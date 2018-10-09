Terazi burcunda yeni ay! Kendi yaşamınızda var olmayı seçin...

9 Ekim 2018 günü saat:06.45’te 16 derecede Güneş ve Ay Terazi burcunda kavuşuyor ve bir yeniay gerçekleşiyor. Bu Yeniay’ın yönetici gezegeni Venüs, Akrep burcunda gerileme hareketine tüm hızıyla devam ediyor. Yaşamımızda karanlık tarafta kalan bazı olayları daha da hızlı aydınlatacağa benziyor. Şimdi içinizden bu bazı olayları sorguluyor olabilirsiniz. Şöyle değerlendirelim.
Yeniaylar her zaman yeni başlangıçlar adına mutluluk vericidir. Terazi burcunda oluşan bu yeniay ilişkileriniz konusunda sizi bazı gerçeklerle yüzleştirmeye açık görünüyor. Aslında bu gerçeklikleri kabul etmenizle birlikte uzun zamandır başkaları yüzünden kaybettiğiniz özdeğerinizi sorgulayacaksınız.
Özdeğeri yüksek kişi, mutlu bir şekilde yaşamaya hakkı olduğuna ve bunu gerçekleştirebilecek gücü olduğuna inanır.
Amerikalı psikolog Nathaniel Branden, özdeğer tanımının iki boyutu olduğunu belirtir:
- Kişinin kendisini yaşama uygun görmesi
- Mutlu bir yaşam için kendi aklına ve becerilerinin yeterli olduğuna güvenmesidir.
Kısaca; bu yeniay size kendinizi bu yaşama uygun görüp görmediğinizi sorup, hemen bununla ilgili yeni ve kararlı bir başlangıç yapmanızı bekliyor. Dengeli ve kendinize saygınızı yeniden kazandığınız bir süreç başlatabilmek sizler için muhteşem bir sonuç vermeye oldukça açık görünüyor.
Yaşamada olayları değiştirip dönüştürebilmeniz için bir şekilde bir şeylerin sizi tetiklemesi gerekir. Hiç kimse durduğu yerde bu düşüncelere sahip değildir. Bu zaman zaman uzun süren bir ilişkinin bitmesidir, bazen aldatılmaktır, bazen en yakın arkadaşınızın sizi sırtınızdan vurmasıdır, zaman zaman paranızı kaybetmenizdir ya da yöneticinizin size mobbing yapmasıdır.
Yaşamınızda farkında olduğunuz ya da olmadığınız günlük seçimlerinizi gözden geçiriniz. Sizin için önemli olan öncelik nedir. Bunu kendinize sorun. Akılcı ve gerçekçi seçimler yaparak mutlu olmayı seçmelisiniz. Kendinize değer verdiğinizi hissettirmek istiyorsanız öncelikle aklınıza güvenmeli ve kendi içsel gücünüze inanmalısınız. Kendi hapishanenizin duvarlarını kendiniz örerek sıradan bir hayat yaşamamalısınız. Siz kendinize bir değer vermezseniz bunun karşılığını evrenden bulamazsınız.
Kendi yaşamınızda var olmayı seçin. Bunu seçmeniz içinizdeki öfkeyi ve kavgayı sonlandıracaktır.
Bu yeniayın en önemli özelliği size yeni bir kültür yada yeni bir alanda sınırlar çizebilme ŞANSI verecektir. Diyelim beğenmediğiniz bir şeyler var ve bunu düzeltebilecek gücünüz yok. İşte tamda doğru alandayız. Gücünüzü ortaya çıkartma zamanı geldi.
Terazi burcu aslında iki nedenle davranışlarını sergiler.
1.Başkaları bir şeyden mutsuz olduğu zaman
2.Kendisi gerçekten istediği zamandır.
Bu iki madde düşünülecek olur ise sizlerin de haritanıza göre ya da kendi hayat öykünüze göre bu şirketiniz, aileniz, eşiniz, dostunuzun size sergilediği davranışlar için de geçerlidir.
Eğer şirketinizde değerlerinizi ortaya koyacak bazı sınırları çizdiyseniz ve bir bilinç oluşturduysanız bundan sonrasını bu istikrarda sürdürebilirsiniz. Bu oluşturduğunuz sınırlar artık bir kültür olmuştur ve siz bir şeyleri söylemeden de köklü bir benimsemeyle doğrudan ilerlediğini görürsünüz.
Bu kurguyu partnerinizle olan ilişkinize de uyarlayabilirsiniz. Örneğin bir ilişkinizde tavrınızı net bir şekilde çekersiniz ve o konu ile ilgili artık bir sınırınız vardır. İşte bu alanda partner artık o sarı çizgi ihlalini yapmaz.
Terazi burcu hiçbir kültürün, değerin ya da sınırların kendiliğinden oluşmadığını bilir. Bazı şeylere sabır göstermek, karakterli durmak ve emek vermek gerekir. Bu yeniayı bu şekilde değerlendirirseniz o zaman evrenle ahenkli yaşamayı kabul edersiniz. Yok ben hala anlamadım bu yeniaydan bir şey,
siz bana eski sevgilim dönecek mi,
hayatım düzelecek mi,
evlenecek miyim,
zengin olur muyum onu söyleyin diyenlerdenseniz sizler için üzgünüm.
Çünkü kendi ruhunuz iyi olmadığı sürece ve öz değerinizi bulmadığınız sürece bunlar önünüze gelse de anlayamazsınız. O zaman sıralamayı bozmayın. Önce fazlalıkları atın. Size haksızlık yapanları,kendinizi size değersiz hissettirenleri şöyle bir elinizle itekleyin. Kendi özdeğerinizi yükseltin. Bakın herşey o zaman nasıl dengesini bulacak hep beraber göreceğiz.
