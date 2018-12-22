Yılın son dolunayı Yengeç burcunda gerçekleşiyor

Yaşamanızda bir şeyleri artık tamamen bitirip ya da tamamlayıp yeni bir yön kazandığınız bu dolunay size oldukça iyi gelecek nitelikte olacaktır. Özellikle iyi haber ilk kez bir dolunay fazında belki yengeçler kendilerini negatif, huzursuz hissetmeyecekler. Genel olarak kime ve neye ihtiyacınız olduğunuzu ya da bugüne kadar neden bu kadar gereksiz negatif duygular içinde olduğunuzu göreceksiniz.
Şunu unutmayın yepyeni bir yıla başlarken böyle güzel bir dolunay ile başlıyor olmak muhteşem bir gökyüzü şölenidir. Hayata yeni baştan başlamak mümkün olmasa da hayata yeni baştan bakmak mümkündür. Ama öyle boş boş bakmak değil. Biraz daha dikkatli bakıldığında görülecektir ki insan kendini keşfeder. Bu dolunay ile birlikte bazı şeylere karar vermelisiniz. Mesela; çekingen bir kişiliğiniz varsa artık bunu geliştirmeniz gerektiğinin kararını almalısınız. Ya da sinirlendiğinizde bir şeyleri kırıp döküyorsanız artık bunu yapmama noktasında olmalısınız. Bu dolunay bu tür kararlarınız için muhteşem aydınlıklar sergiliyor olacak.
Tabi bu duygularınızı törpülemek için en iyi yapacağınız çözümün hayatınıza yeni baştan bakmakla mümkün olduğunu hatırlatırım. 2018 yılı içinde yaşadıklarınız, edindiğiniz deneyimler ve bilgileriniz ışığında hayatı başka bir gözle görmek için gayret gösterin. Bu sayede hayatınızda çok şey değiştirebilirsiniz. Hayata yeni baştan bakabilmek için hareket halinde olmalısınız. Bir şekilde bir şeylerin değişmesini beklemek ya da geçici bir heves gibi istemek yeterli değildir. Etkin olmayı, istemeyi, isteğinin takipçisi olmayı, azimli ve sabırlı olmayı gerektirir.
Şimdi bakıldığında bu yazdıklarım bir yengeç dolunayı yaşıyor olmamızdan da kaynaklı sizleri biraz korkutuyor olabilir. Belki diyeceksiniz ki ama gerçekten etkin bir şekilde harekete geçersem hayatım ya birden değişirse? İşte aslında bu dolunayda şunu fark edeceksiniz. Değişsin istiyorsunuz ama acı çekmek istemiyorsunuz.
Yani kalede kaleci var diye gol atmayacak mısınız?
Birde bu açıdan düşünmenizi tavsiye ederim. Artık top sizin ayağınızda ve gol atma zamanı geldi. Özellikle bu tutulmanın yankıları 21 Ocak 2019 tarihine kadar sürebilecek. Bu tarihlerde bugünlerde yaşadıklarınızın meyvelerini alıyor olabilirsiniz.
Kısaca yaşamınızla ilgili yeni bir bakış açısıyla hareket etmelisiniz. Yok ben edemem değişmem diyorsanız bulunduğunuz şartları ve koşulları sindirerek kabullenmek de bir çözümdür. Kabullenme, edilgin bir razı oluş değildir. Bunu hemen bu şekilde düşünmeyin. Olup bitenleri doğru değerlendirmeniz, üzerinize düşen sorumluluğu ne eksik ne fazla görebilmeyi ve sorumluluğu bütünüyle başkalarına ya da kendinize yüklememeyi gerektirir. Her zaman söylüyorum. Gökyüzü fazlarında akıl sağlığınızı korumayı ve ruh sağlığınızı dengelemeyi ve olup biteni anlamayı seçin. Yok eski sevgilim döner mi? Ya da eltim benle konuşur mu? Yay burcuyum hayatım ne zaman düzene girer? Bu adama eve döner mi? gibi soruların altında aslında bu yukarıda yazdıklarım vardır. Kendinizi vererek okuyun, okuyun, okuyun!
İslâm’ın ilk emrinin “Oku!” olması ne kadar düşündürücüdür değil mi?
İlk emri “oku!” olan İslâmiyet, okumaya büyük bir önem vermiştir. İnsan olarak yeterli kıymet ve özeni göstermiyoruz.
“İlim Çin’de de olsa gidip alınız!”
Peygamber Efendimizin (S.A.V)
BURÇLARINIZA GÖRE KENDİNİZE SORMANIZ GEREKENLER?
