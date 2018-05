Yapmak istediğiniz şeyi yapabilene kadar, yapmak zorunda olduğunuz şeyi yapın.

Güne kariyer hayatınızda sizden beklentilerin ağırlığı altında stres yaşayarak başlamanız olası. Sorumluluklarınız artıyor ve iş yükünüz çoğalıyor olabilir. Aile ilişkilerinizin içerisine parasal konular girmesi sizi bazı çıkmazlara itebilir. Hiç ummadığınız kişiler tarafından manipüle edilmek durumunda kalabilirsiniz. Yöneticilerinize olan ilişkilerinizde ayrıca dikkatli olmanız gerekir. İş ile ilgili konularda kişisel önerilerinizin kale alınmadığını hissedebilir motivasyon konusunda zayıflığa düşebilirsiniz.

Bugün İletişim gezegenimiz Merkür’ün boğa burcuna geçmesiyle daha sakin ve daha huzurlu bir yön kazanacağınızı söyleyebiliriz. Bugün daha iyimser olmalı, hiç kimseyi karşınıza almamalı, olumsuzluklar karşısında yılmamalı hedeflerinize doğru kararlı olmalısınız. Kimseye anlatmadığınız, içinize dert olan bazı konuların sizi hayata karşı daha da güçlendirdiğini görecek ve yaralarınızı sıkıca tutunup onlardan kuvvet aldığınızı fark edeceksiniz. Ancak yine de siz siz olun bugün çok fazla kimseye bir dert anlatmayın ve içinizde geçmişin sıkıntısını taşıyıp geleceğinizi karartmayın. Hedeflerinizi oluşturun ve daima ilerleyin.

Problemler senin gerçek potansiyelini açığa çıkartacak olan fırsatlardan başka bir şey değildir. Probleminin ne olduğu değil, problemine ne yaptığın önemlidir. Yaşam standartlarını yükselt ve onlara ulaşabileceğine inan, aksi halde kendi kendini sabote etmiş olursun. Başarı, daha iyiye ulaşmak için sürekli çaba göstermektir. Mükemmelliğe giden yollar da her an yapım halindedir, başarı ulaşılması gereken bir sonuç değil, sürekli gelişen bir süreçtir. Her zaman daha iyi bir yol vardır ancak, onu ararsan bulabilirsin. Yaşam savaşında önde olabilmek için ya örs olacaksın ya da çekiç, ikisinin arasında kalmayacaksın.

Gelelim günün Tavsiyeli hikâyesine;

Uykusundan uyandığında çığlık çığlığa bağırdı genç adam. Kolları yerine kanatları vardı, bacakları da çoğalmış gibiydi. Kafasında düşünceler uçuşurken iki tane de anten bulunduğunu fark etti. Ne oluyordu, bu nasıl olabilirdi ki? Hala uykuda olduğunu düşündü ama değildi! Belki biraz beklese geçecekti. Bir iki saat sürer miydi? Polisi arasa… Hayır, kimse inanmazdı ona. Bu şekilde sokağa da çıkamazdı. Peki ya işe nasıl gidecekti? Bugün değilse bile yarın mutlaka gitmeliydi…

Şoku atlattığında aklında bazı düşünceler oluşmuştu. Mesela bu vücut yapısı çok rahatsız edici gelmişti kendisine. Bir tür kanatlı böcek olmak… Gerçi bazı zamanlar kendini bir böcek gibi hissettiği olmuştu ama artık bu durum histen öte bir şeydi. Gerçekti.

Kendi kendine söylenmekten alamadı kendini. Bu nasıl bir hayattı böyle, birisi açıklasaydı keşke. Hiç insan kelebeğe dönüşür müydü? Bir çizgi filmdeydi sanki… Bütün gün evin içinde dolandı durdu, oradan oraya yürüdü. Sinirlendi, hüzünlendi, isyan etti ama sonunda yorgun düştü.

Aklına kelebeklerin sadece bir gün yaşayabildiği geldi birden. Hayır, bir belgeselde kral kelebekleri izlemişti. Yıllarca yaşayabildiklerini biliyordu onların. İçi rahatladı; ama bir taraftan da hüzünlendi. Artık kelebek olarak mı yaşayacaktı? Hayatının sonuna kadar mı?

Ertesi gün oldu, yine aynı bedende uyandı. Bu işin şakası kalmamıştı artık. Yardım istemeliydi. Ama bir saniye, ya kendisini incelemek isterlerse! Deney faresi olmaya hiç de niyeti yoktu doğrusu. Türkiye’de yaşadığını unutmamalıydı ayrıca. Düşündü, düşündü… Ara sıra bağırmak istedi ama hayır, konuşamadı. Kelebekler konuşamazdı.

Birden aklına bir şey geldi. Ya kendisi bir kelebeğe değil de, bir kelebek kendisine dönüşmüşse. Vay kelebeğin haline! Bir kelebeğin bir insana dönüşmesi tam bir skandal olurdu herhalde. Tırtıl olsa anlardı; ama bir insan neden kelebeğe dönüşürdü ki? Bu garip bir durumdu. Gerçi kelebekleri severdi, onların o zarif ve özgürlük kokan hallerine bayılırdı.

Bir gün büyük bir adam olmayı düşlemişti, dünyayı değiştirmeyi; ama kelebek olmayı değil! Karma ’karışık bir durumdu kendisi için. Bir yerlerde bir hata olmalıydı. Ya da acaba hatanın düzeltilmiş hali miydi bu durum? Bir kelebek olmak, nasıl bir şeydi ki?!

O da ne, birden penceresine bir kelebeğin konduğunu fark etti. Kafasında bir düşünce belirdi aniden. Mademki artık bir kelebekti; kelebekler, kelebeklerle olmalıydı. Birden kanatlarını çırpmaya başladı. Evin içindeki her şey uçuşurken, kendisini bu güzel duygudan alamamıştı. Kanat çırptıkça havalanmaktaydı ince bedeni. Evet, havalanmaktaydı… Hani kelebekler uçardı ya. Neden olmasın, diye geçirdi aklından. Pencereden dışarıya baktı. Oldukça yüksekteydi bulunduğu yer. Kanatlarını açtı ve kendini boşluğa bıraktı. Artık gerçek bir kelebek olmuştur…

Dememiz o ki;

Yokolmak istiyorsan eğer mücadeleyi bırak, var olmak istiyorsan da mücadeleye devam et. Yaşamdaki zorluklar seni bitirmek için değil, gerçek potansiyelini açığa çıkarıp seni daha değerli kılmak için vardır. Kıyıyı görememeyi göze almazsan yeni yerler keşfedemezsin. Eğer yerinde sayarsan yürüdüğün zamana göre daha fazla ses çıkartırsın. Engeller, fırsatların kılık değiştirmiş halidir. Üzüntü mutluluğu, hastalık sağlığı, nefret sevgiyi, suç affetmeyi, başarısızlık başarıyı, korku cesareti, bilgi cehaleti, ihanet sadakati ortaya çıkartır….

Mutlu günler dilerim.