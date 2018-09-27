Tek yapmanız gereken, içinizdeki yıldızları ortaya çıkarmaktır

Ay sabah saatlerinde koç burcunda boşlukta ilerliyor ve öğlene doğru boğa burcuna geçiş yapıyor. Ay’ın öğleden sonraki zaman diliminde Uranüs gezegeni ile kavuşum hareketinde olmasını değerlendirecek olursak, bazı ani gelişmelere şahitlik edebilirsiniz.
Değiştiremeyeceğiniz koşullarla savaşarak gereksiz yere zaman ve enerji harcamayın. Hayata karşı sürekli düş kırıklığına uğruyormuş gibi davranıp olaylara bakış açınızı darlaştırmayın. Artık bazı olumsuzlukları silip atma zamanı geldi. Bunun için harika bir gün. Kurduğunuz iletişimlerde olgun, kibar ve tutkulu davranışınız bugün göz doldurabilir.
Kişiliğinize uygun ve maddi getirileri yüksek işlerden yana teklifler alabilir, yardımlar görebilirsiniz. Hayatı oluruna bırakmak sizi daha da rahatlatacak. Yaşama kendinizi yenilemek ve kendiniz adına değişimler yapmak adına sıkı sıkı tutunun. Yarın her şey değişebilir.
Gelelim günün Tavsiyesine;
Kendimi ne zaman işe yaramaz ve kötü hissetsem, aynı duyguları hissettiğim bir An’da, eski bir hocamın uzun süreler önce söyledikleri gelir aklıma. Kendi kendime gülümsemeye başlarım.
Bana; "Kendini her aciz ve işe yaramaz, kötü hissettiğinde, parmağının ucuna bak" demişti.
O sıra o kadar üzgün ve duygularımın içinde o denli kaybolmuştum ki, kendi sesimi bile tanıyamaz bir halde çok kısık bir ses tonu ile Neden?
Demiştim. -"Çünkü o parmak izlerinden bu yeryüzünde başka hiç kimsede yok" demiş ve eklemişti;
Hala karamsarlığa düştüğümde, bazen umutsuzluklarla boğuştuğumda o hocamı hatırlar ve parmağımın ucuna, yüzümde büyük bir gülümseme ile bakar ve kendi kendime "Sen özelsin. Bunların hepsini atlatırsın." derim. Yine aynı hocam, bir karar aşamasında olduğum bir gün bana;
- "Önce ne istediğini iyi belirle" demişti ve eklemişti;
- "Sonra o istediğine ulaşmak için ne gerekiyorsa yap!" Sonra da elini tam üç kez gözlerimin önünde çırpmış ve bana;
- "Ne oldu şimdi?" diye sormuştu. Ben de anlamsız bakışlar ile yanıt vermiştim;
-"Ne oldu?" - "Üç saniye hayatından uçtu gitti ve hiçbir şey o üç saniyeyi geri getiremez" demişti...
Ve eklemişti;
- "Hayatı, istediklerine ulaşmak için harca, bir gün arkana dönüp baktığında uçup giden o saniyelerin bomboş bir ömür haline geldiğini görmek istemiyorsan tabii!"
Farkındasınız değil mi? Hayatlarımız saniye, dakika, saat dilimlerine bölünmüş, akıp gidiyor. Ve biz akan bir saliseyi bile geri dönüp tekrar yaşayamıyoruz. Onları geri getiremiyoruz.
Aynaya baktığımızda her gün yeni bir beyaz saç telini ve yüzümüzde acımasızca akıp giden dakikaların izini, birer kırışıklık olarak seyrediyoruz. Peki, biz hayattan ne bekliyoruz? Beklentilerimiz için varımız yoğumuz ile savaşıyor muyuz zaman denen acımasız düşmanla? Oysa parmaklarınızın ucuna bakın bir kez. Sonra da parmaklarınızı üç kez şıklatın. Orada gördüğünüz parmak izleri sizden başka kimsede yok ve parmaklarınızın ucundan çıkan o ses hayatınızın bomboş geçmiş üç saniyesi oldu, geçti gitti işte... Siz özelsiniz, siz yeryüzünde teksiniz...
O zaman hayattan beklediklerimiz de bize layık olmalı, özel olmalı, ulaşılması için savaşa değer olmalı.
Zaman denen canavar galip gelmeden, biz hayattan beklentilerimize ulaşmalıyız ki, geçip giden zamana rağmen, geriye dönüp baktığımızda kucak dolusu mutluluk ve beklentilere ulaşmanın hazzı ile zaman zaman yüzümüzde kocaman bir gülümse ile nanik yapabilelim... Ellerinizi üç kez çırpın, hayattan üç saniyeniz silinip gitti işte... Bugün özel bir insan olan kendiniz için ne yaptınız? Beklentileriniz için bir uğraş, savaş verdiniz mi? Yoksa zamanın sizi yenmesine seyirci mi kaldınız? Mesela özel eski bir dostu aradınız mı bugün?
