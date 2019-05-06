Yanılgılar doğruları getirecektir

Dün gerçekleşen yeniay sonrası bu hafta hem yeniaylı bir hafta hem de ramazanın ilk günü.
Hıdırellez’inde bugünlerde oluyor olması oldukça güzel ve keyifli.
Benim okuyucularım çok iyi biliyorlar ki ben bu işi yaparken en doğru ve en gerçek yerinden yakalayarak yapmaya özen gösteriyorum.
Astroloji Hıdırellez ile ilgili bir bilgi paylaşmaz. Yani aralarında doğrudan bir bağ yoktur. Yok şunu yapın yok bunu yapın gibi bir bağ kuran bir meslektaşım varsa o kendi fikrine ve bilgisine göre bir paylaşımda bulunuyordur. Yani sen koç burcusun yok ateşin üzerinden atla,
Yok sen boğasın gül ağacına şunu yap gibi küçük inanışlar ile zaman öldürmeyin.
Bunlar gerçekten size mantıklı geliyor mu?
Mesela; Allah rahmet eylesin babaannem ve ananem hep kâğıda istediğimizi çizdirir gül ağacı altına götürmemizi söylerdi. Bizim de hoşumuza giderdi. Çizerdik eklerdik. Bunları küçükken yaptım, keyifliydi ama şu an için bunlarla gereksiz yere zaman geçirmeyin.
Bu mübarek günlerde her zamankinden daha fazla Allah’a yaklaşın ve daha fazla yakarın. Allah’ın varlığını ve gücünü içinizde daha fazla hissetmeyi deneyin. Zaten iyi biriyseniz ve kalbiniz güzelse iyi şeyler sizi öyle güzel bulacaktır ki… Buna ne şüphe…
Yani ritüelmiş ya da yok böyle inanışlarmış yapmayın, gözünüzü sevim.
Astroloji adı altında bunu yapan varsa pek hoş değil ama işte yapacak bir şey de yok.
Alternatif olarak bunu seçmişler diyelim, geçelim.
Geçenlerde bir post gördüm. Hıdırellez için bir dua zinciri başlatmış biri..
Altında 9.000 civarında yorum vardı.
İnanılır gibi değildi yazarlar, sanatçılar, televizyoncular vs..
Bir sürü de tanınan bilinen kişi vardı.
Bu yazdığım bir eleştiri değil aksine olaya şuradan bakıyorum. Aslında ne olursak olalım bir şeylere inanmaya ve içimizdeki o tarifsiz boşluğu doldurmaya o kadar ihtiyacımız var ki…
Ne yapsak mutlu olamıyoruz gibi…
Hayat’ın ne getireceğini bilemiyorsun.
Sadece şunu sorguladım. Hiç kimse içine dönmeyi seçmiyor ya da koşulsuzca kendisine inanmayı seçmiyor. Ya da zahmet edip iyi olmak için uğraş vermek istemiyor. Aksine her şey kestirmeden olsun ve hemen olsun duyguları içindeyiz. O zaman nasıl öğreneceğiz ya da nasıl seveceğiz. Kıymet nasıl bileceğiz?
Bunları hiç düşünmüyoruz.
Umarım iyi ve anlayışlı insanlarla karşılaşırız. Umarım insanlar insanlarla iletişim kurarken kendi egosunu tatmin etmek için değil, bu dünyadan ben gittikten sonra beni iyi hatırlasın duygusu için gayret gösterenlerle karşılaşırız.
Bugün karşınıza çıkan o, onu demiş bu da bunu demişleri unutun gitsin. Ekonomik anlamda biraz zorluklarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bu hafta ekonomik savaş içinde olabileceğimiz öngörülebilir. Haftalar su gibi akıp geçiyor. Mayıs aylıkları bitirdikten sonra bu hafta haziran aylıkları yazmaya başladım. Ben yazıyorum diye mi böyle hızlı geçiyor zaman yoksa size de öyle geliyor mu?
Ahmet Hakan’ın yaptığı astroloji tespitler çok hoşuma gidiyor ama daha yapmazsa daha çok hoşuma gidecek. Meslek elden gidiyor gibi yoksa.
İşin şakası tabi.
Çok hoşuma gidiyor.
Astrolojiyi acayip farklı bir kesime tatlı tatlı tanıtıyor ve ekmeğime yağ sürüyor.
Nede olsa kendi de bir Aslan burcu erkeği. İnanmadığı bir şeyi pek yapmaz.
Ahmet Hakan’a göre burçlara Astrolog yanıtı:
KOÇ: “Yapısal reformlar, yapısal reformlar” der durur...
Astrolog notu: “Çünkü bir koç, Bir şeyler olmadan önce önlem almaya çalışır. Bir şeye mecbur kaldığını hissetmektense o olayı kendi değiştirmek ve bunu istediğini göstermek ister”
BOĞA: Otobüste dindar, kaldırımda demokrattır...