Burçlarınıza göre sizlere bu dolunayda sorular sordum. Biraz da sizler düşünün bakalım. Alıştınız tabi şu olabilir bu olabilir napayım bekleyeyim havasına.
Bu soruları sormanız için doğru zaman. Hareket geçin!
Koç ve yükselen koç burçları:
Başkalarına karşı iyilik yapmaktan bu kadar hoşlanıp neden karşılık bulamadığınızı sorguluyor musunuz? Bunu sorguluyorsanız yaptıklarınızı beklentili bir şekilde mi yapıyorsunuz? Hiçbir karşılık beklemeden, yalnız karşıdakinin gereksinim duyduğunu düşünerek ona yardımcı olur musunuz? Ya da sizi insanların gerçek yüzlerini görmek ve size duyulan sevgiyi anlamak, yalnızlığınızla barışmak için mi yaşanıyor bunlar. İçinizde ki gücü farketmenin zamanı geldi.
Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar:
İnsanlara güven duyuyor musunuz?
Ya da “Öyle şeyler yaşadım ki, artık kolay güven duymuyorum” diyor musunuz?
İnsanoğlu için telafisi en zor konulardan biri de sevdiklerine olan güveni yitirmektir.
Birine hiç güvenmemek kadar “içinde hiçbir kuşku taşımadan bir başka insana güvenmenin de sorunlu bir güvenme duygusu olduğunu biliyor musunuz?
Bu yüzden neler kaybettiniz ya da neler kaçırdınız hiç düşünme fırsatınız oldu mu?
İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar:
Yaşanan bazı haksızlıkları affedebilir misiniz? Yoksa yapılan kırıcı ve kötü davranışları unutmaz mısınız? Basit olaylar yüzünden insanların en iyi dostlarını sebepsizce kaybedebildiklerini biliyor musunuz? Kinci bir insan olduğunuz söylenebilir mi?
Affetmeyi “geri adım atmak” ya da “suçlu olduğunu kabul etmek” olarak mı görüyorsunuz?
Bence affetmek size en çok yakışan şey olabilir mi?
Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar:
Mutlu musunuz? Hayatınızda karşılaştığınız zorluklarla mücadele verirken kendinizi mutlu bir insan olarak görüyor musunuz? Yoksa kendinizi mutsuz ve şanssız bir insan olarak mı düşünüyorsunuz? “Mutsuzum” diyorsanız, öncelikle bunun süreklilik gösterip göstermediğini ayırt etmeniz gerekmektedir. Sürekli mutsuzluk hissetmenizin sebebi belki de ait olduğunuz yerde ve insanla olmadığınız için olabilir mi? Neye direniyorsunuz?
Aslan ve yükselen burcu aslan olanlar:
Herhangi bir işe kalkıştığınızda neyi yapıp neyi yapamayacağınızı gerçekçi bir biçimde değerlendirebiliyor musunuz?
Her zaman yaptığınız bir işi yeniden yapmanız gerektiğinde, yeterince iyi yapıp yapamayacağınız konusunda kuşkuya düşmekten ne zaman vazgeçeceksiniz.? Yerinde olmayan bir özgüvenin insanlarla ilişkilerde sorunlar yarattığını biliyor musunuz?
Başak ve Yükselen burcu başak olanlar:
İnsanlara bağlanma konusunda neden bu kadar büyük bir arzunuz varken gerçekleştiremiyorsunuz? Bağlanma ile bağımlılığın birbirinden çok farklı kavramlar olduğunu, başka insanlara bağlanmanın insanın doğasında olduğunu biliyor musunuz? İnsanın diğer insanları dikkate almadan nasıl mutlu olduğunu son 3 yılda iyi öğrendiniz mi?
Kimseye bağlanmadan yaşamanın nasıl bir zafer olduğunu biliyorsunuz değil mi?
Terazi ve Yükselen burcu terazi olanlar:
İşinize duyduğunuz sevgi sadece para kazanmakla mı ilgili ya da duygusal bir bağlılık hissediyor musunuz? Yoksa bir an önce emekli olup üretmek istemiyor musunuz? Başka bir iş bulamayacağınızı ya da sizi keşfetmeyeceklerini mi sanıyorsunuz? Sizin için çalışmak yalnız para kazanmak için yapılan bir şeyden daha mı öte? Dünya üzerinde hangi alanda yeteneklerinizi kullanabilir ve işinizi doğru yapabilirsiniz.
