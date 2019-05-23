Üç şeyin hududunda durmasını bilmelidir; isteklerin, aklın, hayatın...

Sabah saatlerinde ay oğlak burcunun son derecelerinde gezinecek. Bu demek oluyor ki biraz burnumuzun ucu sızlayabilir. Olumsuzluklar ve kaygılar peşimizi bırakmayabilir.
Ama akşama doğru hava daha net değişecek. Ailevi ilişkileriniz üzerinizde bir baskı hali alabilir ya da bazı projeleriniz ertelenebilir ya da toplantılar…
Bunları çok kafaya takmayın. Günü daha kendi halinde ve serbest yaşamanızı öneririm.
Hani bazı zamanlar okula serbest kıyafetle gelin derdi ya öğretmenlerimiz.
İşte öyle…
Serbest olun bugün…
Çok ısrarcı olmayın.
Sosyoloji derslerimi çalışırken bazı notlar almışım, vakti zamanında. Kitabımın arasından dün düştü. Niye düştüğünü ben anladım ve hemen bu notları bugüne özel paylaşıyorum.
Bunları ben yazmadım ama aynı fikirdeyim.
Kimin yazdığını da inanın bilmiyorum. Bulmuşum ve not etmişim. Tadını çıkartın…
“İnsan üç şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır; hakikatin, hayrın, güzelliğin...
İnsan ruhunda bu üç şeye götüren üç kabiliyet vardır; zekâ, duygu, irade...
Zekâ üç yerde kullanılır; kazanmada, hilede, ilimde...
Kalp, üç şeyin mahfazasıdır; aşkın, ümidin ve imanın...
Üç şeyi sevmeyen ruh, ölü odaları gibi karanlıktır; çocuğu, Allah'ı, zalimle kaviden başkasına itaati...
Üç nesneden her yerde kaçmalıyız; yersiz şiddetten, açlık bırakmayan tatminden, kendimize çevrilmeyen tehditten...
Üç kişiden korkunuz; merhametsizden, müraiden, mürtekipten...
Üç musibetten uzaklaşınız; zulümden, küfürden, cehaletten...
Üç kişiye el uzatınız; hastaya, garibe, muhitinde anlaşılmayan bedbahta...
Üç türlü davranış kaba ve sahtedir; kendini belli eden sanat, nümayişçi ahlak, kendine güvenen dindarlık...
Üç şey saadetin sırrıdır; tevazu, kanaat ve ölümün eşiğinde sık sık dinlenme zevki...
Dünya üç şeyle cennet olur; elden, dilden ve gönülden vermekle, affetmekle, hidayet yolunu göstermekle...
Üç kişi karanlıkta kalmıştır; aşkından çok sahte sözler kullanan, imanını iddia yapan,
Aklın meyvesinden lezzet almayan...
Üç hâkimin hükmünde hata aranmaz; kalbin, kaderin, ölümün...
Üç yerde insan kendini tanır; tövbede, zalimin kahrı altında, son nefesinde...
Hayatın manası üç yerde hakkıyla anlaşılır; aşk ile birleşen ümitte, vecd ile yapılan ibadette, yeri yurdu unutturan seyahatte...
İnsanlar içinde kendini bilenler şu üç kişidir; rüzgârı bile incitemeyenler, kendi adlarını söylemekten utananlar, Allah emaneti olan insanlara katı katı gözlerle bakamayanlar...
Üç türlü insan Allah'ı görmekle müjdelenmiştir; saf kalpler, gecenin karanlığında güneşi bulanlar, hayattayken ölümle birlikte yaşayanlar...
Üç yerde insan Allah sohbetindedir; kalabalıktan incinmeyen yalnızlıkta, bir ümitsizin yüzünü ümitle güldürdüğü yerde, zalimin zulmü kendinden şükür taşırdığı anda...
Üç şeyin hududunda durmasını bilmelidir; isteklerin, aklın, hayatın...
Dememiz o ki ;
biz bunları bir düşünelim…
Bu notlar önüme bugün öylesine düşmüş olamaz.
Her şeyin bir vakti var…
Mutlu günler dilerim.