Astrolog notu: Bir boğa her zaman mekanına veya yerine göre davranır ama asla gerçekten inanamadığı bir role bürünmez.
İKİZLER: Yaprak döker bir yanı, bir yanı bahar bahçe...
Astrolog notu: Bir ikizler yaprak döker dökmesine ama her zaman bir öncekinden daha güçlü yaprak çıkartır. Dökmesi iyileşmesidir.
YENGEÇ: Durup dururken dünyaya sataşmasıyla meşhurdur...
Astrolog notu: Bilim yengeçlerin ne depresyonuna çare buldu nede durdukları yerde dünyalarını kendi başlarına yıkmayı başarmasına.
ASLAN: Kendisini hep Abdülhamid Han’ın yalnızlığına terk edilmiş gibi hisseder...
Astrolog notu: Bir aslan o yalnızlığa terk edilmiş gibi davranıp aslında tüm ilgiyi üzerine çekmeye çalışıyor da olabilir.
BAŞAK: Gül ağacı değildir, her gelene eğilmez...
Astrolog notu: Her gelene eğilmez de hiç olmadık kişilere eğilerek hayatını felç edebilir.
TERAZİ: Mülteci istekleri olur ara sıra...
Astrolog notu: Huzurum bozulmasın aman herkes memnun olsun diye diye geçti koca ömür.
AKREP: Yumuşak başlıdır ama uysal koyun değildir...
Astrolog notu: Yapabilecekleri tahmin edilemez ama unutma kapasiteleri hiç yok gibidir.
YAY: Her yenildiğinde “ama iyi yenildik” der...
Astrolog notu: Bir de “ne zaman düzeleceğim” der.
OĞLAK: “Ama siz de Habur’da” diye başlayan cümlelerin müptelasıdır...
Astrolog notu: Ne gere var şimdi ile başlayan cümleleri de ekleyebiliriz.
KOVA: En aksiyon alınmayacak yerlerde aksiyon alır.
Astrolog notu: Bazen göz göre göre inadı uğruna hiçbir aksiyon almayacak kadar da gizli bir inadı vardır.
BALIK: Hem dik durmaz hem de diklenmez...
Astrolog notu: Hiç olmadık yerlerde diklenme yeteneği vardır. Kuyruğu dik tutmayı iyi bilir.
Yanılgılar doğruları getirecektir
Merhabalar herkese, Yepyeni bir haftaya başlıyoruz.
Dün gerçekleşen yeniay sonrası bu hafta hem yeniaylı bir hafta hem de ramazanın ilk günü.
Hıdırellez’inde bugünlerde oluyor olması oldukça güzel ve keyifli.
Benim okuyucularım çok iyi biliyorlar ki ben bu işi yaparken en doğru ve en gerçek yerinden yakalayarak yapmaya özen gösteriyorum.
Astroloji Hıdırellez ile ilgili bir bilgi paylaşmaz. Yani aralarında doğrudan bir bağ yoktur. Yok şunu yapın yok bunu yapın gibi bir bağ kuran bir meslektaşım varsa o kendi fikrine ve bilgisine göre bir paylaşımda bulunuyordur. Yani sen koç burcusun yok ateşin üzerinden atla,
Yok sen boğasın gül ağacına şunu yap gibi küçük inanışlar ile zaman öldürmeyin.
Bunlar gerçekten size mantıklı geliyor mu?
Mesela; Allah rahmet eylesin babaannem ve ananem hep kâğıda istediğimizi çizdirir gül ağacı altına götürmemizi söylerdi. Bizim de hoşumuza giderdi. Çizerdik eklerdik. Bunları küçükken yaptım, keyifliydi ama şu an için bunlarla gereksiz yere zaman geçirmeyin.
Bu mübarek günlerde her zamankinden daha fazla Allah’a yaklaşın ve daha fazla yakarın. Allah’ın varlığını ve gücünü içinizde daha fazla hissetmeyi deneyin. Zaten iyi biriyseniz ve kalbiniz güzelse iyi şeyler sizi öyle güzel bulacaktır ki… Buna ne şüphe…
Yani ritüelmiş ya da yok böyle inanışlarmış yapmayın, gözünüzü sevim.
Astroloji adı altında bunu yapan varsa pek hoş değil ama işte yapacak bir şey de yok.
Alternatif olarak bunu seçmişler diyelim, geçelim.
Geçenlerde bir post gördüm. Hıdırellez için bir dua zinciri başlatmış biri..
Altında 9.000 civarında yorum vardı.
İnanılır gibi değildi yazarlar, sanatçılar, televizyoncular vs..
Bir sürü de tanınan bilinen kişi vardı.
