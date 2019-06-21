Sonuçlara varmak için acele etme!

Günaydın hepinize haftanın son gününden…Dün kendi kendime yolda giderken söylendim. Nasıl olur ya nasıl??? 21 Haziran’a nasıl gelmiş olabiliriz.
Adım adım güneş tutulmasına doğru ilerliyoruz.
Biliyorum bundan söz ettiğim zaman yine ne olacak diye söyleniyorsunuz ya da hiç mi güzel bir şey bizi bulmayacak diyorsunuz. Aslında sizlere bir anlatamadım tutulmaların güzel ve hayırlı şeyler olduğunu demek istiyorum…
Biliyorum içinizden neresi iyi ya da neresi hayırlı bunun diye geçiriyorsunuz?
Hadi size bir ödev vereyim.
Bugün bir düşünün bakalım.
Olmadığına çok üzüldüğünüz ama iyi ki olmamış dediğiniz olaylarınızı bir anımsayın.
Neler vardı hayatınızda?
Hayatınızı değiştiren olaylar yaşantınıza doğru ilerliyor ve her şeyin en iyi şekilde sonuçlanabilmesi için vereceğiniz her kararı ve seçimi tam olarak anlamak istiyorsunuz.
Evet, güneş tutulması sizleri bazı fırsatlarla karşı karşıya bırakırken bir şeylerden de koparmaya çalışacak ve size en çok fayda sağlayacak olan faaliyetlerde daha fazla zaman kaybetmemeniz için hangilerini kullanmayacağınızı söyleyecek. Bunun için detaylı haritanızın durumunu bilmeniz gerekmektedir.
Gökyüzünüzdeki gezegenler, gerçekleşmenizi sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Yaşamınızın hangi alanlarına konsantre olmanız gerektiğini size söylerler. Mutluluğu bulmak ve her zaman hayalini kurduğunuz en iyi hayatı yaşamak için hangi yönleri seçmeniz gerektiğini ve hayatınızda yapmanız gereken değişiklikleri size söyleyecektir. Tabi bir çeşit akıl verme gibi düşünün. Yine irade sizindir. Annenizin babanızın size söylediği tecrübeleri ne kadar uyguluyorsanız gezegenlerin tecrübelerini de o kadar hayatınıza uyarlarsınız.
Ben elimden geldikçe size ihtiyacınız olan değişiklikleri en kolay şekilde nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışıyorum ve en azından her şeyin yolunda gidebilmesi için sizlere gezegenlerin tecrübelerini aktarıyorum. Bizler genelde akılsız başın cezasını hep çekeriz.
Neptün gezegeni geriliyor. Hayallerinizi, hedeflerinizi yeniden gözden geçirin.
Ay Kova burcunda ilerliyor. İletişim yönümüzün güçlü olduğu bir gündeyiz. Bugün duygusal anlamda bizi yoran sorunlarımıza karşı objektif bakarak mantıklı çözümler bulabilir ve bu konuda empati yapabiliriz. İlişkilerimizde karşımızdaki kişilerin bilgi birikiminden faydalanmalıyız. Neptün gezegenin gerileme hareketi ile birlikte içsel gücünüzü yakalamalı ve kendinizi duygusal anlamda aşağıya çeken bağlılıklarınızdan kurtulmak için değerlendirmelisiniz. Mars ve Plüton arasındaki yüksek gerilim devam etmektedir. Elinizdeki halat iyice kayıyor olabilir ve siz daha fazla eliniz acımasın diye o halatı bırakmak durumunda kalabilirsiniz. Belki de en doğrusu budur.
Gün, bugündür!
Bir şey sizin için önemliyse, onu bugün yapın, yaşayın. Yarına erişeceğinizin garantisi yok; ama bugün avuçlarınızın içinde canlı canlı duruyor. Oradan kayıp gitmeden bugünden tasarruf edin. Şu an gerçekleşmekte olana, şimdi yanınızda bulunan kişilere, elinizdeki mevcut işe, bugün verdiğiniz kararlara, büyük ya da küçük fark etmez, dikkat kesilin. Bugün yaptığınız, yarını biçimlendirir. Bugünkü siz, yarınki size şekil verir.
Durumunuzu Yeniden Çerçevelendirin.
Hislerimiz ve davranışlarımız dünyayı nasıl yorumladığımıza göre oluşur. Bir kişiyi veya durumu tehdit olarak görürseniz, gerçekte böyle bir şey olmasa bile, vücudunuz stresi geri çağırır. Bu durumu yaşayan danışanlara şu teknik önerilir: Sizi sıkan olayın görüntüsünü bir fotoğraf olarak gözünüzün önüne getirin. Bu resmi siyah-beyaz yapın. Sonra resmi küçültün ve olabildiğince uzağa gönderin. Gözden kaybolduğunu hayal edin. Tehdit edildiğinizi hissettiğiniz anda bu çalışmayı uygulayın. Hayatınıza yön veren ana çerçeve şükür olmalıdır. “Bugün hayatınızda neler iyi?” Bu soruya vereceğiniz cevap sizi psikolojik olarak besleyen en temel besindir.
Mutlu günler dilerim.
