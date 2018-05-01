Taşları yerli yerine koyduğunuzda, bu dünyada hiçbir şey imkânsız değildir!

Çalışan kesime tatil diyerek haksızlık etmeyelim ama genele bakacak olursak diyebiliriz. Ay akrep burcunda ve Satürn ile koruyucu bir açı içinde hareket edecek. Aşkta yaratıcılığın ve romantizmin arttığı önemli bir zaman dilimi. Karşı taraftan sevildiğinizi hissedeceğiniz özel adımlar alabilirsiniz. Çocuklarınızın yaşamı ile ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Ay’ın Jüpiter ile kavuşum halinde olması sizlere Herhangi bir hedefe ulaşmak, herhangi bir engeli aşmak veya hayatınızdaki en önemli hazineyi bulacağınızı bilerek yaşadığınız olumsuzluklara meydan okuma cesaretini verebilecek. Bu kavuşum size bir takım sorular da sordurtabilir.

Yeterince zeki değil miyim?

Yeterince cesur değil miyim?

Veya doğru zamanda doğru yerde değil miyim? gibi.

Bunları sorgulayacağınız bir süreç içinde olabilirsiniz. Güvenmediğiniz kişilerle gizli kalmasını istediğiniz sırlarınızı paylaşmayın. Bugün iyi bir dinleyici olmanızı tavsiye edebiliriz. Ya da bazı isteklerinizi yazılı olarak ifade etmeniz sizin için uygun olabilir. Karamsarlıktan uzak durmalısınız. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde esnekliği ve anlayışı ihmal etmeyin.

Koç: Eğitim, iletişim, seyahatler ve ticaret gibi konularda bazı başlangıçlar yapmak istiyor ama maddi anlamda aniden çıkan sorunlar ve engeller yüzünden bunu erteliyor olabilirsiniz. Olayları bir müddet daha detaylı inceledikten sonra ve kafanızda net bir şekilde karara vardıktan sonra harekete geçmeniz daha kolay olacaktır.

Boğa: Kariyerinizle ilgili gizli kalmış veya unutulmuş bazı detaylar bugün sizi daha dikkatli olmak konusunda harekete geçirebilir. Bir plan hazırlamadan önce kendinize bir yol haritası çıkarmanız sonradan oluşacak sorunlar için yol gösterici olacaktır. Finansal konularda ise yapacağınız ödemeler hiç umduğunuz gibi gelişmeyebilir. Bu gibi durumlar için bir köşede para saklamak iyi bir fikir olacaktır.

İkizler: Herkesten sakladığınız bir konu ile ilgili toplum içinde söyleyeceğiniz bir söz herkes tarafından farklı algılanabilir ve sizlere gereğinden fazla tepki gösterebilirler. Sizler bu durumu idare etme konusunda telaşlı ve agresif davranabilirsiniz. Bu nedenle duygu durumlarını kontrol etmek bugün için kolay olmayabilir.

Yengeç: Bugün içinizi coşku ve sevinç kaplayabilir adeta yaşam sevincini tekrar tazeleniyormuş gibi hissedebilirsiniz. Görünümünüzle ilgili yapacağınız birkaç ufak tefek uğraşılar kendinizi iyi hissetmenize neden olacaktır. Aynı zamanda bugün çekiciliğinizin ve karizmanızın artacağı bol enerjili bir gün. Sosyal çevrenizle aktif bir şekilde iletişime geçeceğiniz bugün sizi heyecanlandıran haberler duyabilirsiniz

Aslan: Bugün hem aşk hayatınızda hem de sosyal yaşamınızda stres yaratacak koşullar meydana gelebilir ve siz bunlarla baş etmek durumunda kalabilirsiniz. Önceden planladığınız işler bugün ani bir yön değişikliğine uğrayabilir. Bu noktada kendinizi stres altında hissedebilirsiniz. Yaşamda her şeye karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

Başak:. Sosyal çevrenizdeki kişilerin sizlerin yaşantısına olan kıskançlığı konusunda duyum yaşayabilir ve onların bu tavırlarına karşı sessiz kalmakta zorlanabilirsiniz. Ancak şu da bir gerçektir ki kıskançlıklar aslında gizli hayranlıklardır. Kariyer yaşantınızda ise yine kadınlarla olan ilişkilerinizle dikkat etmeli ve onlarla olan ortak çalışmalarınızda detaylara daha daha çok önem vermelisiniz.

Terazi: Bugün hem sağlığınız hem de gündelik yaşamınızla ilgili sizi sıkıntı veren sorunları çözümleyebileceğiniz pratik fikirler bulabilir ve bunları yaşamınıza adapte edebilirsiniz. Ancak finansal açıdan bugün ortaklarınız ve iş ortamınızda ki çalışan kişilerle aranızda hiç ihtimal vermediğiniz krizli durumlar yaşayabilirsiniz.

Akrep: Aşk hayatınızın giderek canlandığını hissedebilir, hobileriniz ve eğlence alanlarınızı daha da genişletebilirsiniz. Yaşamın tadını çıkartmak için her zamankinden daha fazla istekli olmanız sizde farklı arzular uyandırabilir ve kendinizi bambaşka bir yöne doğru sürüklemek isteyebilirsiniz.

Yay: Özel yaşamınızı şifalandırabileceğiniz, olaylara olan bakış açınızı değiştirebileceğiniz, spritüel anlamda siz güç katacak bir gün. Bugünü özellikle dua, meditasyon şifa çalışmalarına ayırabilir içinizden geçenlerin de bu noktada gerçekleştiğini görebilirisiniz. Maneviyat yönüyle çok güçlü etkiler mevcut.

Oğlak: Kafanızda bir türlü çözemediğiniz bir konu ile ilgili sosyal çevrenizden önemli destekler ve yardımlar alabilirsiniz. Yaşam boyu kendinize ilke edindiğiniz ve istemeseler de herkesin yardımına koşmak zorunda olduğunuz durumlar karşınıza büyük iyilikler şeklinde çıkacaktır. Yakın dostlarınızdan biri kendisi ile ilgili gizli kalması gereken bir konuda sizden yardım isteyebilir.

Kova: Yakın çevrenizle olan iletişimlerinizde bugün sabırsız bir tutum sergileyebilir ve ani öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde ise uzun süredir kendinize bile söylemekten çekindiğiniz bazı sırlar açığa çıkabilir ve bundan dolayı zor durumda kalabilirsiniz.

Balık: Finansal konularda ani kayıplar yaşayabilir, size verilen fikirler doğrultusunda hareket etmeyişiniz ileride pişmanlık yaşamanıza neden olabilir. Kariyer hayatınızda ise kıskançlık ve rekabet duyguları motivasyonunuzu düşürebilir. Kadınlarla olan iletişimlerinizde ise dikkatli olmanız gerekmektedir.