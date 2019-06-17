Yay burcunda Dolunay! Geçmiş, cesaretle temizlenir

Malumunuz siz muhtemelen bu yazıyı okumaya başladığınızda dolunay gerçekleşiyor olacak.
17 Haziran Pazartesi günü Türkiye saatiyle 11:30’da 25 derece Yay burcunda dolunay meydana geliyor. Gökyüzünde oluşan bu dolunaylar, yeniaylar ve güneş tutulmaları o an sizin hayatınızı değiştirmiyor. Bunların hepsi hayat denilen resminizdeki tualinize ufak dokunuşlar ve ufak renkler olarak kalıyor. Önemli olan bu hayat yolculuğunuzda nasıl bir tablo ortaya çıkartacağınız olacak. Nasıl bir resim alacaksınız ve dünya sizden sonra hangi resmi izleyecek.
İşten ayrılmanız,
Sevgiliden ayrılmanız,
Aşk acısı çekiyor olmanız,
Kalbinizin kırık olması,
Sevilmeniz,
Ya da sevilmemeniz,
Çok zengin olmanız,
Ya da yiyecek bir ekmek bile bulmakta zorlanmanız,
Hepsi sizin tablonuzun renkleri ve dokunuşlarıdır.
Sizi siz olmanız için sağlayan renklerdir.
Öncelikle bunu anlamaya çalışın. Yaşadığınız olayları kendi içinizde tanımlarsanız dışarıya karşı daha rahat bir çözüm içerisinde gidersiniz. Yoksa insan kendiyle kavga halindeyken hiçbir şeyi çözemez.
Vay efendim,
Yine mi dolunay yok yine mi tutulma demek yerine mesaj nedir diye sormak çok daha kolay yol aldırır sizlere.
Malumunuz ben dolunay ve yeniay yazılarında,
Yok para gelecek, yok terfi edeceksin ya da eski sevgilin dönecek gibi yorumlar yapmıyor. Çünkü astroloji bu yüzeyselliği asla sevmiyor.
Daha derinleşmenizi ister.
Sevgilinin terk etmesi sizi hangi yöne savuracak ve sizin ne öğrenmenizi sağlayacak.
Ya da parasız olmanız size neyi öğretiyor?
Astroloji, Allah’ın hayırlı kıldığını beklemenin ve tevekkül etmenin muhteşem bir sanatıdır. Gökyüzünde her şey bir matematik ile konumlandırıldı ve önceden yazıldı. Sizin bir kullanma kılavuzunuz var ama dara düşmeden o kılavuza pek bakmıyorsunuz. İşte bu kılavuz sizin doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yerinizi bildiğiniz zaman bir bilgisayar programı yardımıyla çıkan Zodyak duruşunuz.
Neyse konuyu pek dağıtmadan dolunay gündemine dönüyorum.
Bu dolunay açıları gereği oldukça önemli ve güçlü etkileri getirecek bir dolunaydır.
Bu dolunay ile karşıtlıklarınızı belirleyeceksiniz ve karşıt olduğunuz şeyleri yani zıtlığı kabul edebileceksiniz.
Bir yerler de yolunuz açılacak.
Sevginin birleştirici gücü yolunda bağ kurmayı başaranlar kazanan olacak.
Yay burcundaki bu dolunay sizin hayrınıza gerçekleşecek olan dünyevi ihtiyaçlarınızın evrensel gerçeklerle hareket etmesine izin verecek.
Yeni felsefik yaklaşımlar belirleyeceksiniz ve yeni yollar içine girebileceksiniz.
Sosyal çevresinde bütünleştirici olan ve arkadaşlık ilişkilerinizden çözümler üretmek sizleri çok geliştirebilir. Ya da yeni arkadaşlıklar içinde olacaksınız.
Bu dolunayda Merkür gezegeni oldukça ön planda durmaktadır. Merkür gezegeni tekâmül için ilahi plandan akan düşüncelerin dünyevi noktada bize yardımcı olduğu gezegendir. Yani Merkür dünyevi aklın sembolüdür. Akıl sayesinde hayvanlar aleminden ayrışır ve yüksek bilince ulaşırız. Asıl varlığımızı çözmek için bize bahşedilmiş bir şanstır. Akıl yoluyla yaptığınız her şey bir müddet sonra bağ kurmakla bütünleşir. Aklınız duygularınızı da yönetebilir ve ikna edebilir.