Sonuçlara varmak için acele etme!
Günaydın hepinize haftanın son gününden…Dün kendi kendime yolda giderken söylendim. Nasıl olur ya nasıl??? 21 Haziran’a nasıl gelmiş olabiliriz.
Adım adım güneş tutulmasına doğru ilerliyoruz.
Biliyorum bundan söz ettiğim zaman yine ne olacak diye söyleniyorsunuz ya da hiç mi güzel bir şey bizi bulmayacak diyorsunuz. Aslında sizlere bir anlatamadım tutulmaların güzel ve hayırlı şeyler olduğunu demek istiyorum…
Biliyorum içinizden neresi iyi ya da neresi hayırlı bunun diye geçiriyorsunuz?
Hadi size bir ödev vereyim.
Bugün bir düşünün bakalım.
Olmadığına çok üzüldüğünüz ama iyi ki olmamış dediğiniz olaylarınızı bir anımsayın.
Neler vardı hayatınızda?
Hayatınızı değiştiren olaylar yaşantınıza doğru ilerliyor ve her şeyin en iyi şekilde sonuçlanabilmesi için vereceğiniz her kararı ve seçimi tam olarak anlamak istiyorsunuz.
Evet, güneş tutulması sizleri bazı fırsatlarla karşı karşıya bırakırken bir şeylerden de koparmaya çalışacak ve size en çok fayda sağlayacak olan faaliyetlerde daha fazla zaman kaybetmemeniz için hangilerini kullanmayacağınızı söyleyecek. Bunun için detaylı haritanızın durumunu bilmeniz gerekmektedir.
Gökyüzünüzdeki gezegenler, gerçekleşmenizi sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Yaşamınızın hangi alanlarına konsantre olmanız gerektiğini size söylerler. Mutluluğu bulmak ve her zaman hayalini kurduğunuz en iyi hayatı yaşamak için hangi yönleri seçmeniz gerektiğini ve hayatınızda yapmanız gereken değişiklikleri size söyleyecektir. Tabi bir çeşit akıl verme gibi düşünün. Yine irade sizindir. Annenizin babanızın size söylediği tecrübeleri ne kadar uyguluyorsanız gezegenlerin tecrübelerini de o kadar hayatınıza uyarlarsınız.
Ben elimden geldikçe size ihtiyacınız olan değişiklikleri en kolay şekilde nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışıyorum ve en azından her şeyin yolunda gidebilmesi için sizlere gezegenlerin tecrübelerini aktarıyorum. Bizler genelde akılsız başın cezasını hep çekeriz.
Neptün gezegeni geriliyor. Hayallerinizi, hedeflerinizi yeniden gözden geçirin.
Ay Kova burcunda ilerliyor. İletişim yönümüzün güçlü olduğu bir gündeyiz. Bugün duygusal anlamda bizi yoran sorunlarımıza karşı objektif bakarak mantıklı çözümler bulabilir ve bu konuda empati yapabiliriz. İlişkilerimizde karşımızdaki kişilerin bilgi birikiminden faydalanmalıyız. Neptün gezegenin gerileme hareketi ile birlikte içsel gücünüzü yakalamalı ve kendinizi duygusal anlamda aşağıya çeken bağlılıklarınızdan kurtulmak için değerlendirmelisiniz. Mars ve Plüton arasındaki yüksek gerilim devam etmektedir. Elinizdeki halat iyice kayıyor olabilir ve siz daha fazla eliniz acımasın diye o halatı bırakmak durumunda kalabilirsiniz. Belki de en doğrusu budur.
Gün, bugündür!
Bir şey sizin için önemliyse, onu bugün yapın, yaşayın. Yarına erişeceğinizin garantisi yok; ama bugün avuçlarınızın içinde canlı canlı duruyor. Oradan kayıp gitmeden bugünden tasarruf edin. Şu an gerçekleşmekte olana, şimdi yanınızda bulunan kişilere, elinizdeki mevcut işe, bugün verdiğiniz kararlara, büyük ya da küçük fark etmez, dikkat kesilin. Bugün yaptığınız, yarını biçimlendirir. Bugünkü siz, yarınki size şekil verir.
Durumunuzu Yeniden Çerçevelendirin.
Hislerimiz ve davranışlarımız dünyayı nasıl yorumladığımıza göre oluşur. Bir kişiyi veya durumu tehdit olarak görürseniz, gerçekte böyle bir şey olmasa bile, vücudunuz stresi geri çağırır. Bu durumu yaşayan danışanlara şu teknik önerilir: Sizi sıkan olayın görüntüsünü bir fotoğraf olarak gözünüzün önüne getirin. Bu resmi siyah-beyaz yapın. Sonra resmi küçültün ve olabildiğince uzağa gönderin. Gözden kaybolduğunu hayal edin. Tehdit edildiğinizi hissettiğiniz anda bu çalışmayı uygulayın. Hayatınıza yön veren ana çerçeve şükür olmalıdır. “Bugün hayatınızda neler iyi?” Bu soruya vereceğiniz cevap sizi psikolojik olarak besleyen en temel besindir.
Mutlu günler dilerim.