Bu kısa ama çok anlamlı hayat derslerini veren dostumu kaç zamandır aramadığımı düşündüm tüm bunları yazarken...
Yerimden kalktım, Internet'ten çıktım ve telefon ile o dostumu aradım. Çok mutlu oldu... "Ne zamandır sesini duymamıştım, hangi dağda kurt öldü?" dedi.
Ben de "Özel birini aramak istedim, aklıma sen geldin" dedim ve sonra ekledim: "Ve ellerimi üç kez çırptım, geçen zamanı geri getiremediğimi görünce belki de seni arayacak başka bir üç saniyem olmayacak, şu anda aramazsam deyip, yazdığım yazıyı yarıda bırakıp seni aradım" dedim. Çok mutlu oldu. Bir dostun mutluluğu ile ben de mutlu oldum. Dostumla telefon konuşmamı bitirip klavyenin önüne oturduğumda yüzümde kocaman bir gülümseme vardı.
Özel birini arayıp, dakikaları geri getiremeyeceğim bir hayat içinde istediğim bir şeyi yapmanın huzuru ile yani mutlu bir yürekle tekrar yazmaya başladım. Ve zaman denen sinsi düşmana bir nanik yaptım.
"Acımasızca akıp gidiyorsun ama ben seni hissediyorum, istediğim hiçbir şeyi ertelemiyorum ve istediklerimi elde etmek için hayatla savaşıyorum" der gibi mutlu idim. Siz hala ne duruyorsunuz? Koşun telefona, bir dostunuzu arayın. Birine e-posta gönderin. Onu sevdiğinizi hissettirin.
Onun mutluluğu ile mutlu olun. Ellerinizi üç kez çırpın ve düşünün hayatınızdan üç saniye, boş bir sayfa gibi koptu gitti işte. Oysa siz özelsiniz ve size layık bir hayatı hak ediyorsunuz. Size layık mutlulukları hak ettiğiniz gibi. Bana inanmazsanız parmaklarınızın ucuna bakın... (ALINTI)
Tek yapmanız gereken, içinizdeki yıldızları ortaya çıkarmaktır
Ay sabah saatlerinde koç burcunda boşlukta ilerliyor ve öğlene doğru boğa burcuna geçiş yapıyor. Ay’ın öğleden sonraki zaman diliminde Uranüs gezegeni ile kavuşum hareketinde olmasını değerlendirecek olursak, bazı ani gelişmelere şahitlik edebilirsiniz.
Değiştiremeyeceğiniz koşullarla savaşarak gereksiz yere zaman ve enerji harcamayın. Hayata karşı sürekli düş kırıklığına uğruyormuş gibi davranıp olaylara bakış açınızı darlaştırmayın. Artık bazı olumsuzlukları silip atma zamanı geldi. Bunun için harika bir gün. Kurduğunuz iletişimlerde olgun, kibar ve tutkulu davranışınız bugün göz doldurabilir.
Kişiliğinize uygun ve maddi getirileri yüksek işlerden yana teklifler alabilir, yardımlar görebilirsiniz. Hayatı oluruna bırakmak sizi daha da rahatlatacak. Yaşama kendinizi yenilemek ve kendiniz adına değişimler yapmak adına sıkı sıkı tutunun. Yarın her şey değişebilir.
Gelelim günün Tavsiyesine;
Kendimi ne zaman işe yaramaz ve kötü hissetsem, aynı duyguları hissettiğim bir An’da, eski bir hocamın uzun süreler önce söyledikleri gelir aklıma. Kendi kendime gülümsemeye başlarım.
Bana; "Kendini her aciz ve işe yaramaz, kötü hissettiğinde, parmağının ucuna bak" demişti.
O sıra o kadar üzgün ve duygularımın içinde o denli kaybolmuştum ki, kendi sesimi bile tanıyamaz bir halde çok kısık bir ses tonu ile Neden?