Dolunay size şunu soruyor?
Ne ile bağ kurdun?
Akıllı işlerle mi bağ kurdun?
Geçmişte savaşamadığın senin için uygun olmadığını düşündüğün ama aslında savaşsaydın uygun olduğunu göreceğin ne vardı?
Son cümleye bir daha geri dönmeli ve üç kere okumalısın!
Bu belki iş,
Bu belki meslek seçimin,
Bu belki sağlığın,
Bu belki aşkın…
İnsanlığın gelişimi için maneviyat çok önemlidir. Maddi varlık senin için neden bu kadar değerliydi?
Hangi sorunun ya da hangi acının tutsağı ve kölesi haline geldin?
Bu köleliğe yeni bir düzen getirmek, doğru kalıplar üretmek, olumlu geri dönüşümler yaratmak, beslemek, fizik beden zindeliği içinde olmak gerekmez mi ?
Modası geçmiş ve güncel olmayan bağımlılıklarından kopmak, duygularının bedeninde savaş halinde olması, aşırı hassasiyet artık bunlardan kopma zamanı gelmedi mi?
Unutma geçmiş cesaretle temizlenir. İradeni doğru kullanma yönünde bir tercihin olduğu an eşsiz fırsatlar önüne gelecektir. Bunlardan arınma ve küllerinden doğma potansiyeli bu denli güçlüyken aksini yapmak pek akıl işi değil gibi duruyor.
Mars-Merkür-Kuzey düğümün, Satürn Plüton ve güney düğümle karşı karşıya bu kadar restleşmesi sizleri geçmişinizi temizleme fırsatı sunuyor. Bunu yaptığınızda çok başarılı sonuçlar içerisinde olabilirsiniz.
Yazının sonunda ne yani şimdi Aygül Hanım, eski sevgilim döner mi?
Ya da kocam bıraktı gitti ortada yok, gelir mi?
Kardeşim mirasımı verir mi?
Patronum beni haklı bulur mu gibi sorularınıza cevap bulamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz.
Yaşamdaki öykünüze göre derinlere doğru yüzmeniz gerekmektedir. Nefesinizi iyi ayarlarsanız uzun süre derinlerde kalıp güzellikleri görebilirsiniz. Haydi şimdi derin bir nefes alın ve yaşamınıza şükredin. Bir kahve için ve hedeflerinize doğru en akıllı şekilde ilerlemeyi seçin. Geçmişinizden korkmayın. Onunla yüzleşin. Söyleyemediklerinizi söyleyin. Kazanacaksınız…
Not: Astrolojide herhangi bir ritüel ya da dolunayda bunu yak, şunu yak, şu saatte dua et bu saate etme gibi kavramlar yoktur. Bunlar sizlerin tutunmak istedikleri anlardır.
İnsanlarda genelde başka insanların zayıf yönlerinden kazanımlar elde edebilir. Bu da akış içinde gayet normaldir. Normal olmayan sizlerin zaaflarınızı kontrol edemiyor oluşunu ve bunu ayrıştırıyor olmamanızdır. Allah ile aranıza kimse giremez. Ya da özel dua edeceğiniz bir saati beklemeniz kadar saçma bir durum yoktur. Ne olur akıllı ve mantıklı işler peşine düşün. Aklınızı kullanın.
Allah sizin gönlünüzde, kalbinizde her yerde…
Yere çöp attığınızda da yanınızda,
Başkası hakkında günah aldığınızda yanınızda
Ya da bir hayvana bir kap su verdiğinizde de yanınızda.
Bu yüzden kendinizi kandırmayın.
Önce kendinize dürüst olun.
Tekrar ediyorum,
Sokakta yaşlı bir teyzeye yardım etmenizle
Otoparkta boş bir yer bulmanız arasında bir bağ vardır.
Ya da sosyal medyada birine yaptığınız kötü yorumla
Yöneticinizden aldığınız memnuniyetsiz mail arasında bir bağ vardır.
Lütfen bunları anımsayın ve yeni kararlarınızla bu dolunaya giriş yapın.
Bunu unutmayın,
İnsanlara iyi davranırsanız iyi şeyler olur, kötü davranırsanız kötü şeyler…
Dolunay sizden korkuyor olabilir artık J
İyi haftalar.
