Terazi yeniayı: Ah, 2019 Nisan Ay’ında ne hissettiğini bilselerdi

28 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21:20’da Terazi burcunda yeniay meydana geliyor. Bu yeniay sonbaharın ilk yeniayıdır. Yaşamın bugüne kadar size getirdiği kısıtlamalardan kaçmak ve yeni özgürlük alanı yakalamak için harika bir yeniay olduğunu söyleyebiliriz. Yeniaylar insanın kendini yenilemesi ve gençleştirmesidir.
Terazi yeniayı bizlerin geçmiş kararlarının yeniden sorgulandığı ve bunlarla karşı karşıya kaldığımız durumları ifade ediyor.
Satürn gezegeni ile güney düğüm ’ün kavuşumunu gerçekleştirdiği son yeniay gerçekleşiyor. Aslında bir çoğunuz 2019 nisan ayından beri hayatını değiştirmeye çalışıyor ama bunu başaramıyor olabilir. Belki de engellendiğiniz düşünüyor ya da gerçekten engellendi. Bu küçük direniş artık sona eriyor.
Tüm kalbimle sizi hissedebiliyorum…
Ah, nisan ayında ne gördüğümü ya da ne hissettiğimi bir bilselerdi…
Kimse sizin kadar bunu bilmeyecek maalesef. Olsun, bizler önümüze bakarak yolumuza yepyeni güzellikler sereceğiz. Ne yaşandıysa yaşanması gerektiği için oldu. Bizi daha biz yaptı. Güney düğüm ve Satürn etkileşimin bu yeniay ile birlikte size hissettireceği mesaj eski yapının tamamen kırıldığı fikri olacak. Yani hani bir laf vardır ya: “Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme malına bir kıvılcım yeter”
Bazı haksızlıkların ve adaletsizliklerin sona doğru ilerlediğini gösterecek.
Şunu bir daha hatırlatmak isterim. Geçmişi kabul edene kadar ve onlarla başa çıkana kadar kendimizle ya da başkalarıyla bir anlaşmaya varamayız. Olayları oldukları gibi görmeliyiz olması gerektiği gibi değil. Yeniay’ın chiron karşında durması size acı veren olaylarla uzlaşmayı başarmanız gerektiğini söyler. Artık gerçek olan şeyleri kabul etme zamanı. Birini sevmiyorsanız ve sadece hayatınızda olma fikri için hayatınızda tutuyorsanız elbet bununda bedelini ödersiniz. Lütfen hayatınızda şeffaf bir yaklaşım belirleyin.
Dönüp bir bakın neler kırıldı?
Terazi Yeniayı tavsiyesi;
İnsanlar da Ülkelere Benziyor; sınırları var, yüzölçümleri...
Yasaları var, bayrakları, ilkeleri...
Kimi dağlık bir arazidir; kimi kıraç, kimi bereketli...
Kimi dardır, kimi engin göz alabildiğine.
Kiminin sınırlarından pasaport denetimiyle girilebilir...
Elini kolunu sallayarak geçebilirsin kiminden içeri...
Sonuçta ne küçümse insanları derim,
Ne de önemse gereğinden çok...
Ama anlamaya çalış;
Nedir sınırlarının varabileceği son nokta,
Nedir ve ne kadar genişleyebilir yüzölçümleri...
Mutlu günler dilerim…
Terazi yeniayı: Ah, 2019 Nisan Ay’ında ne hissettiğini bilselerdi
28 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21:20’da Terazi burcunda yeniay meydana geliyor. Bu yeniay sonbaharın ilk yeniayıdır. Yaşamın bugüne kadar size getirdiği kısıtlamalardan kaçmak ve yeni özgürlük alanı yakalamak için harika bir yeniay olduğunu söyleyebiliriz. Yeniaylar insanın kendini yenilemesi ve gençleştirmesidir.
Terazi yeniayı bizlerin geçmiş kararlarının yeniden sorgulandığı ve bunlarla karşı karşıya kaldığımız durumları ifade ediyor.
Satürn gezegeni ile güney düğüm ’ün kavuşumunu gerçekleştirdiği son yeniay gerçekleşiyor. Aslında bir çoğunuz 2019 nisan ayından beri hayatını değiştirmeye çalışıyor ama bunu başaramıyor olabilir. Belki de engellendiğiniz düşünüyor ya da gerçekten engellendi. Bu küçük direniş artık sona eriyor.
Tüm kalbimle sizi hissedebiliyorum…
Ah, nisan ayında ne gördüğümü ya da ne hissettiğimi bir bilselerdi…
Kimse sizin kadar bunu bilmeyecek maalesef. Olsun, bizler önümüze bakarak yolumuza yepyeni güzellikler sereceğiz. Ne yaşandıysa yaşanması gerektiği için oldu. Bizi daha biz yaptı. Güney düğüm ve Satürn etkileşimin bu yeniay ile birlikte size hissettireceği mesaj eski yapının tamamen kırıldığı fikri olacak. Yani hani bir laf vardır ya: “Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme malına bir kıvılcım yeter”
Bazı haksızlıkların ve adaletsizliklerin sona doğru ilerlediğini gösterecek.
Şunu bir daha hatırlatmak isterim. Geçmişi kabul edene kadar ve onlarla başa çıkana kadar kendimizle ya da başkalarıyla bir anlaşmaya varamayız. Olayları oldukları gibi görmeliyiz olması gerektiği gibi değil. Yeniay’ın chiron karşında durması size acı veren olaylarla uzlaşmayı başarmanız gerektiğini söyler. Artık gerçek olan şeyleri kabul etme zamanı. Birini sevmiyorsanız ve sadece hayatınızda olma fikri için hayatınızda tutuyorsanız elbet bununda bedelini ödersiniz. Lütfen hayatınızda şeffaf bir yaklaşım belirleyin.
Dönüp bir bakın neler kırıldı?
Terazi Yeniayı tavsiyesi;
İnsanlar da Ülkelere Benziyor; sınırları var, yüzölçümleri...
Yasaları var, bayrakları, ilkeleri...
Kimi dağlık bir arazidir; kimi kıraç, kimi bereketli...
Kimi dardır, kimi engin göz alabildiğine.
Kiminin sınırlarından pasaport denetimiyle girilebilir...
Elini kolunu sallayarak geçebilirsin kiminden içeri...
Sonuçta ne küçümse insanları derim,
Ne de önemse gereğinden çok...
Ama anlamaya çalış;
Nedir sınırlarının varabileceği son nokta,
Nedir ve ne kadar genişleyebilir yüzölçümleri...
Mutlu günler dilerim…