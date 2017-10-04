Sorunu açıkça ortaya koymak, onu yarı yarıya çözmek demektir

Yarın Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız ve artık etkisi altında olmaya başlayacağımız bir gün geneli.

Ay tüm gün boyunca balık burcunda hareket edecek. Bugün aklımızda bazı şüpheler var ve bu şüpheler enteresan bir şekilde gözümüze batıyor gibi gelebilir. Sezgilerinizin etkili bir şekilde karar verme yönünüze erişmesi mümkün.

Bugün hedeflerinize yoğunlaşmak ve net hedefler belirlemek zor olabilir. Bu konuda ısrarcı davranmayın. Ay-Satürn karesinin de aktif olduğu bu zaman diliminde kendinizi, Duygularınızı bir baskı altında hissedebilirsiniz. Sanki siz yapmak istedikleriniz için sürekli engelleniyormuşsunuz gibi gelebilir. İlişkilerimizde bugün daha sabırlı olmamız gereken ve iletişimlerimizde toleranslı davranmamız gereken bir zaman dilimi. Sosyal çevre dostluklarınız ya da çalışma arkadaşlarınız ile gelişen bazı olaylarda daha yapıcı ve sakin olmakta fayda var. Kariyeriniz veya iş girişimleriniz için bugünde çok net kararlar vermeyin.

Bugün ay bir süre boşlukta hareket edecek. Şimdi bu Ay boşlukta deyince aklınıza çılgın sorular geliyor. Koskoca ay boşlukta ben nasıl düzeleceğim demek yok. Ay, açı almayacak ve duygularımız ya da mantığımız karar vermek durumunda kalacak. Kendimizi duygusal anlamda oldukça kontrol etmekte zorlanabiliriz. Bunları korku, kırılganlık veya yüksek doz endişe olarak yüreğimizde taşıyabiliriz. Başkalarının da duygularını bir sünger gibi üzerinize çekebilir daha enerjinizi düşürebilirsiniz. Kendinizi bu konuda korumaya bugün özen gösterin. Bugün ev ortamınızdan ayrılmak size zor gelmiş olabilir.

Hatta biran önce işinizi gücünüzü bitirip evinize dönmek isteyebilirsiniz. Eskiye dair özlemler artabilir. Duygu ve düşünceleriniz arasında çelişkide kalmanız ve kafa karışıklığı yaşamanız söz konusu olabilir. Anne ve babanız arasındaki problemlerle de yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Onlarla ilgili gerilimler arasında kalmamanızı önerebiliriz. Tabularımızla yüzleşebiliriz. Akşam 23:00 dan sonra Ay koç burcuna geçiş yapacak ve Dolunay fazına giriş yapacağız.



Gelelim günün Tavsiyesini;

Geçmiş, çoğu zaman olumsuz anılarla beraber yanı başınızda durur ve sürekli kendini size hatırlatır. Her hatırlatma aslında olmayan geçmişin köhne kapısındaki esaret dolu yaşamı sürdürür.

Geçmişe gidilemez, anıların üzerindeki pişmanlık ve olumsuzluklar değiştirilemez. Zihninizi temizleyip, onları bırakarak, gereksiz yük ve ağırlıklardan kurtularak, anın içindeki gerçek gücü bulabilir ve gelecekte istediğiniz olasılıklara adım atabilirsiniz.

Olumsuz anılara, mutsuzluklara tutunup yaşamak size bir şey kazandırmaz. Geleceği bu negatif etkiden kurtarırsanız aydınlanma da önemli bir adım atarsınız. Kendinizi affedin, pişmanlıklarınızı da ilave malzeme olarak kullanın.

Olumsuzlukları bırakın, zihindeki çöplerin hepsini temizleyin, geçmişin negatif etkisinden özgürleşin, gerisi gelecektir.

Bu tıpkı kirli bir nehirde yüzerken temiz bir Nehir’e geçip yüzmek gibidir.

Her insanın olumsuz ve zararlı yönleri vardır. Fakat önemli olan olumsuza değil olumlu olana bakmak ve onu hayatta tutmaktır. Fotoğraf stüdyolarına girdiğinizde resim çektirirken olanları düşünün. Fotoğrafçı uygun açıları bulup ışıkları kullanarak sizin en mükemmel halinizi ortaya çıkarır, onu görünür ve somut hale getirir. Eğer halen bir kusur varsa onu da son teknoloji ile rötuşlayıp yok eder.

Fotoğrafçının yaptığı gibi olumsuzlukları ışıkla ve farklı açılarla kapatma davranışını kendinize uygulayıp uygulattırmak hayatınızı olağanüstü güzelliklerle aydınlatır. Egonun gör dediği, gösterdiği olumsuzluklar yerine her şeyin güzel ve olumlu yanları görülmeye başlanır. Neticede yaşamakta sanattır.

Mutlu günler dilerim… Kahveler unutulmasın…