Yay burcunda Dolunay! Geçmiş, cesaretle temizlenir
Günaydınlar diliyorum yepyeni bir haftadan ve yepyeni bir dolunay gününden.
Malumunuz siz muhtemelen bu yazıyı okumaya başladığınızda dolunay gerçekleşiyor olacak.
17 Haziran Pazartesi günü Türkiye saatiyle 11:30’da 25 derece Yay burcunda dolunay meydana geliyor. Gökyüzünde oluşan bu dolunaylar, yeniaylar ve güneş tutulmaları o an sizin hayatınızı değiştirmiyor. Bunların hepsi hayat denilen resminizdeki tualinize ufak dokunuşlar ve ufak renkler olarak kalıyor. Önemli olan bu hayat yolculuğunuzda nasıl bir tablo ortaya çıkartacağınız olacak. Nasıl bir resim alacaksınız ve dünya sizden sonra hangi resmi izleyecek.
İşten ayrılmanız,
Sevgiliden ayrılmanız,
Aşk acısı çekiyor olmanız,
Kalbinizin kırık olması,
Sevilmeniz,
Ya da sevilmemeniz,
Çok zengin olmanız,
Ya da yiyecek bir ekmek bile bulmakta zorlanmanız,
Hepsi sizin tablonuzun renkleri ve dokunuşlarıdır.
Sizi siz olmanız için sağlayan renklerdir.
Öncelikle bunu anlamaya çalışın. Yaşadığınız olayları kendi içinizde tanımlarsanız dışarıya karşı daha rahat bir çözüm içerisinde gidersiniz. Yoksa insan kendiyle kavga halindeyken hiçbir şeyi çözemez.
Vay efendim,
Yine mi dolunay yok yine mi tutulma demek yerine mesaj nedir diye sormak çok daha kolay yol aldırır sizlere.
Malumunuz ben dolunay ve yeniay yazılarında,
Yok para gelecek, yok terfi edeceksin ya da eski sevgilin dönecek gibi yorumlar yapmıyor. Çünkü astroloji bu yüzeyselliği asla sevmiyor.
Daha derinleşmenizi ister.
Sevgilinin terk etmesi sizi hangi yöne savuracak ve sizin ne öğrenmenizi sağlayacak.
Ya da parasız olmanız size neyi öğretiyor?
Astroloji, Allah’ın hayırlı kıldığını beklemenin ve tevekkül etmenin muhteşem bir sanatıdır. Gökyüzünde her şey bir matematik ile konumlandırıldı ve önceden yazıldı. Sizin bir kullanma kılavuzunuz var ama dara düşmeden o kılavuza pek bakmıyorsunuz. İşte bu kılavuz sizin doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yerinizi bildiğiniz zaman bir bilgisayar programı yardımıyla çıkan Zodyak duruşunuz.
Neyse konuyu pek dağıtmadan dolunay gündemine dönüyorum.
Bu dolunay açıları gereği oldukça önemli ve güçlü etkileri getirecek bir dolunaydır.
Bu dolunay ile karşıtlıklarınızı belirleyeceksiniz ve karşıt olduğunuz şeyleri yani zıtlığı kabul edebileceksiniz.
Bir yerler de yolunuz açılacak.
Sevginin birleştirici gücü yolunda bağ kurmayı başaranlar kazanan olacak.
Yay burcundaki bu dolunay sizin hayrınıza gerçekleşecek olan dünyevi ihtiyaçlarınızın evrensel gerçeklerle hareket etmesine izin verecek.
Yeni felsefik yaklaşımlar belirleyeceksiniz ve yeni yollar içine girebileceksiniz.
Sosyal çevresinde bütünleştirici olan ve arkadaşlık ilişkilerinizden çözümler üretmek sizleri çok geliştirebilir. Ya da yeni arkadaşlıklar içinde olacaksınız.
Bu dolunayda Merkür gezegeni oldukça ön planda durmaktadır. Merkür gezegeni tekâmül için ilahi plandan akan düşüncelerin dünyevi noktada bize yardımcı olduğu gezegendir. Yani Merkür dünyevi aklın sembolüdür. Akıl sayesinde hayvanlar aleminden ayrışır ve yüksek bilince ulaşırız. Asıl varlığımızı çözmek için bize bahşedilmiş bir şanstır. Akıl yoluyla yaptığınız her şey bir müddet sonra bağ kurmakla bütünleşir. Aklınız duygularınızı da yönetebilir ve ikna edebilir.
