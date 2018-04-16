Yeni Ay sürprizlerle geliyor

Yeni Ay sizleri sürpriz birtakım gelişmelerle karşılaştırabileceğinin mesajını veriyor. Aslında hepimizin hayatlarına farklı yerlerden dokunacağı bu Yeni Ay, bazılarınızın olmaz dediği şeylerin iç yüzünün farklı olduğu yönünde fikirlerinizi değiştirebilir.

Yani uzun süre sessiz kalan dostlarınızın bu dönemde radikal kararlar verdiğini görebilirsiniz. Bu işi kesinlikle yapamam diyen bazı kişilerin o işe girdiğini yine görebilirsiniz. Son 7 yıldır yaşadıklarınızı şöyle bir gözden geçirin. Hayatınızda neler değişti? Siz nelere karşı en çok savaş verdiniz? Ne gibi süreçler sizi çok yordu? Hangi işlerde çok fazla emek sarf ettiniz?

İşte bütün bunların cevabını alabileceğiniz bir Yeni Ay etkisi başlıyor. Belki 7 yıldır süren bir ilişkinizi evliliğe taşıyacaksınız, belki de artık bir bitiş kararı alacaksınız. Sonuçta mutlaka sizde değişim yaratacak bir düzen gerçekleşiyor.

Koç

Kendinizi sebepsiz bir şekilde gergin ve kontrolsüz çıkışlar içerisinde bulabilirsiniz. Yeni Ay etkisiyle önümüzdeki iki hafta beklenilmeyeni beklemeye ne dersiniz? Fırsatlar kapınızı çalmaya hazırlanıyor.

Boğa

Yeni Ay size bambaşka bir farkındalık kazandıracak. Özel hayatınızda sizleri daha ön plana çıkartacak. Gün genelinde ani gelişen durumlara karşı kontrollü davranıp olayları yönetme eğilimi içerisinde olacaksınız.

İkizler

Yeni Ay sizlere ilişkiler konusunda artık sınırlarınızı çizmeniz gerektiğini söyleyecek. Önümüzdeki iki hafta boyunca partnerinizle sevgiyi konuşmak, aşkı sorgulamak ya da bunu hissetmek isteyeceğiniz özel bir süreç başlıyor.

Yengeç

İnsanoğlu yaşam telaşı içinde genellikle sahip olduğu şeylerin kıymetini pek anlayamaz. Bu Yeni Ay sizlere farkındalığınızı yükseltip sahip olduğunuz her şeyden mutlu olma adına sizleri değiştirebileceğinin vaadini veriyor.

Aslan

Bu Yeni Ay uzun zamandır üzerinde uğraştığınız her şeyin artık giderek daha kolaylaştığını gösterecek. Çünkü artık istediğiniz şeye ulaşmak için gücünüzü nasıl kullanman gerektiğini öğrendiniz. Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz.

Başak

Yeni Ay ile birlikte yaptığınız işte heyecan duyuyor musunuz? Ait olduğunuz bir ilişkinin içinde misiniz? Bunları sorgulayacağınız yeni bir süreç başlıyor. Yaptığınız işlerdeki heyecan seviyenizi ve yaşama sevincinizi sorgulayabilirsiniz.

Terazi

İlişkilerdeki tecrübe ve deneyimlerinizi hayatınıza yansıtmanız gereken, farkındalıklarla dolu iki haftalık bir süreç başlıyor. Bugün yaşadığınız olaylara karşı geçmiş deneyimlerinizi ne kadar kullandınız? Artık bunu bilip uygulamanız gerek.

Akrep

Her şeyde olumsuzluk görme huyunu artık bir tarafa bırakmanız gerekli. Aksi takdirde önünüze gelen fırsatları hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Kendinizi olayların akışına bırakın ve istediğiniz şeyi yapmak için hemen harekete geçin.

Yay

İstediğiniz amaca ulaşamama durumu bazen gerçek amacımızı görmemiz için bize yardım eder. Bu nedenle artık olmayan şeyde ısrar etmek yerine daha kolay işlere yönelmeyi öğrenmelisiniz. Fırsatlarla dolu günler sizi bekliyor.

Oğlak

Yeni Ay ile kendinizi düşüncelerinizle harekete geçirip, planladığınız ne varsa uygulayın. Kendinizi amaçlarınıza doğru odaklarsanız, önümüzdeki iki haftalık süreçte hem iş hem aşk alanında büyük başarılar gözüküyor.

Kova

Sizin için önemli olanın, dünkü halinden iyi olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Her günü güzelleştirmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Siz bunu kendiniz için yapmazsanız, hiç kimse sizin için yapmaz. Harekete geçin ve planlarınızı uygulayın.

Balık

Ekonomik anlamda bunaldığınızı hissedebilirsin. Girişime karşı cesaretli olun. Motivasyonunuzu düşürecek her şeyden uzaklaşın. Bu Yeni Ay size daha cesur ve hedeflerinize odaklı olmanızı söylüyor.