Yılın ilk Süper Ay’ı gerçekleşiyor… Eski yöntemlerle yeni kapılar açılamaz!

Bugün sabah 05.23’te gerçekleşecek olan yengeç dolunayı, ilişkiler, ortaklıklar ve sevgi temalı konular üzerinde önemli bir denge getiriyor olacak. Karşı taraftan gördüğünüz bazı duygusal hislerin daha da kuvvetlendiğini hissedebilirsiniz. Âşık olmak, affetmek, sevdiğini söylemek veya hiçbir şey yapamazsanız bunu hissettiren bir tavır sergileyebilmek için sizlere büyük bir potansiyel sağlıyor olacak.

Bazı açılarda zıt kutuplaşmalar yaşayabilir, koşulsuz sevgi ile koşullu sevgi arasındaki dengeyi bulamayabilirsiniz. Yengeç Dolunayı, evin tabanını ve köklerini değerlendirirken; Oğlak kariyer hayatımız boyunca görev ve sorumluluk anlayışımızı daha da kuvvetlendirmeye bizi itekleyecek.

Oğlak, yengeci bağımlı olmakla suçlarken, bizleri bir oğlak gibi olmaya yani bir bakıma daha yetişkin gibi davranmaya ve sorumlu olmaya çağıracak. Doğal olarak, iki kavram arasında bir denge bulunmalıdır ki yaşantımıza, ilişkilerimize bir çeki düzen verebilelim. İşte tam bu noktada bu dolunay bizlere bu dengeyi sağlamamızda cesaret verecek. Doğru zaman olduğuna inanarak hareket edebilirsiniz.



Bu dolunay, kariyerimizi ve ailelerimize olan bağlılığımızı dengelemekle yakından ilgili bir sürecin başlangıcı olacak. İçimizde biten bir şeyleri yeniden inşa edeceğiz. Bunun, önümüzdeki iki hafta içinde bizim için ne anlam ifade ettiğini keşfedeceğiz. Şu an için duygularımız bu anlamda oldukça yoğun olabilir. Bu duyguların bize gerçekte ne hissettirdiğini çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu dolunay Venüs’le hizalanıp, Mars ve Neptün'le olumlu bir açı yapıyor. Kişisel hayatımızda ihmal ettiğimiz ya da ertelediğimiz şeylere dokunmamızı istiyor. Bu günlerde ilişkilerimize, kariyerimize ve kişisel planlarımıza çok fazla dikkat ederek duygusal ihtiyaçlarımızı da göz önünde bulundurarak sadece ufacık bile olsa bir adım atmamız gerekliği olduğunu söylüyor.

Gökyüzünde bu dolunay esnasında astrolojide çok önemsediğimiz bir uçurtma açı kalıbı oluşacak. Bu çok nadir olan bir şeydir. Bu dolunay Venüs’ün karşıtında gerçekleşiyor. Bize tek bir konuyu işaret ediyor. İşaret edilen bu konuyla gerçek anlamda yüzleşirsek ödülünün büyük olacağını müjdeliyor. Yani ilişkilerle ilgili çözülmesi gereken ama geç kalınmış bir problemi tekrar sizin önünüze getirebilir.

Dolunay’ın Venüs karşısında oluşması, sonuçlara bakılmaksızın sevgi ve saygıya olan ihtiyacımızı yüksekte tutacak. İki kişi arasındaki farklı beklentiler veya ihtiyaçlar bazı sorunları da beraberinde getirebilir.

Bu dinamik, kişisel anlaşmazlıklar ve büyük uyuşmazlıklar için de geçerlidir. Dolunay bu anlamda rakipler arasındaki farkları görmemizi sağlayacaktır. Bunu gerçek aşkı bulmak veya gerçek sevginin ne olduğunu tanımlamak gibi de düşünebilirsiniz. Kendi sınırlarınızı zorlamanız halinde daha kısa sürede büyük işler yapmanız mümkündür diyelim ve şahsi fikrim bunun için sadece aklınızı kullanmanız veya aklına güvendiğiniz birine danışmanız sizi bambaşka bir yöne doğru götürecektir.

