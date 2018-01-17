Yılın ilk Yeniayı Oğlak burcunda! Emek, doğanın yanıt vereceği tek duadır

17 Ocak sabah 05.17’de Yılın ilk yeniayı oğlak burcunda gerçekleşiyor. Yeni yıl kararlarınızı harekete geçirecek bir zaman dilimine giriş yapıyoruz. Bu yeni bir başlangıç ​​yapmak, yeni bir sayfa açmak veya yeni bir proje başlatmak için mükemmel bir zamandır.

İnisiyatif almak ve değerlerimize sahip çıkmak zorunda kaldığımız noktaları gözden geçirmek durumunda kalabiliriz. Tıpkı evimiz ve yuvamız, ailemize nasıl sahip çıkıyorsak bu şekilde yönümüzü oluşturmamız gerekecek. Yeniay Venüs, Satürn ve Merkür gibi güçlü gezegenler ile olduğu için keza zaten sahip olduğu bazı özelliklerden dolayı ekstra ekstra güçlü bir yeniay ile karşı karşıyayız. Yankıları fazlasıyla sürecek.

İlerlemek için yeni ve yaratıcı yollar aradığınızda eski alışkanlıklarınızı, davranışlarınızı ve inançlarınızı da sorgulamaya başlarsınız.

Oğlak yeniayı sizden, İmparatorluklarınızı inşa ederken dürüst olmak, doğal kaynakları korumak ve çevre dostu süreçleri benimsemek için sıkıştıracak. Ne istediğinizi biliyor olabilirsiniz, ancak bu görevleri düzgün bir şekilde yerine getirmek sizi biraz mücadeleye yöneltebilir.

Büyük girişimleriniz atmosferin hemen içine girmezse hayal kırıklığına uğramayın. Kaygılı bir şekilde ilerlemek veya takıntılı olmak yerine, hedeflerinize ekstra emek harcayın; hatta hedeflerinize ulaşmak için yeni yollar keşfedin. Finansal ve ekonomik tüm şartlarınızı düzene sokacağınızda bir dönem içerisindesiniz. Tüm plan ve bütçe çalışmalarınızı uzun vadede yapmalısınız.

Yeniay haritasında Mars kavuşum Jüpiter etkileşimi enerji, inisiyatif ve cesaret verdiği için yeni ayın başlangıçlar için harika olduğunu gösteriyor. Kariyerden ilişkilere, özellikle fiziksel herhangi bir konuda hayatın her alanında başarılı olmak için kendinize güven verecektir. Zaten yolunda giden ilişkileriniz için romantizm verirken hali hazırda zorlayıcı giden ilişkiler için ise ateşe körükle yaklaşmakta diyebiliriz.

Direktifliğiniz ve cesaretiniz, ister aşk hayatınızda olsun isterse iş hayatınızda size pozitif yönde önemli başarılar kazandırabilir. Bu yüzden bu yönde hareket etmenizde fayda var.

Jüpiter ve Plüton arasındaki 60 derecelik koruyucu açı ise, son derece şanslı ve son derece güçlüdür. Olumlu değişim ile başarıyı getirirken olumsuz Uranüs enerjisinin çoğunu kontrol altına alır. Kendinizi değişime zorlamak zorunda kalmazsınız. Bu açı size beklenmedik değişikliğe tepki göstermemeye hazırlar.

Bu, yaşamınızdaki artan güç ve nüfuz, manevi ve kişisel büyüme, zenginlik ve mesleki ilerleme ile ilişkili doğal bir gelişmedir. İyi haberi vermek gerekirse bu büyük başarı açısı Nisan ve Eylül 2018'de tekrarlanacaktır.

Unutmayın: hayat dağınıktır ve hepimiz zaman zaman kaçınılmaz olarak hata yapacağız. Fakat arızalarımız olmadan nasıl büyümek mümkün olsun? Başarısız olmaktan asla korkmayın. Eğer başarısız olursan, aksilikten ne öğreneceğini kendine sormayı dene, böylece devam edebilirsiniz.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Zaman en iyi yazardır, her zaman mükemmel sonu yazar.

Farkındalığımız yükseldikçe, durumları ve ilişkileri yaşarken, kendimizi ve yaşanılanları gözlemlemeye başlarız. Ve eğer yaşadıklarımıza yüksek idrakle bakabilmeyi başarırsak, o ilişki ya da durumu ne için yaşadığımızı kavrarız. Düğmelerimize en fazla basan insanlar, en iyi öğretmenlerimizdir. O ilişkide kurban olmadığımızı anlar, ilişkinin bize neyi öğretmeye çalıştığını kavrarsak, dersimizi alır ve yolumuza devam ederiz. Eğer bunu yapamazsak, o ilişkide ya da durum içinde tutsak olur, ya daha ağır durumlar yaşar ya da daha travmatik durumları (o dersi alıncaya, eksik yönümüzü tamamlayıncaya, kendimizi düzeltinceye kadar) tekrar tekrar yaşamaya devam ederiz.

Özet olarak, en büyük düşmanımız en iyi dostumuzdur aslında. Çünkü bizde en büyük değişime neden olur genellikle. Ve her karşılaşma kutsaldır. Karşımızdaki insanın tanrısallığını kabul edip o şekilde yaklaşırsak, nefreti, öfkeyi, suçluluk duygusunu, o insana karşı sorumlu olduğumuz ve o ilişkiye mahkûm olduğumuz duygusunu ve kini söküp atarız varlığımızdan.

SAĞLAM DURUN!

Siz nasıl isterseniz öyle bir gelecek için çalışırsınız. Kişilerin ve olayların sizi yıkmasına müsaade etmeyin! Zorlukların arkasına sığınmayın, göğsünüzü gere gere mücadele verin.