Uranüs boğa burcuna geçiyor. Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar.

Bizi çok mu sarsacak?

Kötü mü olacak iyi mi olacak?

Hangi burç ne kadar etkilenecek? gibi soruları çoğaltmamız mümkündür.

Öncelikle sizlere şunları söylemeliyim:

İyi ya da kötü göreceli bir kavramdır. Aynı güzel ve çirkin gibi...

Bana sorarsanız değişim her zaman güzel bir şeydir.

Ama söz konusu boğalar ise bunun hiç de öyle olamayacağını söyleyebilirim.

Gökyüzünün en önemli etkinliklerinden biri bu ay içinde gerçekleşiyor. Değişim ve özgürlükler gezegeni Uranüs, değişimi hiç sevmeyen boğa burcu ile biraz tehdit ediliyor olabilir. Ama hemen panik yok. Konuyu anlamaya çalışalım.



Uranüs gezegeni, 84 yıl sonra boğa burcuna geçiş yapıyor. Genelde her burçta yaklaşık 7 yıl ilerleyen bu gezegen 15 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlayacak (Kasım – Mart 2019 arasında Koç burcuna geriledikten sonra) 2025 yılına kadar Boğa burcunda ilerleyecek.



Şimdi size Uranüs’ün 7 yıl boyunca etkilerini canlı canlı deneyimlemiş biri olarak bu yazıyı yazıyorum.

Düşünüyorum da bu yazıyı yazarken 7 yıl önce Uranüs balıktan koça girdiğinde en fazla ne olabilir diye kendi kendime soru sorarken hatırlıyorum. O zamanlarda deli gibi ilgilendiğim astrolojiyi mümkün oldukça gizli saklı ilerletiyor ve bunun yanında başka bir işle uğraşıyordum. Uranüs Koç burcuna girerken bana nasıl radikal bir şey yaptıracak? diyordum. Şu an gazeteye bu yazıyı hazırlarken yüzümde hafif bir tebessüm, aynı zamanda da gözlerimin de dolduğunu sizden saklayamayacağım.



Uranüs koç burcuna girerken, kesinlikle yapmam dediğim bu iş beni iddialarımda yanıltarak farkındalık kazandırdıysa size de neler yapmaz bir düşünün?

Şimdi öncelikle bu yazıyı Güneş'i, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar çok dikkatle okusunlar.

Zira bu gruba mensup olanlar yaşamlarında 7 yıllık önemli bir süreci başlatacaklar. Şimdi tabi şu soru aklınıza geliyor olabilir. Bu döngü boğa olmayanları ilgilendirmiyor mu?

Hayır, herkesi mutlaka ilgilendiriyor. Doğum haritanızda boğa burcu hangi evinize denk geliyorsa o yönüyle sizi yakından ilgilendiriyor. Yavaş yavaş hepsini detaylarıyla birlikte konuşacağız. Ne de olsa önümüzde koskoca bir 7 yıl var...

Dünya ve ülkemiz genelinde değerlendirecek olursak; bir önceki Uranüs Boğa dönemi 1935-1942 yıllarına denk geliyordu. Bu dönemler incelendiğinde 2. Dünya savaşı ve Büyük Buhran diye adlandırdığımız önemli olaylar yaşandığını görüyoruz. Bu süreçte yine benzer etkileri görmek mümkün olabilirken şu an ki şartlara göre, büyük devletlerin güç çekişmeleri, ekonomik anlamda köklü değişimlerin olacağı veya siber saldırılar gibi yenidünya düzeninin farklı yönlerden tehdit edileceği durumlarını öngörebiliriz. Bankaların iflası veya hisseler ile ilgili ani kapanışlar gibi konular, gıda şirketleri ile ilgili önemli kararlar söz konusu olabilir. Boğanın yönetici gezegeni Venüs Parayı, aşkı, konforu, sevgi alışverişini gösterir. Demek oluyor ki hem finansal anlamda hem de aşkta büyük devrimler yapmaya hazır olmalıyız.

Şimdi isterseniz boğa burcunu biraz daha yakından tanıyalım.



Boğa, gücü temsil eder. Sabit bir burç olduğu için de bir olayı ya da durumu geleceğe yönelik daha dayanıklı hale getirmek için sağlamlaştıracağını garanti eder.

Psikolojik anlamda önce kendi yeterliliğini, üretkenliğini ve varlığını sürdürmek için gerekli her şeye sahip olduğunun farkına varmak ister. Böylece elinin altında sahip olduğu kaynakları yeri geldiğinde seferber eder ve maddesel dünyada güvenli bir varoluş yaratmak için sürekli gayret gösterir. Uranüs gezegenin ne kadar sürekliliği ve sağlamlılığı tehdit eden bir yapısı varsa boğa burcu da bir o kadar zıt yapıdadır.

