize merhaba sevgili Dostlarım, Sizler bu satırları okurken güneş muhtemelen tutulmuş olacaktır J
26 Aralık 2019 Perşembe günü, saat sabah 8:17’de Oğlak burcunun 4. Derecesinde bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Bu alanda 2019 yılının son durum raporu gibi bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz. Evet, koskoca bir yılı bitirdik ve yepyeni bir yıla girmemize az kaldı. Eminim ki herkes kendi hayatı için de elinden geleni yapıyordur. Bugünler ne zaman geçer ya da daha iyisi ne zaman olur sorularını soruyorsunuzdur. Artık mümkün oldukça yeni kararlarla ilerlemeli ve kendi gücünüzü ortaya koyma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Kendi kanatlarınızla uçma zamanı belki gelmiştir. Lütfen kendinize güvenin ve kimseye dayanmayın. Gerçekçi olmalısınız. Çok şanslı ve başarılı olan bu yılın son tutulmasını amacına göre kullanmanızı tavsiye ederim.
2019 yılı değişik ve öğretici bir yıldı aslında…
İnsanlar umudunu kaybettiğinde ne hisseder? İşte bu hissi bu sene ağır tecrübelerinizle yaşamış olabilirsiniz. Yılın son güneş tutulması etkisiyle bazı şeylerin aydınlanmasını yaşamış ve geçmişinizden getirdiğiniz bazı durumlarla son yüzleşmelere hazırlıklı olmalısınız.
Bu zaman zaman kariyer hayatınızda zaman zaman özel ilişkilerinizde belki de sağlığınızla ilgili konularla ilgili olabilir. Artık yaşam hikayenizde ne varsa diyebiliriz. Aslında bu yıl içinde mecburi olarak geldiğiniz her iş ve ilişki sizlere 2020 yılında “iyi ki” dedirttirecek bir ön hazırlıktı denilebilir. Belki işten atıldınız ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve bana bunun neresi güzel diye soruyorsunuz. Belki de terkedildiniz ya da boşanmak istiyorsunuz bunun neresi hayırlı diye sorup duruyorsunuz. İşte bu yıl bunu göreceksiniz!
Büyük dersler, birkaç dost ve şükredeceğiniz iyi insanlar elinizde kaldığıysa bu yıl yolunuza devam edin ve arkanıza bakmayın derim. Tüm yıl hakketmediğinizi düşündüğünüz olaylarla savaş verdiniz. Aslında aradığınız biraz tatlı dil, biraz nezaket ve sunduğunuz değerin karşılığıdır. Bu yıl hayatın size sunduklarının aslında 2020 yıl için ne büyük bir ödül olduğunu göreceksiniz.
Kendinize fırsat verin.
Bırakın bazı şeyler dağınık kalsın.
Astroloji sizlere yaşam yolculuğunuzda akış içinde kalmanıza yardımcı olabilen bir araçtır. Akışınızı düzeltmesi için kullanabileceğiniz bir araç değildir. Bu durumu bir rehberlik hizmeti gibi düşünün. Ayasofya’yı tek başınıza da gezebilirsiniz. Bakıp çıkarsınız ama rehber eşliğinde gezdiğinizde inanılmaz şeyler öğrenirsiniz ve bu size bir vizyon katar. Hatta rehber size Sultanahmet Camii ile Yerebatan Sarnıcı’nın da kısa bir mesafede olduğunu söyleyip size hali hazırda gelmişken yönlendirebilir. Gördüğünüz gibi akış bozulmaz sadece daha kısa zamanda daha fazla bilgi ve kazanım söz konusudur. Sizler için astroloji de böyledir. Yaptığımız yorumlar sizlerin akışında göremediklerinizi görmenize destek vermek bazen de hissettiklerinde haksız değilsiniz devam et demek içindir.
Hepimizin hayatında büyük kırılmalar oldu ve büyük dersler aldık. Biliyorum sevdiceğiniz burnunuzda tütüyor olabilir…
Rüyalarda görüyorsunuz ve içinizdeki sevgi tarifsiz bir boyutta büyüyor gibi geliyor olabilir…. Belki mantıklı değil, belki delilik…
Belki çok istediğiniz o işe başka biri girdi ya da içinizden ben hak etmiştim diyorsunuz…
Mucizeler ne zaman ve kimlere gelir biliyor musunuz?
İnancını hiç kaybetmeyen ve savaşan kişilere gelir.
Emeklerinizin karşılığını aldığınız bir yıl sizleri bekliyor. Buna lütfen inanın. Dünya yüzyıllardır dönüyor ve dönecek. Bununla aynı zamanlamayla dönmek çok önemlidir. Akıl sağlığınızı korumak için çok ama çok önemlidir.
Her şeye rağmen yarına olan inancınız sayesinde tüm zorlukların üstesinden mücadelenizle çıkmaya çalışmış ve yaşama umudunuzla hayata sıkı sıkıya tutunduğunuzu biliyorum. Bu yıl Jüpiter’in güçlü desteği ile birçok eksikliği tamamlayacağınızı söyleyebilirim. Her ne olursa olsun hayat size daha iyi olabilmeniz adına birçok şeyi yaşattı. Her kışın baharı mutlaka vardır.
Olumsuz düşünceleriyle sizi etkisi altına almaya çalışan, enerjinizi sömüren insanlarla aranıza bir sınır çizip mesafenizi koruyun.
Ne çok şey öğrendiniz değil mi? Hayat eksiltmelerden ve arttırmalardan ibarettir.
İnsanoğlu eksiltip artırarak yaşar.
Hayatınızda yapmış olduğunuz bu temizlik sayesinde size yük olan şeylerden arınarak kendi değerinizi ortaya çıkartın. Hayatı yakalayın. Her insan hayatımızda bir öğretmendir, acımasız ya da şefkatli olabilirler ama hepsinin bir rolü vardır. Onların sizin hayatınızdaki rolünü gördünüz, artık o rollerle vedalaşın ve yeni rollere yer verin.
Kısaca, en çok kendinize ihtiyacınız olduğunu anladığınızdan eminim. Bu yüzden 2020 yılında kendinize yatırım yapın ve kimseye yük olmayın. Bazen bazı şeylerin öyle olması gerektiği için olduğunu unutmayın. Her ne yaşamış olursanız olun her şeyden önce kendinizin önemli olduğunu artık görün. Bu yıl artık bir yaş daha büyüdünüz. Tecrübelerinizi kullanın. Acısıyla tatlısıyla bir koca yılı arkada bırakıyoruz. Zaman zaman inişler ve çıkışlar olabilir. Sade ve sorunsuz yaşamı seçin. Kimsenin karmasına girmeyin. İnsanları sevgiyle ve hoşgörüyle anlamaya çalışın. Üretin ve çalışın…
Şimdi silin gözyaşlarınızı…
Umut dolu ve harika bir yıla girdiğinize inanın. En azından bunun için elinizden geleni yapacağınıza ben inanıyorum.
Mutlu günler dilerim.