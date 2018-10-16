Günaydın haftanın ikinci gününden merhaba.
Ay oğlak burcunda ilerliyor ve akşam saatlerinde Plüton ile kavuşum yaparak Güneş’e meydan okuyor. Bu etkiler biraz zorlayıcı gibi görünüyor olsa da hedeflerinden vazgeçmeyenler için çok güzel gelişmeler yaşayabileceği mesajını veriyor.
Bu süreçte yeteneğiniz olan işlere, iyi analiz ettiğiniz projelere ve boşa çıkmayacağından emin olduğunuz konulara eğilmenizi tavsiye ederiz. Aynı zamanda Venüs gerilemesinin gücünü bugünlerde daha fazla hissediyor olabilirsiniz. Aşkta ciddi imtihanlarla karşılaşabilirsiniz.
Eski sevgililerin, cesurca dönüş hareketleri sizlere kafa karışıklığı yaratıyor olabilir. Eski aşkların sorunlar yaratabileceği varolan ilişkilerinizde de “inceldiği yerden kopsun” duygusu söz konusu olabilir. Daha sabırlı ve anlayışlı olmak günü daha kaliteli kılacaktır. Yerinde ve mantıklı konuşmalar sonrası için sizi huzursuz etmeyecektir.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Öğretmen çocuklardan Dünyanın Yedi Harikasını yazmalarını ister.
Gelen cevaplar şöyledir:
1- Artemis Tapınağı,
2- İskenderiye Feneri,
3- Helyos Heykeli-Rodos,
4- Babil’in Asma Bahçeleri,
5- Mausoleum-Bodrum,
6- Zeus Heykeli-Olimpia,
7- Piramitler-Mısır…
Öğrencilerden birisi kağıdını vermekte tereddüt eder ve öğretmene; “Bence Dünyanın 7 Harikası bunlar değil!” der.
Diğer öğrenciler gülüşür. Öğretmen son derece anlayışlı bir şekilde;
- “Peki, söyle bakalım senin listende neler var?”
Önce duraksar ve sonra okumaya başlar çocuk:
- “Bence Dünyanın 7 Harikası:
1- Görmek,
2- Duymak,
3- Dokunmak,
4- Tatmak,
5- Hissetmek,
6- Gülmek,
7- Ve Sevmek…” tir der.
Şu an hayatta bu yedi harikaya sahipseniz sizden daha mutlusu olmamalıdır. Keyfini çıkarın.Mutlu günler dilerim.
Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz
Günaydın haftanın ikinci gününden merhaba.
Ay oğlak burcunda ilerliyor ve akşam saatlerinde Plüton ile kavuşum yaparak Güneş’e meydan okuyor. Bu etkiler biraz zorlayıcı gibi görünüyor olsa da hedeflerinden vazgeçmeyenler için çok güzel gelişmeler yaşayabileceği mesajını veriyor.
Bu süreçte yeteneğiniz olan işlere, iyi analiz ettiğiniz projelere ve boşa çıkmayacağından emin olduğunuz konulara eğilmenizi tavsiye ederiz. Aynı zamanda Venüs gerilemesinin gücünü bugünlerde daha fazla hissediyor olabilirsiniz. Aşkta ciddi imtihanlarla karşılaşabilirsiniz.
Eski sevgililerin, cesurca dönüş hareketleri sizlere kafa karışıklığı yaratıyor olabilir. Eski aşkların sorunlar yaratabileceği varolan ilişkilerinizde de “inceldiği yerden kopsun” duygusu söz konusu olabilir. Daha sabırlı ve anlayışlı olmak günü daha kaliteli kılacaktır. Yerinde ve mantıklı konuşmalar sonrası için sizi huzursuz etmeyecektir.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Öğretmen çocuklardan Dünyanın Yedi Harikasını yazmalarını ister.
Gelen cevaplar şöyledir:
1- Artemis Tapınağı,
2- İskenderiye Feneri,
3- Helyos Heykeli-Rodos,
4- Babil’in Asma Bahçeleri,
5- Mausoleum-Bodrum,
6- Zeus Heykeli-Olimpia,
7- Piramitler-Mısır…
Öğrencilerden birisi kağıdını vermekte tereddüt eder ve öğretmene; “Bence Dünyanın 7 Harikası bunlar değil!” der.
Diğer öğrenciler gülüşür. Öğretmen son derece anlayışlı bir şekilde;
- “Peki, söyle bakalım senin listende neler var?”
Önce duraksar ve sonra okumaya başlar çocuk:
- “Bence Dünyanın 7 Harikası:
1- Görmek,
2- Duymak,
3- Dokunmak,
4- Tatmak,
5- Hissetmek,
6- Gülmek,
7- Ve Sevmek…” tir der.
Şu an hayatta bu yedi harikaya sahipseniz sizden daha mutlusu olmamalıdır. Keyfini çıkarın.Mutlu günler dilerim.