Yaşamanın amacı, hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir

Bu nedenle kararsızlık yaşayabilir herhangi bir konuyla ilgili net bir karar vermekten çekiniyor olabilirsiniz. Özlem ve yalnız duygumuzu tetikleyen Venüs-Neptün karesine birde birkaç gün ay tetikleyecek. Bu biraz kendimizi yalnız hissetmek duygusunu bizlere yükleyecek. Bu birkaç gün kendinizi yalnız, özlem içinde ve anlamsız bir çaresizlik içinde hissedebilirsiniz. Bu duygu içerisinde olmayın. Bu kısa süreli bir etki.

Hedeflerinize yönelik kalıcı adımlar atmak adına yapacağınız hareketleri öğleden sonraki zaman dilimine bırakmak faydalı olacaktır.

Aynı zamanda bugün sosyal çevrenizde verdiğiniz fikirler hem saygı uyandıracak hem de uzlaşmacı tavırlarınızla takdir kazanacaksınız. Ancak duygusal yönden bazı konularda kendinizi eksik hissetmeniz mümkün.

Aklınızın bu oyunlarına takılmak yerine kendinizi motive edecek işlere yönlendirmeniz daha yerinde olacaktır. Kendinizi yalnız hissetmek ve Aile ilişkilerinde ise kararlarınızın onay görmemesinden dolayı kendinizi tam olarak nereye koyacağını bilememekten kaynaklanan bir duygusal boşluk içinde olabilirsiniz. İçinizdeki bu gelgitler sizi kariyerinizde de bazı konularda net bir karar almaktan alıkoyabilir. Çalışma ortamınızdaki ilişkilerde ise beklentilerinizi yüksek tutarak hareket etmeniz değer verdiğiniz bazı kişileri kaybetmenize neden olabilir. Bu yüzden geçmişe dair yaptığınız hatalardan uzak durarak hareket etmenizde fayda olacaktır.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Bir yolcu gemisi yolculuk esnasında kopan bir fırtınada batar ve içindekilerden sadece iki adam küçük ve ıssız bir adaya yüzmeyi başarırlar. Ne yapacaklarını bilemeyen bu iki kazazede Allah’a yalvarmaktan başka çarelerinin olmadığına karar verirler. Fakat kimin duasının daha güçlü olduğunu anlamak için adayı ikiye bölmeye karar verirler ve adada karşılıklı olarak yaşamaya başlarlar. İlk diledikleri şey yiyecektir. Ertesi sabah, birinci adam kendi tarafında dalları meyve dolu bir ağaç bulur ve ağacın meyvelerinden yer.

Diğer adamın alanı ise hala çoraktır! Bir hafta sonra, birinci adam yalnız olduğu için kendisine bir eş diler. Ertesi gün bir kadın yüzerek birinci adamın tarafına gelir. Diğer tarafta yine hiçbir şey yoktur! Hemen sonra birinci adam bir ev, giysiler ve daha fazla yiyecek diler. Sihirli bir değnek değmişçesine tüm istedikleri kendisine verilir. Fakat ikinci adam hala hiçbir şeye sahip olamamıştır!

En sonunda birinci adam bir gemi diler böylece karısıyla birlikte adayı terk edebilecektir. Sabahleyin kendi tarafına demirlenmiş bir gemi bulur. Birinci adam karısıyla birlikte gemiye biner ve ikinci adamı adada bırakmaya karar verir. Onun hiç bir dileği gerçekleşmediği için Allah’ın nimetlerine layık biri olmadığını düşünür.

Gemi kalkmak üzereyken birinci adam cennetten yankılanan bir ses duyar,

---“Neden arkadaşını adada bırakıyorsun?”

--- “Bana gönderilen nimetler sadece bana aittir çünkü onlar için ben dua ettim, Onun duaları kabul edilmedi o yüzden o hiçbir şeyi hak etmiyor.” diye cevap verir birinci adam.

“Yanılıyorsun!” diye azarlar ses birinci adamı.

---“Onun sadece tek bir dileği vardı ve kabul ettim. Eğer etmeseydim sen gönderdiğim nimetlerin hiç birine sahip olamazdın.” der

--“Allah’ım ne olur söyle bana” dedi birinci adam, “Ne diledi de ona minnettar olmam gerekiyor?”

---“Senin tüm dileklerinin gerçek olmasını diledi.”

Hepimizin bilmesi gerekir ki; Bize gönderilen nimetler sadece bizim dualarımızın sonucunda değil bizim için dua edenler sayesinde de gerçekleşir. Başkası için yaptığınız şeyler kendiniz için yaptıklarınızdan daha önemlidir.

Dememiz o ki; İşte budur hayat!

İşte budur yaşamak bunu hatırladığın kadar yaşarsın.

Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün

Karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun.

Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren, Sevdiğin kadar sevilirsin...

Şaşmadığından emin olduğum tek bir kural vardır;

Hayatta YAPTIĞINIZ İYİLİKLERLE DE, YAPMADIĞINIZ İYİLİKLERLE DE muhakkak bir gün denk geleceğinizdir…

Mutlu günler dilerim…