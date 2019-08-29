Şu gezegeni daha ne kadar kıracaksınız?

Güne Plüton gezegenin tekrar aramıza katılmasını kutlayarak başlıyoruz. Biliyorsunuz Nasa önce “Plüton bir gezegen değildir” dedi. Dün ise bir gezegen olduğunu açıkladı. Plüton’a bunları yaşatan hayat bizlere neler yaşatmaz deyip güne tebessümle başlayalım istiyorum.
Plüton gezegeni kendini tamda başak burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile ispat etti. Hadi şimdi gelin buna da tesadüf deyin. Plüton gezegeni tam desteğini Mars, Venüs, Güneş gezegenlerinden aldı. Bir de üzerine 30 Ağustos Başak Yeniay’ı etkileri burayı aydınlattı ve Plüton kırılan kalbinin rövanşını aldı diyebiliriz.
13 Yıldır az çekmedi ama….
Eee.. Ülkemizin burcu nedir?
Ülkemizin de bir doğum tarihi var.
Akrep burcudur. Plüton Akrep Burcu’nun yönetici gezegenidir.
Laf aramızda akrepler de son 10 yıldır yeterli zorlukları yaşadı.
Ülkemizde hala zorluklarla mücadele vermektedir. Hep bir kabul görme ve ikna etme ülkesiyiz. Her şeyi savaşarak alma ve anlatma cabası içindeyiz. Plüton bile bu haldeyse biz çalışanları olarak gerisini siz düşünün.
Sanki bu yeniay ile bir şeyleri değiştirecek ve kabul görülecek gibi geliyor…
Doğum haritanızda da Plüton gezegenin hangi evde olduğu ve aldığı açılar çok önemlidir. Sürekli mücadele verdiğiniz ve eksik olduğunuz yönleriniz hakkında muhteşem ip uçları verir. Plüton sizin karizmanızdır.
Tabi haklı olarak diyeceksiniz ki benim Plüton’um hangi burç o zaman?
Sizin için aşağıya bir liste hazırladım.
Zaman zaman Plüton gerilemeleri de yaşandığı için hangi burç aralığında doğmuşsunuz tespit edebilirsiniz.
13 Haziran 1939-19 Ekim 1956 Plüton Aslan burcunda.
20 Ekim 1956-13 Ocak 1957 Plüton Başak burcunda.
14 Ocak 1957-17 Ağustos 1957 Plüton Aslan burcunda.
18 Ağustos 1957-10 Nisan 1958 Plüton Başak burcunda.
11 Nisan 1958-9 Haziran 1958 Plüton Aslan burcunda.
10 Haziran 1958-4 Ekim 1971 Plüton Başak burcunda.
5 Ekim 1971-16 Nisan 1972 Plüton Terazi burcunda.
17 Nisan 1972-29 Temmuz 1972 Plüton Başak burcunda
30 Temmuz 1972-4 Kasım 1983 Plüton Terazi burcunda
5 Kasım 1983-17 Mayıs 1984 Plüton Akrep burcunda
18 Mayıs 1984-27 Ağustos 1984 Plüton Terazi burcunda
28 Ağustos 1984-16 Ocak 1995 Plüton Akrep Burcunda
17 Ocak 1995-19 Nisan 1995 Plüton Yay burcunda
20 Nisan 1995-9 Kasım 1995 Plüton Akrep burcunda
10 Kasım 1995-24 Ocak 2008 Plüton Yay burcunda
25 Ocak 2008-12 Haziran 2008 Plüton Oğlak burcunda
13 Haziran-2008-25 Kasım 2008 Plüton Yay burcunda
26 kasım2008-22 Mart 2023 Plüton Oğlak burcunda
23 Mart 2023-9 Haziran 2023 Plüton Kova burcunda
10 Haziran 2023-19 Ocak 2024 Plüton Oğlak burcunda
20 Ocak 2024-31 Ağustos 2024 Plüton kova burcunda
1 Eylül 2024-18 Kasım 2024 Plüton oğlak burcunda
19 Kasım 2024-7 Mart 2043 Plüton kova burcunda
Bundan sonrası Allah kerim diyoruz J
Plüton aslan burcunda doğan kuşak; genelde Plüton yengeçte doğan kuşağın çocukları olduğu için zorluklardan biraz daha uzak ve dünyanın kendi etraflarından döndüğünü düşünür bir bilinç içinde hareket edenlerdir. 1.dünya savaşı görmüş her türlü zorlukla baş etmiş ve yuvalarını korumayı seçmiş bir anaç nesil ebetteki her şeyi hazır sunmak ve başkalarının da bu acıları çekmeden öğrenmesini isteyecek kadar şefkatlidir. Bu dönemin insanları çelişkileri de çok fazla yaşayan insanlardı. Bu dönemin karizmatik çocukları şu sıralar yaşlanmayı reddetmekte, formda olmayı istemektedir. Şu sıralardaki Plüton’un Oğlak burcundan geçişi, hizmet alanındaki bu neslini başkalarının günlük işlerini toparlama ve onlara gelecek yaratma telaşı içinde olabilirler. Bugün, hala dinamik olan bu grup, karizmaları ve güçleriyle hayatlarındaki insanları değiştirme yönünde ısrarlarını sürdürüyorlar.