Demiştim. -"Çünkü o parmak izlerinden bu yeryüzünde başka hiç kimsede yok" demiş ve eklemişti;
Hala karamsarlığa düştüğümde, bazen umutsuzluklarla boğuştuğumda o hocamı hatırlar ve parmağımın ucuna, yüzümde büyük bir gülümseme ile bakar ve kendi kendime "Sen özelsin. Bunların hepsini atlatırsın." derim. Yine aynı hocam, bir karar aşamasında olduğum bir gün bana;
- "Önce ne istediğini iyi belirle" demişti ve eklemişti;
- "Sonra o istediğine ulaşmak için ne gerekiyorsa yap!" Sonra da elini tam üç kez gözlerimin önünde çırpmış ve bana;
- "Ne oldu şimdi?" diye sormuştu. Ben de anlamsız bakışlar ile yanıt vermiştim;
-"Ne oldu?" - "Üç saniye hayatından uçtu gitti ve hiçbir şey o üç saniyeyi geri getiremez" demişti...
Ve eklemişti;
- "Hayatı, istediklerine ulaşmak için harca, bir gün arkana dönüp baktığında uçup giden o saniyelerin bomboş bir ömür haline geldiğini görmek istemiyorsan tabii!"
Farkındasınız değil mi? Hayatlarımız saniye, dakika, saat dilimlerine bölünmüş, akıp gidiyor. Ve biz akan bir saliseyi bile geri dönüp tekrar yaşayamıyoruz. Onları geri getiremiyoruz.
Aynaya baktığımızda her gün yeni bir beyaz saç telini ve yüzümüzde acımasızca akıp giden dakikaların izini, birer kırışıklık olarak seyrediyoruz. Peki, biz hayattan ne bekliyoruz? Beklentilerimiz için varımız yoğumuz ile savaşıyor muyuz zaman denen acımasız düşmanla? Oysa parmaklarınızın ucuna bakın bir kez. Sonra da parmaklarınızı üç kez şıklatın. Orada gördüğünüz parmak izleri sizden başka kimsede yok ve parmaklarınızın ucundan çıkan o ses hayatınızın bomboş geçmiş üç saniyesi oldu, geçti gitti işte... Siz özelsiniz, siz yeryüzünde teksiniz...
O zaman hayattan beklediklerimiz de bize layık olmalı, özel olmalı, ulaşılması için savaşa değer olmalı.
Zaman denen canavar galip gelmeden, biz hayattan beklentilerimize ulaşmalıyız ki, geçip giden zamana rağmen, geriye dönüp baktığımızda kucak dolusu mutluluk ve beklentilere ulaşmanın hazzı ile zaman zaman yüzümüzde kocaman bir gülümse ile nanik yapabilelim... Ellerinizi üç kez çırpın, hayattan üç saniyeniz silinip gitti işte... Bugün özel bir insan olan kendiniz için ne yaptınız? Beklentileriniz için bir uğraş, savaş verdiniz mi? Yoksa zamanın sizi yenmesine seyirci mi kaldınız? Mesela özel eski bir dostu aradınız mı bugün?
Bu kısa ama çok anlamlı hayat derslerini veren dostumu kaç zamandır aramadığımı düşündüm tüm bunları yazarken...
Yerimden kalktım, Internet'ten çıktım ve telefon ile o dostumu aradım. Çok mutlu oldu... "Ne zamandır sesini duymamıştım, hangi dağda kurt öldü?" dedi.
Ben de "Özel birini aramak istedim, aklıma sen geldin" dedim ve sonra ekledim: "Ve ellerimi üç kez çırptım, geçen zamanı geri getiremediğimi görünce belki de seni arayacak başka bir üç saniyem olmayacak, şu anda aramazsam deyip, yazdığım yazıyı yarıda bırakıp seni aradım" dedim. Çok mutlu oldu. Bir dostun mutluluğu ile ben de mutlu oldum. Dostumla telefon konuşmamı bitirip klavyenin önüne oturduğumda yüzümde kocaman bir gülümseme vardı.
Özel birini arayıp, dakikaları geri getiremeyeceğim bir hayat içinde istediğim bir şeyi yapmanın huzuru ile yani mutlu bir yürekle tekrar yazmaya başladım. Ve zaman denen sinsi düşmana bir nanik yaptım.
"Acımasızca akıp gidiyorsun ama ben seni hissediyorum, istediğim hiçbir şeyi ertelemiyorum ve istediklerimi elde etmek için hayatla savaşıyorum" der gibi mutlu idim. Siz hala ne duruyorsunuz? Koşun telefona, bir dostunuzu arayın. Birine e-posta gönderin. Onu sevdiğinizi hissettirin.
Onun mutluluğu ile mutlu olun. Ellerinizi üç kez çırpın ve düşünün hayatınızdan üç saniye, boş bir sayfa gibi koptu gitti işte. Oysa siz özelsiniz ve size layık bir hayatı hak ediyorsunuz. Size layık mutlulukları hak ettiğiniz gibi. Bana inanmazsanız parmaklarınızın ucuna bakın... (ALINTI)