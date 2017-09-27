“Ya kaybettiklerin üzerine yoğunlaşırsın ya da geriye kalanlar için savaşırsın”

Güne Ay Yay burcunda hareket ederken başlıyoruz. Öğlenden sonra Ay Oğlak burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün Chiron'a muhalefet etmesi, bugün fikirlerimizi veya hedeflerimizi sorgulamamızı sağlayabilir. Ya da ağır cümleler söylemek durumunda bizi bırakabilir. İletişimlerde ortaya çıkan yanlış anlamalar, kişisel olarak olayları kendi yönümüze çekmekten kaynaklanıyor olabilir. Karar verme yeteneğimizden şüphe etmememiz gerekmektedir.

Karşıt görüşlerin aynı fikir ile bir uzlaşma yönüne gelmesi bizleri endişelendirebilir. Fikirlerimizi veya düşüncelerimizi sunarken kendimizi ayağa kaldırmalıyız. İletişim kurduğumuz önemli iş görüşmelerimizde kendimizi yanlış anlatabiliriz. Yeni bir tartışma ortamı oluşabilir, bu da bizi bir şeyleri yeniden düşünmemize neden olabilir.

Gerçekçi olmayan veya şişirilmiş beklentilerimizle kendimizi kolayca aldatabiliriz. Gerçekçi ayrıntılara odaklanmak zor olabilir. Bugün genelinde toplantılarınızda bazı ertelenmeler ya da kontrol dışı gecikmeler söz konusu olabilir. Bununla ilgili akış içerisinde hareket etmeli suçlayıcı tavrınız içinde olmamanız gerekmektedir.

Jüpiter'in Uranüs'teki muhalefeti, ilk önce Aralık 2016 yılında ve sonra Mart ayında tetiklenen ve şimdi bu setteki son kesinleşmesini ortaya koyan bir transit etkisidir.

Bu, özellikle yakın ilişkilerimizle ilgili olarak, özgürlük için yalvaran bir transit geçişidir. Ortaklık ararız, fakat aynı zamanda bireyselliğinize de sıkı sıkıya sarılıyoruzdur. Sınırlı ve kısıtlı olduğumuz baskılardan, yaşam alanlarından kurtulmak için özgürlüğü arıyoruzdur.

Büyümek ve ilerleme arzusu artık sağlamlaşır bir duruma gelecektir. Bu transit, bize yeni bir şey denemek veya sınırlayıcı bir durumdan kurtulmak için doğru motivasyonu verebilirken, bizim için gerçekten neyin önemli olduğunu unuttuğumuz noktayı tekrar hatırlamamıza yardımcı olacaktır.

Unutmamalısın ki, Sonucu doğrudan görmek, bir zorluk ve problemle karşılaştığınızda, ona direndiğinizde, mücadele ettiğinizde onun ardında sizi bekleyen ödülü, kaynağı ve ışığı görmek demektir. Bu farkındalıkla attığınız adımların uzun vadede yaratacağı sonuçları düşünme bilincini artırırsınız. Sonuç olarak içinize dönerek bakacağınız büyük resim sayesinde karşınıza çıkan olumsuzlukları, bunalımları yerleşmeden önce görerek çözme şansını yakalarsınız. Almak istediğiniz ürünün tohumunu toprağa diker ve hasat zamanı sürpriz yaşamadan istediğinizi alırsınız.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Siz işlenmemiş bir elmassınız.

Elmas, karbonun kristal ve şeffaf hale gelmiş şeklidir. Karbonun üzerindeki binlerce yıllık basınç, o kömür parçasını çok kıymetli elmasa çevirir. Basınç ve baskı, karbonu yani kömür parçasını değerli hale getirirken, insan da aynı şekilde hayatı boyunca karşılaştığı engelleri, problemleri görülmemiş muhteşem fırsatlara çevirebilir. Yaşamdaki tüm engeller, acılar, zorluklar insanın potansiyelini açığa çıkartıp onu değerli yapar. Size öğretilenlerin ötesine, bilincin karanlık kısmının ardına geçin. Bilincinizi değiştirin ve değişimi getiren farkındalığı yakalayın.

Bu değişimi ve dönüşüme kapı açan hareketi yaparsanız güçlük, sıkıntı ve problemlerin ardında gizlenmiş olan değerleri bulur ve yaşamınızı elmas kalitesine çevirebilirsiniz. Engel, güçlük ve problemler ne kadar büyük olursa, elmasın büyüklüğü ve değeri de o kadar artar. Bilinç durumu yani farkındalık sizi etkiler. Baş bölgenizde olan, zihninizden geçen her şey bedeninize aynen yansır. Eğer negatif düşünceler içinde olursanız kendinizi yiyip bitirir ve yaşamın içinde kendinizi kurban hissedersiniz. Bunun sonucunda negatiflik sizin kömürden elmasa dönüşmenizi engeller, kömür olarak kalırsınız. Elmas yine sizin içinizdedir.

Siz o kömür parçasını pozitif yönünüzle, düşüncelerinizle farkındalığınızla bulup, üzerinizde oluşan negatifliği ve baskıyı elması açığa çıkaracak güç olarak kullanmazsanız, o elinizden kayıp gidecektir.

Mutlu günler dilerim…