Üç şeyin hududunda durmasını bilmelidir; isteklerin, aklın, hayatın...
Günaydın herkese.
Sabah saatlerinde ay oğlak burcunun son derecelerinde gezinecek. Bu demek oluyor ki biraz burnumuzun ucu sızlayabilir. Olumsuzluklar ve kaygılar peşimizi bırakmayabilir.
Ama akşama doğru hava daha net değişecek. Ailevi ilişkileriniz üzerinizde bir baskı hali alabilir ya da bazı projeleriniz ertelenebilir ya da toplantılar…
Bunları çok kafaya takmayın. Günü daha kendi halinde ve serbest yaşamanızı öneririm.
Hani bazı zamanlar okula serbest kıyafetle gelin derdi ya öğretmenlerimiz.
İşte öyle…
Serbest olun bugün…
Çok ısrarcı olmayın.
Sosyoloji derslerimi çalışırken bazı notlar almışım, vakti zamanında. Kitabımın arasından dün düştü. Niye düştüğünü ben anladım ve hemen bu notları bugüne özel paylaşıyorum.
Bunları ben yazmadım ama aynı fikirdeyim.
Kimin yazdığını da inanın bilmiyorum. Bulmuşum ve not etmişim. Tadını çıkartın…
“İnsan üç şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır; hakikatin, hayrın, güzelliğin...
İnsan ruhunda bu üç şeye götüren üç kabiliyet vardır; zekâ, duygu, irade...
Zekâ üç yerde kullanılır; kazanmada, hilede, ilimde...
Kalp, üç şeyin mahfazasıdır; aşkın, ümidin ve imanın...
Üç şeyi sevmeyen ruh, ölü odaları gibi karanlıktır; çocuğu, Allah'ı, zalimle kaviden başkasına itaati...
Üç nesneden her yerde kaçmalıyız; yersiz şiddetten, açlık bırakmayan tatminden, kendimize çevrilmeyen tehditten...
Üç kişiden korkunuz; merhametsizden, müraiden, mürtekipten...
Üç musibetten uzaklaşınız; zulümden, küfürden, cehaletten...
Üç kişiye el uzatınız; hastaya, garibe, muhitinde anlaşılmayan bedbahta...
Üç türlü davranış kaba ve sahtedir; kendini belli eden sanat, nümayişçi ahlak, kendine güvenen dindarlık...
Üç şey saadetin sırrıdır; tevazu, kanaat ve ölümün eşiğinde sık sık dinlenme zevki...
Dünya üç şeyle cennet olur; elden, dilden ve gönülden vermekle, affetmekle, hidayet yolunu göstermekle...
Üç kişi karanlıkta kalmıştır; aşkından çok sahte sözler kullanan, imanını iddia yapan,
Aklın meyvesinden lezzet almayan...
Üç hâkimin hükmünde hata aranmaz; kalbin, kaderin, ölümün...
Üç yerde insan kendini tanır; tövbede, zalimin kahrı altında, son nefesinde...
Hayatın manası üç yerde hakkıyla anlaşılır; aşk ile birleşen ümitte, vecd ile yapılan ibadette, yeri yurdu unutturan seyahatte...
İnsanlar içinde kendini bilenler şu üç kişidir; rüzgârı bile incitemeyenler, kendi adlarını söylemekten utananlar, Allah emaneti olan insanlara katı katı gözlerle bakamayanlar...
Üç türlü insan Allah'ı görmekle müjdelenmiştir; saf kalpler, gecenin karanlığında güneşi bulanlar, hayattayken ölümle birlikte yaşayanlar...
Üç yerde insan Allah sohbetindedir; kalabalıktan incinmeyen yalnızlıkta, bir ümitsizin yüzünü ümitle güldürdüğü yerde, zalimin zulmü kendinden şükür taşırdığı anda...
Üç şeyin hududunda durmasını bilmelidir; isteklerin, aklın, hayatın...
Dememiz o ki ;
biz bunları bir düşünelim…
Bu notlar önüme bugün öylesine düşmüş olamaz.
Her şeyin bir vakti var…
Mutlu günler dilerim.