Plüton başak burcunda doğan kuşak; bu kuşaktakiler aslan kuşağından sonra dünyaya istikrarı öğretmeye gelmişler. Aslında dünyanın kimsenin etrafında dönmediğini konuşuyorlar. Hazırcılıktan hoşlanmıyorlar ve çalışarak her şeyi tırnakları ile inşa ediyorlar. Bu nesille büyük ölçekli organik tarım ve geri dönüşüm programlarını borçluyuz. Bu nesil dünyayı kurtarmak için varlar ve sağlık, şifa alanında büyük bir değiştirici gözleme sahipler. Tüm cevaplara sahipmiş gibi davranıyorlar, çünkü bakış açılarını desteklemek için çok fazla efor harcıyorlar. Plüton’un şu an oğlak burcunda ilerliyor olması onlara hiç kimsenin ya da hiçbir olayın mükemmel olmadığını öğretiyor. Hayatlarında sürpriz sevmeyen bu kişiler yaşamlarındaki en büyük dönüşümleri buradan yakalamaktadırlar. Temas ederek hizmet sunmak ve hizmet geliştirmek onlara huzur verir.
Plüton Terazi burcunda doğan kuşak;
Bu kuşak çok çeşitli bir kuşaktır. Müzikten kültüre, politikadan cinselliğe kadar her şeyin sınırlarını zorlayarak büyümelerine rağmen sonuçta dünyalarında eşitlik ve denge ararlar. Ayrıca romantizmi canlandıran, bakımlılık kültürü icat eden, hızlı buluşma ve çöpçatanlık ilişkileri içinde olmayı bize öğreten flörtöz bir kuşaktır. Onlar da hoşgörülü ve insan hakları noktasında zorlandıkları bir dönem içinde oldular. Bu kuşak adalete diğerlerine göre daha fazla inanırlar ve herhangi bir şekilde ayrımcılığa karşı çok savaşırlar. Bu, dünyaya nasıl uyum içinde yaşayacaklarını öğretmek isteyen bir sosyal grup olduklarını söyleyebiliriz. Her şekilde adil ilişkiler kuruyorlar ve birçoğu yaşamları için insan haklarını seçiyorlar. Oğlak burcundaki Plüton, onlara ev ve aile alanındaki toleranslarını test ettiriyor. Dünyadan aldıkları barışçıl ve önyargısız endişeyi ailelerine uygulamaya çalışıyorlar. Belki boşanmamak ve aile olarak kalma dengesinde durmaya çalışıyorlar ya da Ayrıca ev ve ailenin kendileri için gerçekte ne anlama geldiğini de düşünmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. İlişki yönetmek gerçek bir yaşam sınavı şeklinde.
Daldık Plüton’a bugün havalar nasıl?
Bugün haftanın başından beri başak yeni ayı için yazdığım yazıları okumanızı ve check listelerinizi hazırlamanızı önerebilirim. Duygusal dünyanızda sevgiyi ve Aşk’ı şu an sorgulamayın. Aldatıldığınızı mı öğrendiniz? Yanıldığınızı mı gördünüz? Eyvah bir şeyler ters mi gidiyor. Hemen durun orada. Fevri ve zorlayıcı ilişkiler içinde olmayın.
Sakince olayları gözlemleyin. Hele şu yeniay bir doğsun dünyamıza. Her şey çok güzel olacak.
Diğer kuşak Plütonları yazmaya devam edeceğim. Yavaş yavaş gidelim değil mi? Siz o kuşakta doğan tanıdıklarınızı bu arada değerlendirin ve gözlemleyin.
Bende bir koç burcuyum neticede sıkılmış olabilirim J) Arkası yarın J
Mutlu günler dilerim
Şu gezegeni daha ne kadar kıracaksınız?
