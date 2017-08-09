Yeryüzünde güneş ışığına layık olmayan nice insan var. Ama güneş her gün doğar.

Hafta ortasından bildiriyorum. Sonunda beklenen oldu ve Ay tutuldu. Ne olur ne olmaz derken yılın en çok merak edilen Güneş tutulmasına adım adım ilerliyoruz. Lakin zaman çabuk geçiyor ve takvimler hızlıca geçiyor.

Ay kova burcu yolculuğunu bitirmiş bulunuyor. Artık balık burcu hareketine devam ediyor. Tabi ki bu süreç tutulunca bitmiyor.15.derece Kova burcunda Tutulan Ay’a aynı dereceden tetikleyen gezegenlerin etkisiyle olayları önümüze daha belirgin getirmeye başlayacak.

Geçtiğimiz birkaç güne göre kendimizi biraz daha huzurlu hissedebiliriz. Ay-Venüs üçgeni içsel anlamda kendimizde huzuru bulmak isterken sizi bazı tuzaklara da düşürebilir. Uzun zamandır unutmak için direndiğiniz olayların en ufak şeyde yeniden ilk gün gibi önünüzde geldiğini görebilirsiniz. Bu tarz bir durumda takınacağınız tavır kendinize duyduğunuz saygı adına çok önemlidir. Bugün keşke insanlarla yollarımız tamamen ayrıldıktan sonra yaşanan her şey de hafızalardan silinse diyebilirsiniz. Anılar belki gözünüzde canlanabilir. Haklısınız aslında ama yaşananların aslında sizin tecrübeleriniz olduğunu unutmayın. Bugün İyi hissetmek için neye ihtiyacınız var ise onu yapın. Aşk ve ilişkilerden yana ise keyifli zamanlar içerisinde olabilirsiniz. Merhamet duygunuz yüksek olabilir. Akşam saatlerinde Ay-Merkür karşıtlığı ile İçgüdüleriniz ve sezgilerinizin hüküm sürdüğü, inişli çıkışlı duyguların sizi düşündürmesi duygusal anlamda yorması söz konusu olabilir. İnsanlarla uğraşırken hep hatırlayacağın nokta, mantıklı yaratıklarla değil, duygulu kimselerle uğraştığındır. Her insanın kendine göre inançları, gururları ve onurları olduğunu unutma. Bu haftadan sonra ilahi adaletin nasıl işlediğini sadece keyifle arkanıza yaslanarak izleyin.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Bundan çok uzun yıllar önce dünyada yaratılmadan, insanlar dünyaya ayak basmadan önce, iyi huylar ve kötü huylar ve kötü huylar ne yapacaklarını bilmez halde dolanıyorlarmış. Bir gün toplanmışlar ve her zamankinden daha sıkkın bir şekilde otururlarken, ''SAFLIK'' ortaya bir fikir atmış NEDEN SAKLAMBAÇ OYNAMIYORUZ?

Orda bulunan herkes de bu fikre sıcak bakmış ÇILGINLIK çılgın olduğun için bağırarak ortaya atılmış - Ben ebe olmak istiyorum. Ben ebe olmak istiyorum... Oradakilerin hiç biri çılgınlık kadar atak olmadığı için oldukları yerde kalakalmışlar.

ÇILGINLIK bir ağaca yaslanmış ve başlamış saymaya - bir iki üç... ÇILGINLIK saymaya başladıktan sonra iyi huylar ve kötü huylar saklanacak yerler aramaya başlamışlar. ŞEFKAT ayın boynuzunu asılmış. İHANET çöp yığınlarının içine girmiş SEVGİ bulutların arasına kıvrılmış YALAN bir taşın altına saklanacağını söylemiş ancak yine herkesi kandırıp gölün dibine saklanmış. TUTKU dünyanın merkezine girmiş PARA HIRSI bir çuvalın içine girerken çuvalı yırtmış ve ÇILGINLIK sayamaya devam etmiş -yetmiş dokuz seksen seksen bir...

Aşk’ın dışında bütün iyi huylar ve kötü huylar saklanmışlar AŞK kararsız olduğun için bir türlü saklanacağını bilemiyormuş ÇILGINLIK doksan yediye gelmiş -doksan sekiz doksan dokuz ve yüz' e vardığında aşk sıçrayıp etraftaki güllerin arasına girmiş ve oraya saklanmış ÇILGINLIK bağırmış sağım solum sobe saklanmayan ebe demiş... Arkasına döndüğünde ilk önce TEMBELLİĞİ görmüş. TEMBELLİK ayaktaymış çünkü saklanacak enerjisi yokmuş ÇILGINLIK sonra ŞEFKATİ ayın boynuzunda görmüş ve İHANETİ çöplerin arasında, SEVGİYİ bulutların arasında, YALANI gölün dibinde ve TUTKUYU dünyanın merkezinde bulmuş sadece biri hariç herkes yavaş yavaş geriye dönmeye başlamış.

ÇILGINLIK umutsuzluğa kapılmış HASET son saklanan bulunamadığı için haset duyarak, ÇILGINLIĞIN kulağına fısıldamış. Aşk’ı bulamıyorsun ama o güllerin arasında saklanıyor. ÇILGINLIK çatal şeklinde tahta bir sopa almış ve güllerin arasına sopayı çılgınca saplamış, saplamış, saplamış...

Ta ki yürek burkan bir haykırma onu durdurana kadar. Haykırıştan sonra AŞK elleriyle yüzünü kapayarak ortaya çıkmış ve parmaklarının arasından sicim gibi kan akıyormuş ÇILGINLIK, AŞKI bulmak için heyecandan aşkın gözlerini kör etmiş. -ne yaptım ben seni kör ettim. Ne yapa bilirim... AŞK cevap vermiş -gözlerimi geri veremezsin ama istersen bana kılavuzluk yapabilirsin...

O günden beri AŞKIN GÖZÜ KÖRDÜR VE HER ZAMAN ÇILGINLIK YANINDADIR!

Aşk zaten bir çılgınlık hali değil midir J O zaman kahveler yapılsın…

Mutlu günler dilerim.