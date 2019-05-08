Tarihi yazmak, geçmişten kurtulmanın bir diğer yoludur

Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Her şey hayatta istediğimiz gibi olmuyor ama şu var ki insan kendisini yalnız hissettiği zamanlarda ne yapması gerek daha doğrusu en çöküş noktasında nasıl düşünmeli bunu da bilemiyor.
Bir şeyler düşünüyoruz düşünmesine de doğru mu düşünüyoruz, yanlış mı düşünüyoruz, işte bu şaibeli diyebiliriz.
Bu düşünce denizinde boğulurken bir şeylere tutunmak istiyor ya da insana belki de kitaplara, müziklere, sanata, sigaraya, alkole kendince onu ne toparlarsa ona tutunuyoruz işte…
Ama bunlardan neye tutunursak tutunalım iyice dağıldığımızı bilmiyoruz …
İnsan sonra öğreniyor aslında, kendi dışında tutunamayacağı bir şey olmadığını ama işte illa yanlış insanlara değer verecek, illa yanlış zamanlarda yanlış insanlarla karşılaşılacak, illa değer görmeyecek…
Bir şeyler olacak işte…
Olacak ki insan olması gerektiği kişiye dönüşünü yapsın.
Sizler birer atom çekirdeğinden farksızsınız.
Öylesine zincirleme ve nükleer çıkışlarınız var ki, düşünceye bile sığmayan…
İzotopların, nötronların, pozitronların tanıdığımız yörüngesel çizginin çok çok açığında seyrediyor.
Birde demiyor musunuz “hepsi birbirine girdi, çok karışığım.”
Bazen, bazı karmaşaları çözmek için kendimizden daha deli, daha yörüngesel olmamız gerekir.
İnsanlık dört dörtlük değildir. Dört dörtlük olmaya çalışırken de çok kabahat eder.
İçinizdeki güçlerin hepsini keşfetseniz ve bir arenaya çıkartsanız bu güçler neler olur?
Boğa Yeniay’ı sonrası bir örnek vermek gerekirse;
Azgın bir boğa geliyor, matadorlar köşe bucak kaçıyor diye hayal edin.
Bir veya birkaç çizgide kanalize olun, insanların seviyesine inmek yerine kendi çizginizi ve seviyenizi belirleyin.
İnsanlar, insanları karıştırmakta çok büyük ustadır.
İnsanları karşınıza alarak değil yanınıza alarak yürümek daha kolay olur.
O zaman insanlar seni karıştırmaktan hep korkarlar.
Duyguları paylaşabilmek için önce sadeliği seçin.
Konularla eleştirel bağlantı kurun, yazılanları sorgulayın, fikirlerinizi ortaya koyun.
En zor şey kişinin kendiyle barış içinde olmasıdır, şimdi olduğu gibi hep barışık kalmayı seçin. Böylece hiçbir yalnızlık sizi korkutamaz. Herkes kendi çukurunda bir demet düşle ama, her türden kurulmuş bir demet düşünün.
Siz kendinizi duyuncaya kadar ya da keşfedinceye kadar ben yazarım.
Siz hiç üzülmeyin, Allah güç verdikçe, ömür verdikçe yazarım.
Çünkü ben de size yazdıkça kendimi duyuyorum.
Kendinizi duymaktan asla korkmayın.
O nokta insanın kendine sarıldığı bir noktadır.
Bende size kocaman sarılıyorum.
Mutlu günler dilerim.
Sevgilerimle,
Tarihi yazmak, geçmişten kurtulmanın bir diğer yoludur
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Her şey hayatta istediğimiz gibi olmuyor ama şu var ki insan kendisini yalnız hissettiği zamanlarda ne yapması gerek daha doğrusu en çöküş noktasında nasıl düşünmeli bunu da bilemiyor.
Bir şeyler düşünüyoruz düşünmesine de doğru mu düşünüyoruz, yanlış mı düşünüyoruz, işte bu şaibeli diyebiliriz.
Bu düşünce denizinde boğulurken bir şeylere tutunmak istiyor ya da insana belki de kitaplara, müziklere, sanata, sigaraya, alkole kendince onu ne toparlarsa ona tutunuyoruz işte…
Ama bunlardan neye tutunursak tutunalım iyice dağıldığımızı bilmiyoruz …
İnsan sonra öğreniyor aslında, kendi dışında tutunamayacağı bir şey olmadığını ama işte illa yanlış insanlara değer verecek, illa yanlış zamanlarda yanlış insanlarla karşılaşılacak, illa değer görmeyecek…
Bir şeyler olacak işte…
Olacak ki insan olması gerektiği kişiye dönüşünü yapsın.
Sizler birer atom çekirdeğinden farksızsınız.
Öylesine zincirleme ve nükleer çıkışlarınız var ki, düşünceye bile sığmayan…
İzotopların, nötronların, pozitronların tanıdığımız yörüngesel çizginin çok çok açığında seyrediyor.
Birde demiyor musunuz “hepsi birbirine girdi, çok karışığım.”
Bazen, bazı karmaşaları çözmek için kendimizden daha deli, daha yörüngesel olmamız gerekir.
İnsanlık dört dörtlük değildir. Dört dörtlük olmaya çalışırken de çok kabahat eder.
İçinizdeki güçlerin hepsini keşfetseniz ve bir arenaya çıkartsanız bu güçler neler olur?
Boğa Yeniay’ı sonrası bir örnek vermek gerekirse;
Azgın bir boğa geliyor, matadorlar köşe bucak kaçıyor diye hayal edin.
Bir veya birkaç çizgide kanalize olun, insanların seviyesine inmek yerine kendi çizginizi ve seviyenizi belirleyin.
İnsanlar, insanları karıştırmakta çok büyük ustadır.
İnsanları karşınıza alarak değil yanınıza alarak yürümek daha kolay olur.
O zaman insanlar seni karıştırmaktan hep korkarlar.
Duyguları paylaşabilmek için önce sadeliği seçin.
Konularla eleştirel bağlantı kurun, yazılanları sorgulayın, fikirlerinizi ortaya koyun.
En zor şey kişinin kendiyle barış içinde olmasıdır, şimdi olduğu gibi hep barışık kalmayı seçin. Böylece hiçbir yalnızlık sizi korkutamaz. Herkes kendi çukurunda bir demet düşle ama, her türden kurulmuş bir demet düşünün.
Siz kendinizi duyuncaya kadar ya da keşfedinceye kadar ben yazarım.
Siz hiç üzülmeyin, Allah güç verdikçe, ömür verdikçe yazarım.
Çünkü ben de size yazdıkça kendimi duyuyorum.
Kendinizi duymaktan asla korkmayın.
O nokta insanın kendine sarıldığı bir noktadır.
Bende size kocaman sarılıyorum.
Mutlu günler dilerim.
Sevgilerimle,