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Güne Plüton gezegenin tekrar aramıza katılmasını kutlayarak başlıyoruz. Biliyorsunuz Nasa önce “Plüton bir gezegen değildir” dedi. Dün ise bir gezegen olduğunu açıkladı. Plüton’a bunları yaşatan hayat bizlere neler yaşatmaz deyip güne tebessümle başlayalım istiyorum.
Plüton gezegeni kendini tamda başak burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile ispat etti. Hadi şimdi gelin buna da tesadüf deyin. Plüton gezegeni tam desteğini Mars, Venüs, Güneş gezegenlerinden aldı. Bir de üzerine 30 Ağustos Başak Yeniay’ı etkileri burayı aydınlattı ve Plüton kırılan kalbinin rövanşını aldı diyebiliriz.
13 Yıldır az çekmedi ama….
Eee.. Ülkemizin burcu nedir?
Ülkemizin de bir doğum tarihi var.
Akrep burcudur. Plüton Akrep Burcu’nun yönetici gezegenidir.
Laf aramızda akrepler de son 10 yıldır yeterli zorlukları yaşadı.
Ülkemizde hala zorluklarla mücadele vermektedir. Hep bir kabul görme ve ikna etme ülkesiyiz. Her şeyi savaşarak alma ve anlatma cabası içindeyiz. Plüton bile bu haldeyse biz çalışanları olarak gerisini siz düşünün.
Sanki bu yeniay ile bir şeyleri değiştirecek ve kabul görülecek gibi geliyor…
Doğum haritanızda da Plüton gezegenin hangi evde olduğu ve aldığı açılar çok önemlidir. Sürekli mücadele verdiğiniz ve eksik olduğunuz yönleriniz hakkında muhteşem ip uçları verir. Plüton sizin karizmanızdır.
Tabi haklı olarak diyeceksiniz ki benim Plüton’um hangi burç o zaman?
Sizin için aşağıya bir liste hazırladım.
Zaman zaman Plüton gerilemeleri de yaşandığı için hangi burç aralığında doğmuşsunuz tespit edebilirsiniz.
13 Haziran 1939-19 Ekim 1956 Plüton Aslan burcunda.
20 Ekim 1956-13 Ocak 1957 Plüton Başak burcunda.
14 Ocak 1957-17 Ağustos 1957 Plüton Aslan burcunda.
18 Ağustos 1957-10 Nisan 1958 Plüton Başak burcunda.
11 Nisan 1958-9 Haziran 1958 Plüton Aslan burcunda.
10 Haziran 1958-4 Ekim 1971 Plüton Başak burcunda.
5 Ekim 1971-16 Nisan 1972 Plüton Terazi burcunda.
17 Nisan 1972-29 Temmuz 1972 Plüton Başak burcunda
30 Temmuz 1972-4 Kasım 1983 Plüton Terazi burcunda
5 Kasım 1983-17 Mayıs 1984 Plüton Akrep burcunda
18 Mayıs 1984-27 Ağustos 1984 Plüton Terazi burcunda
28 Ağustos 1984-16 Ocak 1995 Plüton Akrep Burcunda
17 Ocak 1995-19 Nisan 1995 Plüton Yay burcunda
20 Nisan 1995-9 Kasım 1995 Plüton Akrep burcunda
10 Kasım 1995-24 Ocak 2008 Plüton Yay burcunda
25 Ocak 2008-12 Haziran 2008 Plüton Oğlak burcunda
13 Haziran-2008-25 Kasım 2008 Plüton Yay burcunda
26 kasım2008-22 Mart 2023 Plüton Oğlak burcunda
23 Mart 2023-9 Haziran 2023 Plüton Kova burcunda
10 Haziran 2023-19 Ocak 2024 Plüton Oğlak burcunda
20 Ocak 2024-31 Ağustos 2024 Plüton kova burcunda
1 Eylül 2024-18 Kasım 2024 Plüton oğlak burcunda
19 Kasım 2024-7 Mart 2043 Plüton kova burcunda
Bundan sonrası Allah kerim diyoruz J
Plüton aslan burcunda doğan kuşak; genelde Plüton yengeçte doğan kuşağın çocukları olduğu için zorluklardan biraz daha uzak ve dünyanın kendi etraflarından döndüğünü düşünür bir bilinç içinde hareket edenlerdir. 1.dünya savaşı görmüş her türlü zorlukla baş etmiş ve yuvalarını korumayı seçmiş bir anaç nesil ebetteki her şeyi hazır sunmak ve başkalarının da bu acıları çekmeden öğrenmesini isteyecek kadar şefkatlidir. Bu dönemin insanları çelişkileri de çok fazla yaşayan insanlardı. Bu dönemin karizmatik çocukları şu sıralar yaşlanmayı reddetmekte, formda olmayı istemektedir. Şu sıralardaki Plüton’un Oğlak burcundan geçişi, hizmet alanındaki bu neslini başkalarının günlük işlerini toparlama ve onlara gelecek yaratma telaşı içinde olabilirler. Bugün, hala dinamik olan bu grup, karizmaları ve güçleriyle hayatlarındaki insanları değiştirme yönünde ısrarlarını sürdürüyorlar.
