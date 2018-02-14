Yaşamı boyunca herkes “birini” bulur... Âmâ “birbirini” bulmak çok az insana nasip olur

Hem haftanın hem de Ay’ın tam ortasından yazıyorum. Tabi ki bugünü diğer günlerden ayıran göz ardı edilmeyecek bir durum var ki o da malum 14 Şubat sevgililer günü olması :)

Çarşamba günü boyunca ay kova burcunda hareket edecek ve yarın gece kova burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Ay kapanma fazında ilerliyor. Yani bu sefer bu 14 Şubat öyle bir zaman dilimine denk geldi ki ilişkiler anlamında kaderin cilvesini yaşayacağımız 6 aylık bir döngünün de başlangıcını içine almaya başlıyor olacak bizleri. Sevme ve sevilme duygusuna ihtiyacımızın oldukça artacağı bir gün. Sevgi içimizde özgürleşme noktasına giderken artık yorgun ilişkileri de bitirme ve sonlandırma fikrine sahip bir gün geneli içinde olacağız. Yaşamış olduğunuz gergin ve huzursuz ruh hali ile kendinizi zor durumda kalmış gibi hissedebilirsiniz. Yaşadığınız stresli sorunlar uyku düzeninizde de sorun yaratabilir. Bu durumu tolere etmek açısından bazı rahatlatıcı aktivitelerde bulunup kendinizi sevdiğiniz şeylere yöneltmeniz olumlu sonuçlar getirecektir. Bu arada gizli oluşumlara karşı ekstra dikkatli olmanız gerekmekte. Sevgi, kurmuş olduğunuz köprünün sağlamlığıyla dik durur. Bugün ilişkilerde uzlaşmanın gücünü daha iyi anlayacağınız, bu anlamda farkındalığınızın yüksek olacağı anlamlı süreç olacak. Ayrıca, Ailenizin geçmişe dair yaşadıkları sorunlar bugün sizin de finansal koşullarınızı etkileyecek noktaya gelebilir. Bu zamanda önce bunun sebeplerini belirlemeli sonra ona göre bir plan oluşturmalısınız. Hiç bir sorun çözülemez değildir. Sadece çözüm yollarını bilelim veya bilmiyorsak öğrenelim.

Haydi, silkelenin bakalım!

Zaman, seni sen olduğun için değil, seninle birlikte olduğumda ben olduğum için seviyorum diyebilme zamanı arkadaşlar J

Kova tutulması bize bunu öğretecek ve bu tutkuyu korkusuzca yaşamayı deneyimletecek. Sizi özgürleştirme noktasına getirecek. Artık sizi aşağıya çeken ilişkilerle kendinizi tüketmek istemeyeceksiniz.

Biliyorum bugün gözyaşlarına sebep olanlar olabilecek veya değersiz olduğunu düşündüğün, kalbini acıtan durumlar, işte o zaman unutmayacaksın ki, Hiç kimse gözyaşlarını hak etmez, onlara layık olan kişi ise seni ağlatmaz.

Belki kesin o da beni seviyor bugün söyleyecek diyeceksin ama bugün düşündüğün olmayacak işte o zaman da diyeceksin ki “Sen istediğinde sana âşık olmaması, sana âşık olmadığı anlamına gelmez”. Aslında sevdiğin insanla önce dost olmayı öğreneceksin. Gerçek aşk, elini tutan, kalbine dokunandır.

Hayatında hiç kimse olmasa bile hatta mutsuzluğun dibinde hissetsen bile hiçbir zaman gülümsemekten vazgeçmeyeceksin, üzgün olduğunda bile!

Neden mi?

Gülümsemene kimin, ne zaman âşık olacağını bilemezsin...

Sağlıklı olmak sadece beden için geçerli bir kavram değildir, aslında bir kafa meselesidir. Kafanı ve zihnini kullan. Seni üzen sana saygı duymayan birinden aşk dilenme… Allah beyni kalbin üstünde yaratmış ki, başında biri olsun diye...

Sevdiğin var ise ya da bir birlikteliğin işte ona zaman zaman mesafeler bırak; bırakın ki, cennetin rüzgârları aranızda dans edebilsin. Birbirinizi sevin ama aşk tutsaklığı istemeyin... Bırakın aşk, ruhunuzun kıyılarına vuran dalgalar gibi olsun. Birbirinizin bardağını doldurun ama aynı bardaktan içmeyin; ekmeğinizden verin birbirinize ama aynı somundan ısırmayın. Birlikte şarkı söyleyin; lakin birbirinizi yalnız bırakmayı da bilin. Birbirinize kalbinizi verin ama karşılıklı kilitleyip saklamak için değil!

Dememiz o ki; Öyleyse etrafımıza hemen gülümseyelim. Belki de ilk başta sahte gibi olacak ama sonra içten geldiğini göreceğiz. Kendimize aşkımızı hiç kaybetmeyelim ve bu aşk oldukça her şeyin üstesinden geleceğimizi unutmayalım. Kendimizi şımartmayı ihmal etmeyelim. Küçücük şeylerle bile olsa: Bir kahve, bir kurabiye, bir film, bir kıyafet, bir kitap, bir dost paylaşımı, bir kucaklaşma, ne şekilde olursa olsun kendimizi ödüllendirmektir. Aşk insanı sürükleyip götüren eşi bulunmaz bir araçtır. Mutlu olmak için içinde bulunduğun andan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeç. Mutluluk bir varış yeri değil bir yolculuktur. Çoğu kişi mutluluğu insandan daha yüksekte arar, bazıları daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır.

Steve Goodier şöyle söylüyor: "Başarıların ne olursa olsun, en büyük başarın mümkün olabildiğince kendin olmaktır. Dünyayla uyum içinde olabilmek için kendin ol. Bu meydan okuyan bir iştir. Ve bunu senin kadar kimse yapamaz...

O zaman ilhan şeşenden –Aşk layık olanda kalmalı şarkısını günün kahvesi ile hediye ediyorum.

Mutlu günler dilerim…