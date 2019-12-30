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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Sonucun kölesi olmak yerine sürecin öğrettiklerine açık olun!

30 Aralık 2019

Günaydın haftanın ilk günü ama yarını saymazsak 2019 yılının son günü de diyebiliriz.2020 yılını yoğun hissedeceğimiz bir ocak ayına giriş yapıyoruz. Bu durum sizleri kaygılandırmasın ama yıla başlarken ilk zamanlarında 10 Ocak 2020 tarihinde Yengeç burcunda bir Ay tutulması ile başlayacağız. Daha yeni bir güneş tutulması yaşandı ve etkileri bu hafta kendini göstermeye başlayacak. Bugünlerde kendinizi köşeye fazla sıkışmış hissedebilirsiniz. İşler bir şekilde yoluna zaten girecektir ama bizlerin artık bu denli köşeye sıkışan durumlara düşmeyecek kadar hayatı öğrenmiş olması gerekmez mi?

Deneysel gözlemlerime göre özellikle Yengeçler ve Yükselenleri Yengeç olanlar sürekli hissettikleri köşeye sıkışmışlıkları farklı tarzlarda dile getiriyorlar. Sosyal medyadan gelen yorumlardan bir-ikisi şöyle:

- “Aygül Hanım yengeç burcuyum, ne olur biri sura üflesin artık”

Bir diğer yengeç burcu yorum yazmış

- “Aygül Hanım bu yılda ölmeyi beceremedim, ayağımı kırdım 2 ay oturacağım” diye…

Önce tebessüm ettim. Zekice kullanılmış espriler, tamam haksız da değiller. Şartlar onları zorladı ama bu geçtiğimiz yıl onlara çok şey öğretti. Umutsuzluğa kızıyorum…

Canım yengeçler, bu yıl öğrendikleriniz sizlere 100 yıl yeter. Şimdi öğrendiklerini uygulama ve tecrübelerini konuşturma yılı…Haydi göreyim sizi…

 

Hayat zaten sonsuz bir yolculuk değil!

 

Yaşam inişli çıkışlı bir yolculuk aslında. Belki bugün, belki yarın belki de 30 yıl sonra ama önünde sonunda ayrılacağımız bir yol. Bu yolu kusursuz yürümek mümkün değil. Arada dinlenmek, yorulmak veya bir köşede bizi taşıyan birini beklemek mümkün. Bu yol içinde gidiş şeklinizi siz belirleyeceksiniz. Özgür bir iradeniz var ve yol belli…

2020 yolu belli nitelikler taşıyor? Bu yolda size sorulacak sorular?

-Elinizden gelenin en iyisini yapıyor musunuz?

-Özgürlüğünüzden ödün veriyor musunuz?

-Adaletten yana mı davranıyorsunuz?

-Köleleşmek veya bencillikle hareket etmek durumunda mısınız?

-Hoşgörü gösteriyor musunuz?

-İnsanlara karşı esnek misiniz?

 

“İyi insan” olmak dışında nasıl bir savaşımız olabilir ki?

 

Yukarıdaki liste 2020 yılının en önemli listesi diyebilirim. Bu listeyi uygularsanız işte yaşadığınız “An”ı onurlandırırsınız. Bakın şunu unutmayın. İyi insan olmaktan vazgeçmek bir anlık bir tuzaktır. Bu yolda sürekli böyle kalabilmek için mücadele veriyor olmanız gerekmektedir. Yukarıdaki listeye uyarsam başarısız olurum diye bir düşünceniz varsa bunu hemen kafanızdan silin. İlişkide başarısız olabilirsiniz, işte başarısız olabilirsiniz ya da hayatın bambaşka bir dinamiğinde başarısız olabilirsiniz. Bu demek değil ki hep böyle olacak. O başarısızlık sizleri daha doğru bir başarıya hazırlayacak. Bunu bir talihsizlik olarak değerlendiremezsiniz. Başarısızlık korkusunun sizi tembel biri yapmasına izin vermeyin.

06 ocakta kavuşacak Satürn ve Plüton kavuşumu üretmeyen insanı mutsuz edecek. Başarıyı elde etmek ve güç gösterisi yapmak yerine tüm iç disipliniyle bu yolda üretmeye devam edenlerin kazandığı bir zaman olacak. Mühim olan hayatınızda hiçbir duruma fazla anlam yüklememeniz ve abartmamanızdır. Herkesin arkasında yanlış ve aptalca kararların olduğu yıllar vardır. Her türlü ihtirasın, zayıflığın, boşluğun, göz yummanın, iyiliklerinin sömürülmesinin ve çabalarının karşılıksız kaldığı bir hayat…

 

Dememiz o ki; Geçmişle, gelecek arasında sıkışmayan insan özgürdür. Bir yıl daha geride kaldı ve siz artık siz değilsiniz. En önemlisi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mutlu günler dilerim…

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