Dolunayın Mars gezegenine açısı, ilk hamleyi kimin yaparsa onun kazanacağını söylüyor. Liderliği ele geçirmek için cesaret ve inisiyatif kullanmanızı istiyor. Sezgisel olarak, özellikle ilişkilerde, neyi istediğinizi ve nasıl elde edeceğinizi önce çok iyi bilmelisiniz. İçgüdülerinizi kullanmak için doğru bir zaman.

Bu Dolunay etkisi ile birçok Yengeç, Oğlak, Koç ve Teraziler ’in artan karizma ve çekiciliği sosyal ortamlarda onları daha popüler biri haline getirecektir.

Tabi bu popülarite öyle çok kolay da olmayacaktır. Yakın çevreden bir kadın figürünün kıskançlıkları veya engellemeleri söz konusu olabilir. Dolunay’ın Neptün ile bağlantısı size duygularınız ve hayal gücünüzle uyum içinde bir aşk ile karşılaşabileceğinizi söylüyor. Bir diğer açıdan ruh eşi dediğimiz kişi ile tanışma olasılığınız oldukça yüksek gözüküyor. Yeni ilişkileri başlatmak adına ise harika bir dolunay etkisi var.

Mars ve Jüpiter kavuşumu inisiyatif ve cesaret gerektiren her şeyi başlatmak için idealdir. Nasıl ve ne zaman başlayacağınız konusunda sadece içgüdülerinize güvenmeniz yeterli olacaktır.

Jüpiter ve Plüton arasında başlayan pozitif hareket, bizlere değişim yoluyla başarıyı getireceğinin mesajlarını veriyor. Kendinizi değişime zorlamak zorunda değilsiniz veya beklenmeyen değişikliğe tepki göstermek zorunda da değilsiniz. Bu, yaşamınızdaki artan güç ve nüfuz, manevi ve kişisel büyüme, zenginlik yaratma ve mesleki ilerleme ile ilişkili doğal bir gelişmedir. Sizi arka planda bırakmak için güçlü figürler yine perde arkasında çalışmaktadır. Fakat gezegenler arasındaki olumlu açılar, kişiler arasındaki uyuşmazlıklara barışçıl bir çözüm bulunmasını sağlayacak, sorunun kökenine inerek, ilerlemenize yardımcı olacaktır. Finansal ve ekonomik konularda baştan çıkarmanın, kandırılmanın ve gizli olayların tehlikeleri konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Dolunayın bu anlamda olumsuz etkilerini bilmeniz, sizlerin her adımınızda daha dikkatli olmanızı sağlayacaktır. Astroloji bir dildir. Yaşadıklarınızı anlamlandıran bir dildir Dünya üzerinde yaşayan her canlı evrene uyum sağladığı sürece kazanacaktır. Astroloji ise bu anlamda isteyen herkese her zaman rehberlik edecektir. Siz yeter ki aklınıza güvenin…

Dememiz o ki; Rahat ve ılımlı insanların çok başarılı olamayacakları düşüncesini bir yana bırakın. Olumlu ve olumsuz düşünce kartopunun çığ gibi büyüme etkisini göz önüne alın. Sevgi kapasitenizi geliştirin. Unutmayın: Öldüğünüz zaman yapılacak işler listeniz hâlâ dolu olacaktır. Kimsenin sözünü kesmeyin, cümlesini siz bitirmeyin. Birisine bir iyilik yapın ve kimseye bundan bahsetmeyin. Bırakın ilgiyi başkaları toplasın. İçinde bulunduğunuz anı yaşamayı öğrenin. Sizden başka herkesin bilgili olduğunu düşünün. Gerçeği kabul edin: Hayat âdil değildir. Arada sırada canınızın sıkılması yararlıdır: Bırakın canınız sıkılsın. Strese dayanma gücünüzü azaltın. Her gün bir dakikanızı, minnettar olduğunuz birini düşünmek için harcayın. Unutmayın: İnsanı edindiği huylar oluşturur. Bilmemenin verdiği rahatlığı duyun.

Mesela ben bir size minnettarım, birde kahveme :)

Haydi, Yepyeni yıla yepyeni başlangıçlara…