Terazi burcunda yeni ay! Kendi yaşamınızda var olmayı seçin...
9 Ekim 2018 günü saat:06.45’te 16 derecede Güneş ve Ay Terazi burcunda kavuşuyor ve bir yeniay gerçekleşiyor. Bu Yeniay’ın yönetici gezegeni Venüs, Akrep burcunda gerileme hareketine tüm hızıyla devam ediyor. Yaşamımızda karanlık tarafta kalan bazı olayları daha da hızlı aydınlatacağa benziyor. Şimdi içinizden bu bazı olayları sorguluyor olabilirsiniz. Şöyle değerlendirelim.
Yeniaylar her zaman yeni başlangıçlar adına mutluluk vericidir. Terazi burcunda oluşan bu yeniay ilişkileriniz konusunda sizi bazı gerçeklerle yüzleştirmeye açık görünüyor. Aslında bu gerçeklikleri kabul etmenizle birlikte uzun zamandır başkaları yüzünden kaybettiğiniz özdeğerinizi sorgulayacaksınız.
Özdeğeri yüksek kişi, mutlu bir şekilde yaşamaya hakkı olduğuna ve bunu gerçekleştirebilecek gücü olduğuna inanır.
Amerikalı psikolog Nathaniel Branden, özdeğer tanımının iki boyutu olduğunu belirtir:
Kısaca; bu yeniay size kendinizi bu yaşama uygun görüp görmediğinizi sorup, hemen bununla ilgili yeni ve kararlı bir başlangıç yapmanızı bekliyor. Dengeli ve kendinize saygınızı yeniden kazandığınız bir süreç başlatabilmek sizler için muhteşem bir sonuç vermeye oldukça açık görünüyor.
Yaşamada olayları değiştirip dönüştürebilmeniz için bir şekilde bir şeylerin sizi tetiklemesi gerekir. Hiç kimse durduğu yerde bu düşüncelere sahip değildir. Bu zaman zaman uzun süren bir ilişkinin bitmesidir, bazen aldatılmaktır, bazen en yakın arkadaşınızın sizi sırtınızdan vurmasıdır, zaman zaman paranızı kaybetmenizdir ya da yöneticinizin size mobbing yapmasıdır.
Yaşamınızda farkında olduğunuz ya da olmadığınız günlük seçimlerinizi gözden geçiriniz. Sizin için önemli olan öncelik nedir. Bunu kendinize sorun. Akılcı ve gerçekçi seçimler yaparak mutlu olmayı seçmelisiniz. Kendinize değer verdiğinizi hissettirmek istiyorsanız öncelikle aklınıza güvenmeli ve kendi içsel gücünüze inanmalısınız. Kendi hapishanenizin duvarlarını kendiniz örerek sıradan bir hayat yaşamamalısınız. Siz kendinize bir değer vermezseniz bunun karşılığını evrenden bulamazsınız.
Kendi yaşamınızda var olmayı seçin. Bunu seçmeniz içinizdeki öfkeyi ve kavgayı sonlandıracaktır.
Bu yeniayın en önemli özelliği size yeni bir kültür yada yeni bir alanda sınırlar çizebilme ŞANSI verecektir. Diyelim beğenmediğiniz bir şeyler var ve bunu düzeltebilecek gücünüz yok. İşte tamda doğru alandayız. Gücünüzü ortaya çıkartma zamanı geldi.
Terazi burcu aslında iki nedenle davranışlarını sergiler.
1.Başkaları bir şeyden mutsuz olduğu zaman
2.Kendisi gerçekten istediği zamandır.
Bu iki madde düşünülecek olur ise sizlerin de haritanıza göre ya da kendi hayat öykünüze göre bu şirketiniz, aileniz, eşiniz, dostunuzun size sergilediği davranışlar için de geçerlidir.
Eğer şirketinizde değerlerinizi ortaya koyacak bazı sınırları çizdiyseniz ve bir bilinç oluşturduysanız bundan sonrasını bu istikrarda sürdürebilirsiniz. Bu oluşturduğunuz sınırlar artık bir kültür olmuştur ve siz bir şeyleri söylemeden de köklü bir benimsemeyle doğrudan ilerlediğini görürsünüz.
Bu kurguyu partnerinizle olan ilişkinize de uyarlayabilirsiniz. Örneğin bir ilişkinizde tavrınızı net bir şekilde çekersiniz ve o konu ile ilgili artık bir sınırınız vardır. İşte bu alanda partner artık o sarı çizgi ihlalini yapmaz.
Terazi burcu hiçbir kültürün, değerin ya da sınırların kendiliğinden oluşmadığını bilir. Bazı şeylere sabır göstermek, karakterli durmak ve emek vermek gerekir. Bu yeniayı bu şekilde değerlendirirseniz o zaman evrenle ahenkli yaşamayı kabul edersiniz. Yok ben hala anlamadım bu yeniaydan bir şey,
siz bana eski sevgilim dönecek mi,
hayatım düzelecek mi,
evlenecek miyim,
zengin olur muyum onu söyleyin diyenlerdenseniz sizler için üzgünüm.
Çünkü kendi ruhunuz iyi olmadığı sürece ve öz değerinizi bulmadığınız sürece bunlar önünüze gelse de anlayamazsınız. O zaman sıralamayı bozmayın. Önce fazlalıkları atın. Size haksızlık yapanları,kendinizi size değersiz hissettirenleri şöyle bir elinizle itekleyin. Kendi özdeğerinizi yükseltin. Bakın herşey o zaman nasıl dengesini bulacak hep beraber göreceğiz.