Şöyle düşünün; Yaşam sizi herhangi bir konuda yenilemek istiyor. Ancak siz bu değişime karşı elinizden geldiğince direniyorsunuz. İşte bu noktada Uranüs devreye giriyor ve size bugüne kadar istikrarlı ve güvenli bulduğunuz şeylerin aslında öyle olmadığını göstermeye çalışıyor. Boğa burcu insanlarını değişime zorladığınızda boğa güreşlerindeki kırmızı pelerini görmüş kadar öfkeli olurlar. Doğal bir değişim süreci boğalar için gerçekten çok zordur. Geleceğini güvence altına almak ve sürekli biriktirmek tutkusu eğer dizginlenemezse bile bir müddet sonra ileri giden bir cimriliğe neden bile olabilir.

Biraz da değişim ve dönüşümün öncüsü Uranüs'ten kısaca bahsedelim isterseniz:



Bireyselleşmek ve bilinen özgürlükten dışarıya çıkarak bağımsız olma güdüsü taşıyan, farklılığı ve değişimi seven ve bunu kolaylıkla anlayan insanlara nazik fakat anlamamakta ısrar edenlere karşı deyim yerindeyse "kafasına vura vura anlatan" marjinal bir gezegendir. Yani şöyle düşünün Geleceğe dönüş (Back to the future) filminde doktorun birkaç saniye içinde başka bir yıla ışınlanması gibi.. Uranüs gezegeni öyle Satürn gezegeni gibi yavaş yavaş kentsel dönüşüme sokmaz. Tamamen yapıyı yıkar ve yerine yepyeni bir bina inşa eder. Kısaca, yeniye yer açabilmek için gereken her ne varsa yapar. Bu sebeptendir ki astroloji kitaplarında Uranüs buluşların, teknolojinin ve devrimin gezegeni olarak tasvir edilir. Kişinin bağımsızlığını ilan ettirir. Siz içinizde yetenek olarak neyi barındırıyorsanız Uranüs bunu ortaya çıkartmak için türlü oyunlar sergiler. Kimileri için kolay kimileri için de zor geçiş olacak bu durum Uranüs için hiç de öyle olmayacaktır.

Tabii bu değişim enerjisi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığında içinizde garip bir şeyler hissedebilirsiniz.. Sanki bir şeyi hem çok istiyorsunuz hem de artık olsa da olur olmasa da olur gibi bir ruh yorgunluğu ve ikilemi içerisinde kalabilirsiniz. Ancak hislerinize vurduğunuz bu duyguların yıkılma vaktinin geldiğini söyleyebilirim. Hani kimseyi içeri almadığınız kendinizin de dışarı çıkmasına izin vermediğiniz duvarlar var ya işte o duvarlar artık yıkılmak için neden oluşturacak ve size bunu yapmak için cesaret ve özgüven aşılayacak. Kısaca özgürleşeceksiniz. "Senin içinde uyuyan ve senin hâlâ keşfedemediğin o güçlü etkiyi görmeni sağlayacak, muhteşem potansiyelini açığa çıkaracak."

Para kazanmanın, zengin olabilmenin ve lüks yaşamın çok değer kazandığı 7 yıllık bir döneme giriyoruz.

Kaliteli yaşam ve rahat bir gelecek şüphesiz ki hepimizin istediği bir gerçekliktir. Uranüs boğa burcunda iken daha iyi kazanmak için ne yapmanız gerektiğini sorgulayacaksınız. Ancak öyle yattığınız yerden ve kolay yoldan asla para kazandırmayacak. Fikir olarak hepimiz az çok nasıl kısa yoldan para kazanabilirim? Duygusuna sahip olacağız. Ama emek olmadan yemenin karşılığını kesinlikle alamayacağımız bir döngü olacağını da belirtmeliyim. Yani sırf daha çok para kazanmak uğruna uzmanlık alanımız olmayan bir işte uğraşırsak bunun zararları büyük olabilir. Bunun tam tersine kendimizi yaptığımız işte daha fazla geliştirirsek kazancımızın günbegün artacağı ve bu konuda bize Uranüs'ün büyük destek sağlayacağını müjdeleyebilirim. Haritanızda boğa burcu hangi alandaysa o alanda 7 yıllık bir gelişme süreci başlamış bulunuyor.

Son olarak;

Uranüs hiç beklenmedik gelişmeleri ve bildiğiniz normların dışına çıkmayı, sürprizleri, şokları simgeler.

Eğer bütün bunları kabul ediyor ve hepsine hazırım diyorsanız sizler de benim gibi yeni sürecin açılışı olan 15 Mayıs'ı beklemelisiniz:)