Akrep ve Yükselen burcu Akrep olanlar:
İyimser yönünüzü eskisi kadar iyi kullanmadığınızı düşünüyor musunuz? Yoksa her şeyin negatif yönüne odaklanıp, sık sık her şeyin bittiğini, hayatın anlamsız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kendinizi yenilemek için mi bu düşüncelere ihtiyaç duyuyorsunuz?
Karamsarlığa kapıldığınızda bundan kurtulmak artık neden zor?
Yay ve yükselen burcu Yay olanlar:
Kendinizi değerli bir insan olarak görüyor musunuz?
Başkalarının da size değer verdiğini düşünüyor musunuz?
Ya da sevdiklerinize yeterli değer ve özeni gösteriyor musunuz?
Yoksa kendinizi değerli bir insan olarak görebilmeniz için mutlaka başkalarının fikirlerine ihtiyacınız olmadığını anlamanız gerekmektedir.
Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar:
İçinde yaşama sevinci hissediyor musunuz? İçinizde çeşitli sıkıntılar yaşasanız da, yine de yaşama sevincinizi koruyabiliyor musunuz? Ya da her şey anlamını yitirmiş gibi mi görünüyor? Size doğan güneş, ilkbahar sabahı ya da Pazar kahvaltısındaki kuş sesleri çok sıradan gelipte bir şey ifade etmiyor mu? Yaşamın daha manevi yönüne sevgiye dönme zamanı artık gelmedi mi?
Kova ve yükselen burcu kova olanlar:
Uzun süreli arkadaşlıklarınız hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanlarla ilişki içinde olmak size iyi gelirken tek birine bağlı olmak neden sizi yoruyor?
Yıllardır tanıdığınız, kalıcı dostluklar kurduğunuz arkadaşlarınız var mı?
Uzun süreli arkadaşlıklarda olması gereken yön ve destek sizce nedir? Kime ne kadar değer verdiniz. Ya da kaç kere vuruldunuz?
Balık ve Yükselen burcu balık olanlar:
Sevdiklerinizle zaman zaman anlaşamadığınız konular olsa da hiçbir şekilde bitmeyen ilişkiler kurmak istediniz mi? Kendinize yakın, yanında kendinizi güven içinde hissettiğiniz, başınız sıkışınca en azından dertleşmek için aradığınız bir arkadaşınız var mı? Karşındakini kırmamak ve inançlarını savunmak arasında çizginin nereden geçtiğini buluyorsundur belki de Kim bilir.
Yılın son dolunayı Yengeç burcunda gerçekleşiyor
22 Aralık saat 20:50’de Yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor.
Yaşamanızda bir şeyleri artık tamamen bitirip ya da tamamlayıp yeni bir yön kazandığınız bu dolunay size oldukça iyi gelecek nitelikte olacaktır. Özellikle iyi haber ilk kez bir dolunay fazında belki yengeçler kendilerini negatif, huzursuz hissetmeyecekler. Genel olarak kime ve neye ihtiyacınız olduğunuzu ya da bugüne kadar neden bu kadar gereksiz negatif duygular içinde olduğunuzu göreceksiniz.
Şunu unutmayın yepyeni bir yıla başlarken böyle güzel bir dolunay ile başlıyor olmak muhteşem bir gökyüzü şölenidir. Hayata yeni baştan başlamak mümkün olmasa da hayata yeni baştan bakmak mümkündür. Ama öyle boş boş bakmak değil. Biraz daha dikkatli bakıldığında görülecektir ki insan kendini keşfeder. Bu dolunay ile birlikte bazı şeylere karar vermelisiniz. Mesela; çekingen bir kişiliğiniz varsa artık bunu geliştirmeniz gerektiğinin kararını almalısınız. Ya da sinirlendiğinizde bir şeyleri kırıp döküyorsanız artık bunu yapmama noktasında olmalısınız. Bu dolunay bu tür kararlarınız için muhteşem aydınlıklar sergiliyor olacak.
Tabi bu duygularınızı törpülemek için en iyi yapacağınız çözümün hayatınıza yeni baştan bakmakla mümkün olduğunu hatırlatırım. 2018 yılı içinde yaşadıklarınız, edindiğiniz deneyimler ve bilgileriniz ışığında hayatı başka bir gözle görmek için gayret gösterin. Bu sayede hayatınızda çok şey değiştirebilirsiniz. Hayata yeni baştan bakabilmek için hareket halinde olmalısınız. Bir şekilde bir şeylerin değişmesini beklemek ya da geçici bir heves gibi istemek yeterli değildir. Etkin olmayı, istemeyi, isteğinin takipçisi olmayı, azimli ve sabırlı olmayı gerektirir.