Bu yazdığım bir eleştiri değil aksine olaya şuradan bakıyorum. Aslında ne olursak olalım bir şeylere inanmaya ve içimizdeki o tarifsiz boşluğu doldurmaya o kadar ihtiyacımız var ki…
Ne yapsak mutlu olamıyoruz gibi…
Hayat’ın ne getireceğini bilemiyorsun.
Sadece şunu sorguladım. Hiç kimse içine dönmeyi seçmiyor ya da koşulsuzca kendisine inanmayı seçmiyor. Ya da zahmet edip iyi olmak için uğraş vermek istemiyor. Aksine her şey kestirmeden olsun ve hemen olsun duyguları içindeyiz. O zaman nasıl öğreneceğiz ya da nasıl seveceğiz. Kıymet nasıl bileceğiz?
Bunları hiç düşünmüyoruz.
Umarım iyi ve anlayışlı insanlarla karşılaşırız. Umarım insanlar insanlarla iletişim kurarken kendi egosunu tatmin etmek için değil, bu dünyadan ben gittikten sonra beni iyi hatırlasın duygusu için gayret gösterenlerle karşılaşırız.
Bugün karşınıza çıkan o, onu demiş bu da bunu demişleri unutun gitsin. Ekonomik anlamda biraz zorluklarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bu hafta ekonomik savaş içinde olabileceğimiz öngörülebilir. Haftalar su gibi akıp geçiyor. Mayıs aylıkları bitirdikten sonra bu hafta haziran aylıkları yazmaya başladım. Ben yazıyorum diye mi böyle hızlı geçiyor zaman yoksa size de öyle geliyor mu?
Ahmet Hakan’ın yaptığı astroloji tespitler çok hoşuma gidiyor ama daha yapmazsa daha çok hoşuma gidecek. Meslek elden gidiyor gibi yoksa.
İşin şakası tabi.
Çok hoşuma gidiyor.
Astrolojiyi acayip farklı bir kesime tatlı tatlı tanıtıyor ve ekmeğime yağ sürüyor.
Nede olsa kendi de bir Aslan burcu erkeği. İnanmadığı bir şeyi pek yapmaz.
Ahmet Hakan’a göre burçlara Astrolog yanıtı:
KOÇ: “Yapısal reformlar, yapısal reformlar” der durur...
Astrolog notu: “Çünkü bir koç, Bir şeyler olmadan önce önlem almaya çalışır. Bir şeye mecbur kaldığını hissetmektense o olayı kendi değiştirmek ve bunu istediğini göstermek ister”
BOĞA: Otobüste dindar, kaldırımda demokrattır...
Astrolog notu: Bir boğa her zaman mekanına veya yerine göre davranır ama asla gerçekten inanamadığı bir role bürünmez.
İKİZLER: Yaprak döker bir yanı, bir yanı bahar bahçe...
Astrolog notu: Bir ikizler yaprak döker dökmesine ama her zaman bir öncekinden daha güçlü yaprak çıkartır. Dökmesi iyileşmesidir.
YENGEÇ: Durup dururken dünyaya sataşmasıyla meşhurdur...
Astrolog notu: Bilim yengeçlerin ne depresyonuna çare buldu nede durdukları yerde dünyalarını kendi başlarına yıkmayı başarmasına.
ASLAN: Kendisini hep Abdülhamid Han’ın yalnızlığına terk edilmiş gibi hisseder...
Astrolog notu: Bir aslan o yalnızlığa terk edilmiş gibi davranıp aslında tüm ilgiyi üzerine çekmeye çalışıyor da olabilir.
BAŞAK: Gül ağacı değildir, her gelene eğilmez...
Astrolog notu: Her gelene eğilmez de hiç olmadık kişilere eğilerek hayatını felç edebilir.
TERAZİ: Mülteci istekleri olur ara sıra...
Astrolog notu: Huzurum bozulmasın aman herkes memnun olsun diye diye geçti koca ömür.
AKREP: Yumuşak başlıdır ama uysal koyun değildir...
Astrolog notu: Yapabilecekleri tahmin edilemez ama unutma kapasiteleri hiç yok gibidir.
YAY: Her yenildiğinde “ama iyi yenildik” der...
Astrolog notu: Bir de “ne zaman düzeleceğim” der.
OĞLAK: “Ama siz de Habur’da” diye başlayan cümlelerin müptelasıdır...
Astrolog notu: Ne gere var şimdi ile başlayan cümleleri de ekleyebiliriz.
KOVA: En aksiyon alınmayacak yerlerde aksiyon alır.
Astrolog notu: Bazen göz göre göre inadı uğruna hiçbir aksiyon almayacak kadar da gizli bir inadı vardır.
BALIK: Hem dik durmaz hem de diklenmez...
Astrolog notu: Hiç olmadık yerlerde diklenme yeteneği vardır. Kuyruğu dik tutmayı iyi bilir.