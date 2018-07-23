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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Yeni yerler keşfetme arzusu

23 Temmuz 2018

Ay, bugün Yay burcunda seyahat ediyor olacak. Bugün kendimizi hiç olmadığımız kadar neşeli, hevesli ve heyecanlı hissedebiliriz.

Yaşadığımız olaylarda ve karşılıklı iletişimlerde yapıcı ve uzlaşmacı taraf olmaya gayret edeceğiz.
Yeni yerler keşfetmek ve yeni bilgiler edinmek arzusunda olabiliriz. Kendimizi geliştirme yönünde hareket edeceğiz.
Ayrıca geçmişte yaşadığımız sorunlara karşı farklı bir tutum benimseyip, uygulama yönünde gayretli ve kararlı davranmalıyız.

BURÇLAR
KOÇ: Eğer yeni şeyler keşfetme arzusundaysanız, tam size göre bir gün. Partner ya da eşinizin ailesiyle ilgili sorunlar yaşanabilir. Sizden de yapıcı çözümler bularak yardımcı olmanız beklenebilir.

BOĞA: Bugün aklınıza gelen yeni bir fikirle finansal sorunlarınıza karşı önlem alabilir, önemli yatırımlar yapabilirsiniz. Sorunları pratik zekanızla çözeceğiniz bir gün.

İKİZLER: Özel ve sosyal ilişkilerinizde karşı tarafın attığı adımlar, size kendinizi değerli hissettirecek. Doğru yolda olduğunuzu bir kez daha anlayacaksınız. Partnerinizle önemli konuşmalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ: Bazı durumlar karşısında karar almaktan çekineceğiniz, kime ne kadar güvenmeniz gerektiğini kestiremeyeceğiniz bir gün. Çalışma hayatınızda sizden bir şeyler gizlenmesinin sebebini öğrenebilirsiniz.

ASLAN: Aşk ve ilişkilerde bazı kararlar alma konusunda kendinizi rahat hissedeceğiniz bir gün. Geçmişin ağır yükünden kurtulmalı ve yeni bir ilişkiye başlama konusunda cesaretli davranmalısınız.

BAŞAK: Ailenizle ilgili konularda sorun yaşayabilirsiniz. Ebeveynlerinizin sizinle ilgili kararları, bir anda aranızdaki bütün ipleri gerginleştirebilir.

TERAZİ: Hayatınıza yeni giren insanlara hakkınızda yanlış bilgiler verilebilir. Bu durum, umulmadık tepkiler almanıza neden olabilir. Vakit kaybetmeden harekete geçmeniz, rakiplerinizi daha da hırslandırabilir.

AKREP: Kariyer yaşamınızda, kendinizi göstermek istediğiniz o gün geldi. Farklı adımlar atarak bu işi başarabilirsiniz. Ancak sizi kıskanan ve açığınızı yakalamaya çalışan rakiplerinize karşı da dikkatli olmalısınız. 

YAY: Duygusal hassasiyetinizi doğru yerlere ve kişilere kanalize edeceğiniz bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, sizi sorunlardan uzaklaştıran düşünceler ve fikirlerle mutlu olabilirsiniz.

OĞLAK: Herkesten gizlediğiniz finansal projelerinizde her şey yolunda. Buna rağmen şüpheci bir tavır içine girebilirsiniz. Yatırım konularında kararsız kalmak, size kayıp yaşatabilir.

KOVA: Geçmişte yaşadığınız sorunların nedenini sosyal çevrenizin desteğiyle daha rahat kavrayabileceğiniz bir gün. Ayrıca geçmişe kurduğunuz bir hayaliniz bugünlerde gerçeğe dönüşebilir.

BALIK: Kariyerinizle ilgili yanlış yönlendirmeler sonucunda hatalı kararlar alabilir ve kendinizi tehlikeye atabilirsiniz. Yakın çevrenizden gelecek önerilere karşı uyanık olursanız, olayların perde arkasını rahatlıkla görebilirsiniz.

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