Dolunay size şunu soruyor?
Ne ile bağ kurdun?
Akıllı işlerle mi bağ kurdun?
Geçmişte savaşamadığın senin için uygun olmadığını düşündüğün ama aslında savaşsaydın uygun olduğunu göreceğin ne vardı?
Son cümleye bir daha geri dönmeli ve üç kere okumalısın!
Bu belki iş,
Bu belki meslek seçimin,
Bu belki sağlığın,
Bu belki aşkın…
İnsanlığın gelişimi için maneviyat çok önemlidir. Maddi varlık senin için neden bu kadar değerliydi?
Hangi sorunun ya da hangi acının tutsağı ve kölesi haline geldin?
Bu köleliğe yeni bir düzen getirmek, doğru kalıplar üretmek, olumlu geri dönüşümler yaratmak, beslemek, fizik beden zindeliği içinde olmak gerekmez mi ?
Modası geçmiş ve güncel olmayan bağımlılıklarından kopmak, duygularının bedeninde savaş halinde olması, aşırı hassasiyet artık bunlardan kopma zamanı gelmedi mi?
Unutma geçmiş cesaretle temizlenir. İradeni doğru kullanma yönünde bir tercihin olduğu an eşsiz fırsatlar önüne gelecektir. Bunlardan arınma ve küllerinden doğma potansiyeli bu denli güçlüyken aksini yapmak pek akıl işi değil gibi duruyor.
Mars-Merkür-Kuzey düğümün, Satürn Plüton ve güney düğümle karşı karşıya bu kadar restleşmesi sizleri geçmişinizi temizleme fırsatı sunuyor. Bunu yaptığınızda çok başarılı sonuçlar içerisinde olabilirsiniz.
Yazının sonunda ne yani şimdi Aygül Hanım, eski sevgilim döner mi?
Ya da kocam bıraktı gitti ortada yok, gelir mi?
Kardeşim mirasımı verir mi?
Patronum beni haklı bulur mu gibi sorularınıza cevap bulamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz.
Yaşamdaki öykünüze göre derinlere doğru yüzmeniz gerekmektedir. Nefesinizi iyi ayarlarsanız uzun süre derinlerde kalıp güzellikleri görebilirsiniz. Haydi şimdi derin bir nefes alın ve yaşamınıza şükredin. Bir kahve için ve hedeflerinize doğru en akıllı şekilde ilerlemeyi seçin. Geçmişinizden korkmayın. Onunla yüzleşin. Söyleyemediklerinizi söyleyin. Kazanacaksınız…
Not: Astrolojide herhangi bir ritüel ya da dolunayda bunu yak, şunu yak, şu saatte dua et bu saate etme gibi kavramlar yoktur. Bunlar sizlerin tutunmak istedikleri anlardır.
İnsanlarda genelde başka insanların zayıf yönlerinden kazanımlar elde edebilir. Bu da akış içinde gayet normaldir. Normal olmayan sizlerin zaaflarınızı kontrol edemiyor oluşunu ve bunu ayrıştırıyor olmamanızdır. Allah ile aranıza kimse giremez. Ya da özel dua edeceğiniz bir saati beklemeniz kadar saçma bir durum yoktur. Ne olur akıllı ve mantıklı işler peşine düşün. Aklınızı kullanın.
Allah sizin gönlünüzde, kalbinizde her yerde…
Yere çöp attığınızda da yanınızda,
Başkası hakkında günah aldığınızda yanınızda
Ya da bir hayvana bir kap su verdiğinizde de yanınızda.
Bu yüzden kendinizi kandırmayın.
Önce kendinize dürüst olun.
Tekrar ediyorum,
Sokakta yaşlı bir teyzeye yardım etmenizle
Otoparkta boş bir yer bulmanız arasında bir bağ vardır.
Ya da sosyal medyada birine yaptığınız kötü yorumla
Yöneticinizden aldığınız memnuniyetsiz mail arasında bir bağ vardır.
Lütfen bunları anımsayın ve yeni kararlarınızla bu dolunaya giriş yapın.
Bunu unutmayın,
İnsanlara iyi davranırsanız iyi şeyler olur, kötü davranırsanız kötü şeyler…
Dolunay sizden korkuyor olabilir artık J
İyi haftalar.