Şimdi bakıldığında bu yazdıklarım bir yengeç dolunayı yaşıyor olmamızdan da kaynaklı sizleri biraz korkutuyor olabilir. Belki diyeceksiniz ki ama gerçekten etkin bir şekilde harekete geçersem hayatım ya birden değişirse? İşte aslında bu dolunayda şunu fark edeceksiniz. Değişsin istiyorsunuz ama acı çekmek istemiyorsunuz.
Yani kalede kaleci var diye gol atmayacak mısınız?
Birde bu açıdan düşünmenizi tavsiye ederim. Artık top sizin ayağınızda ve gol atma zamanı geldi. Özellikle bu tutulmanın yankıları 21 Ocak 2019 tarihine kadar sürebilecek. Bu tarihlerde bugünlerde yaşadıklarınızın meyvelerini alıyor olabilirsiniz.
Kısaca yaşamınızla ilgili yeni bir bakış açısıyla hareket etmelisiniz. Yok ben edemem değişmem diyorsanız bulunduğunuz şartları ve koşulları sindirerek kabullenmek de bir çözümdür. Kabullenme, edilgin bir razı oluş değildir. Bunu hemen bu şekilde düşünmeyin. Olup bitenleri doğru değerlendirmeniz, üzerinize düşen sorumluluğu ne eksik ne fazla görebilmeyi ve sorumluluğu bütünüyle başkalarına ya da kendinize yüklememeyi gerektirir. Her zaman söylüyorum. Gökyüzü fazlarında akıl sağlığınızı korumayı ve ruh sağlığınızı dengelemeyi ve olup biteni anlamayı seçin. Yok eski sevgilim döner mi? Ya da eltim benle konuşur mu? Yay burcuyum hayatım ne zaman düzene girer? Bu adama eve döner mi? gibi soruların altında aslında bu yukarıda yazdıklarım vardır. Kendinizi vererek okuyun, okuyun, okuyun!
İslâm’ın ilk emrinin “Oku!” olması ne kadar düşündürücüdür değil mi?
İlk emri “oku!” olan İslâmiyet, okumaya büyük bir önem vermiştir. İnsan olarak yeterli kıymet ve özeni göstermiyoruz.
“İlim Çin’de de olsa gidip alınız!”
Peygamber Efendimizin (S.A.V)
BURÇLARINIZA GÖRE KENDİNİZE SORMANIZ GEREKENLER?
Burçlarınıza göre sizlere bu dolunayda sorular sordum. Biraz da sizler düşünün bakalım. Alıştınız tabi şu olabilir bu olabilir napayım bekleyeyim havasına.
Bu soruları sormanız için doğru zaman. Hareket geçin!
Koç ve yükselen koç burçları:
Başkalarına karşı iyilik yapmaktan bu kadar hoşlanıp neden karşılık bulamadığınızı sorguluyor musunuz? Bunu sorguluyorsanız yaptıklarınızı beklentili bir şekilde mi yapıyorsunuz? Hiçbir karşılık beklemeden, yalnız karşıdakinin gereksinim duyduğunu düşünerek ona yardımcı olur musunuz? Ya da sizi insanların gerçek yüzlerini görmek ve size duyulan sevgiyi anlamak, yalnızlığınızla barışmak için mi yaşanıyor bunlar. İçinizde ki gücü farketmenin zamanı geldi.
Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar:
İnsanlara güven duyuyor musunuz?
Ya da “Öyle şeyler yaşadım ki, artık kolay güven duymuyorum” diyor musunuz?
İnsanoğlu için telafisi en zor konulardan biri de sevdiklerine olan güveni yitirmektir.
Birine hiç güvenmemek kadar “içinde hiçbir kuşku taşımadan bir başka insana güvenmenin de sorunlu bir güvenme duygusu olduğunu biliyor musunuz?
Bu yüzden neler kaybettiniz ya da neler kaçırdınız hiç düşünme fırsatınız oldu mu?
İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar:
Yaşanan bazı haksızlıkları affedebilir misiniz? Yoksa yapılan kırıcı ve kötü davranışları unutmaz mısınız? Basit olaylar yüzünden insanların en iyi dostlarını sebepsizce kaybedebildiklerini biliyor musunuz? Kinci bir insan olduğunuz söylenebilir mi?
Affetmeyi “geri adım atmak” ya da “suçlu olduğunu kabul etmek” olarak mı görüyorsunuz?
Bence affetmek size en çok yakışan şey olabilir mi?
Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar:
Mutlu musunuz? Hayatınızda karşılaştığınız zorluklarla mücadele verirken kendinizi mutlu bir insan olarak görüyor musunuz? Yoksa kendinizi mutsuz ve şanssız bir insan olarak mı düşünüyorsunuz? “Mutsuzum” diyorsanız, öncelikle bunun süreklilik gösterip göstermediğini ayırt etmeniz gerekmektedir. Sürekli mutsuzluk hissetmenizin sebebi belki de ait olduğunuz yerde ve insanla olmadığınız için olabilir mi? Neye direniyorsunuz?
Aslan ve yükselen burcu aslan olanlar:
Herhangi bir işe kalkıştığınızda neyi yapıp neyi yapamayacağınızı gerçekçi bir biçimde değerlendirebiliyor musunuz?
Her zaman yaptığınız bir işi yeniden yapmanız gerektiğinde, yeterince iyi yapıp yapamayacağınız konusunda kuşkuya düşmekten ne zaman vazgeçeceksiniz.? Yerinde olmayan bir özgüvenin insanlarla ilişkilerde sorunlar yarattığını biliyor musunuz?
Başak ve Yükselen burcu başak olanlar:
İnsanlara bağlanma konusunda neden bu kadar büyük bir arzunuz varken gerçekleştiremiyorsunuz? Bağlanma ile bağımlılığın birbirinden çok farklı kavramlar olduğunu, başka insanlara bağlanmanın insanın doğasında olduğunu biliyor musunuz? İnsanın diğer insanları dikkate almadan nasıl mutlu olduğunu son 3 yılda iyi öğrendiniz mi?
Kimseye bağlanmadan yaşamanın nasıl bir zafer olduğunu biliyorsunuz değil mi?
Terazi ve Yükselen burcu terazi olanlar:
İşinize duyduğunuz sevgi sadece para kazanmakla mı ilgili ya da duygusal bir bağlılık hissediyor musunuz? Yoksa bir an önce emekli olup üretmek istemiyor musunuz? Başka bir iş bulamayacağınızı ya da sizi keşfetmeyeceklerini mi sanıyorsunuz? Sizin için çalışmak yalnız para kazanmak için yapılan bir şeyden daha mı öte? Dünya üzerinde hangi alanda yeteneklerinizi kullanabilir ve işinizi doğru yapabilirsiniz.
Akrep ve Yükselen burcu Akrep olanlar:
İyimser yönünüzü eskisi kadar iyi kullanmadığınızı düşünüyor musunuz? Yoksa her şeyin negatif yönüne odaklanıp, sık sık her şeyin bittiğini, hayatın anlamsız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kendinizi yenilemek için mi bu düşüncelere ihtiyaç duyuyorsunuz?
Karamsarlığa kapıldığınızda bundan kurtulmak artık neden zor?
Yay ve yükselen burcu Yay olanlar:
Kendinizi değerli bir insan olarak görüyor musunuz?
Başkalarının da size değer verdiğini düşünüyor musunuz?
Ya da sevdiklerinize yeterli değer ve özeni gösteriyor musunuz?
Yoksa kendinizi değerli bir insan olarak görebilmeniz için mutlaka başkalarının fikirlerine ihtiyacınız olmadığını anlamanız gerekmektedir.
Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar:
İçinde yaşama sevinci hissediyor musunuz? İçinizde çeşitli sıkıntılar yaşasanız da, yine de yaşama sevincinizi koruyabiliyor musunuz? Ya da her şey anlamını yitirmiş gibi mi görünüyor? Size doğan güneş, ilkbahar sabahı ya da Pazar kahvaltısındaki kuş sesleri çok sıradan gelipte bir şey ifade etmiyor mu? Yaşamın daha manevi yönüne sevgiye dönme zamanı artık gelmedi mi?
Kova ve yükselen burcu kova olanlar:
Uzun süreli arkadaşlıklarınız hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanlarla ilişki içinde olmak size iyi gelirken tek birine bağlı olmak neden sizi yoruyor?
Yıllardır tanıdığınız, kalıcı dostluklar kurduğunuz arkadaşlarınız var mı?
Uzun süreli arkadaşlıklarda olması gereken yön ve destek sizce nedir? Kime ne kadar değer verdiniz. Ya da kaç kere vuruldunuz?
Balık ve Yükselen burcu balık olanlar:
Sevdiklerinizle zaman zaman anlaşamadığınız konular olsa da hiçbir şekilde bitmeyen ilişkiler kurmak istediniz mi? Kendinize yakın, yanında kendinizi güven içinde hissettiğiniz, başınız sıkışınca en azından dertleşmek için aradığınız bir arkadaşınız var mı? Karşındakini kırmamak ve inançlarını savunmak arasında çizginin nereden geçtiğini buluyorsundur belki de Kim bilir.