Plüton başak burcunda doğan kuşak; bu kuşaktakiler aslan kuşağından sonra dünyaya istikrarı öğretmeye gelmişler. Aslında dünyanın kimsenin etrafında dönmediğini konuşuyorlar. Hazırcılıktan hoşlanmıyorlar ve çalışarak her şeyi tırnakları ile inşa ediyorlar. Bu nesille büyük ölçekli organik tarım ve geri dönüşüm programlarını borçluyuz. Bu nesil dünyayı kurtarmak için varlar ve sağlık, şifa alanında büyük bir değiştirici gözleme sahipler. Tüm cevaplara sahipmiş gibi davranıyorlar, çünkü bakış açılarını desteklemek için çok fazla efor harcıyorlar. Plüton’un şu an oğlak burcunda ilerliyor olması onlara hiç kimsenin ya da hiçbir olayın mükemmel olmadığını öğretiyor. Hayatlarında sürpriz sevmeyen bu kişiler yaşamlarındaki en büyük dönüşümleri buradan yakalamaktadırlar. Temas ederek hizmet sunmak ve hizmet geliştirmek onlara huzur verir.
Plüton Terazi burcunda doğan kuşak;
Bu kuşak çok çeşitli bir kuşaktır. Müzikten kültüre, politikadan cinselliğe kadar her şeyin sınırlarını zorlayarak büyümelerine rağmen sonuçta dünyalarında eşitlik ve denge ararlar. Ayrıca romantizmi canlandıran, bakımlılık kültürü icat eden, hızlı buluşma ve çöpçatanlık ilişkileri içinde olmayı bize öğreten flörtöz bir kuşaktır. Onlar da hoşgörülü ve insan hakları noktasında zorlandıkları bir dönem içinde oldular. Bu kuşak adalete diğerlerine göre daha fazla inanırlar ve herhangi bir şekilde ayrımcılığa karşı çok savaşırlar. Bu, dünyaya nasıl uyum içinde yaşayacaklarını öğretmek isteyen bir sosyal grup olduklarını söyleyebiliriz. Her şekilde adil ilişkiler kuruyorlar ve birçoğu yaşamları için insan haklarını seçiyorlar. Oğlak burcundaki Plüton, onlara ev ve aile alanındaki toleranslarını test ettiriyor. Dünyadan aldıkları barışçıl ve önyargısız endişeyi ailelerine uygulamaya çalışıyorlar. Belki boşanmamak ve aile olarak kalma dengesinde durmaya çalışıyorlar ya da Ayrıca ev ve ailenin kendileri için gerçekte ne anlama geldiğini de düşünmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. İlişki yönetmek gerçek bir yaşam sınavı şeklinde.
Daldık Plüton’a bugün havalar nasıl?
Bugün haftanın başından beri başak yeni ayı için yazdığım yazıları okumanızı ve check listelerinizi hazırlamanızı önerebilirim. Duygusal dünyanızda sevgiyi ve Aşk’ı şu an sorgulamayın. Aldatıldığınızı mı öğrendiniz? Yanıldığınızı mı gördünüz? Eyvah bir şeyler ters mi gidiyor. Hemen durun orada. Fevri ve zorlayıcı ilişkiler içinde olmayın.
Sakince olayları gözlemleyin. Hele şu yeniay bir doğsun dünyamıza. Her şey çok güzel olacak.
Diğer kuşak Plütonları yazmaya devam edeceğim. Yavaş yavaş gidelim değil mi? Siz o kuşakta doğan tanıdıklarınızı bu arada değerlendirin ve gözlemleyin.
Bende bir koç burcuyum neticede sıkılmış olabilirim J) Arkası yarın J
Mutlu günler dilerim