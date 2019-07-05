Size yol gösterilebilir fakat yalnız yürümek zorundasınız

Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Malum Venüs gezegeni Yengeç burcuna geçiş yaptı ve 7 Temmuz da fenomen haline gelen güzelim Merkür gezegeni gerileyecek. Bu tür konularda oldukça kaygılı ve neler yapacağınıza dair bir telaş hali alabilir. Gökyüzünde bir gezegen burç değiştirdiğin de bu yaşantınız da bir şeylerinde yer değiştireceğine işaret eder. Yani Venüs yengeç geçişinden bu yüzden haberdar ediyorum.
İçimden şu geçiyor.
Yahu, hiç sıkılmadınız mı Merkür geriliyor diye yazılan evlenmeyin, sözleşme yapmayın, yeni bir şeyler almayın vs. gibi konuşmalardan ya da yazılardan…
Valla inanın ben bu işin içinde biri olarak bu tür söylemlerden sıkıldım.
Merkür gerilemesi var diye evlenmeyin denilmesi ne kadar mantıklı kısmını sorgulamıyorum.
Aksine sizler neden böyle bir söylemi hayatınıza sorgusuzca uygulama noktasına gidiyorsunuz bunu sorguluyorum.
Yani bu kadar mı çaresiziz, bu kadar mı her şey basit.
Gökyüzünde Merkür geriliyor diye işe girmeyeceksin ya da evlenmeyeceksin.
Bak hele, konfora bak…
Ya da ben buradan senin aklını karıştıracak yazılar yazacağım. Diyeceğim ki işe girme atılırsın. Sende girdiğin işte oturup düşüneceksin acaba Merkür düze girince kovulur muyum?
Ya da sen evlenmek için, ise girmek için ya da hayatının en önemli yurtdışı kararı için Merkür’ün 20 günlük geri dönüşünü bekleyeceksin, öyle mi?
Bu bir ego değil midir?
Kimse neden şunu düşünmüyor?
Ben nasıl bir tavır sergilemeliyim?
Yani sen şayet akış içinde Merkür gerilemesinde evleniyorsan veya Merkür gerilemesinde doğuyorsan artık o tavrın insanı olman gerekmektedir.
Merkür iletişim ve akıl gezegenidir.
Yani bir evlilik gerçekleştireceksen bu dönem de şunu bileceksin.
Merkür geriliyor ve ben evliliğimde iletişimimi partnerimle daha güçlü kurmayı öğrenmeliyim ya da gelişen olaylar da her evlilik tarzından daha çok ilişkimde anlaşılmaya ihtiyaç duyacağım görülüyor demelisin.
Merkür gezegeni bizim aklımızı ne şekilde kullandığımız, kararlarımızı nasıl aldığımızı, zihinsel olarak ilgi alanlarımızın ne olduğunu bildirir. Bu yüzden kişinin Merkür'ünün nerede hangi burçta olduğu, hangi evde olduğu ve en önemli gezegenlerle yaptığı açılar (Güneş, Satürn, Jüpiter, Ay) çok önemlidir.
Merkür gezegeni şu sıralar Aslan Burcunda ilerliyor ve 4 derecelerdedir. 8 Temmuz sonrası gerileyerek Merkür yengeç burcuna geçiş yapacak.
Aslan burcunda hareket eden Merkür, kişinin kendinden emin, kararlı fikirlere sahip, bazen sabit fikirli ve inatçı kafa yapısına sahip olmasına yol açabilir. Kişi, inadı yüzünden bazen bile bile kendini tehlikeye bile atabilir. Övgü̈ bekleyen zihin çoğunlukla hayal kırıklığına uğrayabilir, bu tür zihne nasıl yanaşacağını bilen çıkarcılar kişiyi pohpohlarken uzağı yakın yakını uzak gibi gösterebilir.
Yani demek oluyor ki bu süreçte çok fazla çıkar hesapları olan kişilere ve yalaklığa prim verilmemelidir. Başkaları ne düşünür diye karar almak, başkaları üzerinde ihtişamlı ve güçlü̈ izlenim verme amaçlı alabileceğiniz kararlar size hüsran ve hayal kırıklığı getirebilir. Bu tür konulara dikkat etmek ve bunları incelemek doğru olabilir.
Yani evliliğinizi bu dönemlere getirdiyseniz belki bazı şeyleri gereğinden fazla abartabilirsiniz ya da yaşadıklarınızda size menfaatleriniz için mi davranılıyor diye düşündürtebilir ve kaygı verebilir. Bu şekilde yorumlar yapmaya çalışın. Hangi duygularla baş etmeniz gerekiyor artık bunu biliyorsunuz. Bu yüzden Merkür geriliyor evlenmeyin ya da işe başlamayın gibi sığ ve sınırlandırıcı yorumlarla ne astrolojiyi kötü bilin ne de bu noktada kendinizi bu bilimden soğutun. Gökyüzünün tavrını bilmek ve yeryüzüyle aynı ahenkte yürümek adına önemlidir. Kendinizi daha güven dolu hissedersiniz ve yaşanılan her şeye bir anlam verirsiniz. Ruhunuzu zedelemeden ilerlersiniz.
Yani Merkür gerileyecek diye ne yapacağız?
Hayat mı duracak?
Aşık mı olmayacaksınız?
Evlenmeyecek misiniz?
İşe mi girmeyeceksiniz?
Ya da ne bileyim doğmayacak mısınız?
Lütfen kaliteli ve bilinçli bir astroloji okuyucusu olun.
Merkür gerilemesi sizin eksiklerinizi sevmenize yardımcı olur.
Sonra siz eksiklikleri sevince onu tamamlamanız için bir şeyler yaparsınız.
Yani hastalığı tedavi etmek için ne olduğunu bilmeniz gerekmektedir.
Merkür gerilemesi iyi bir tespit dönemidir.
Astrologları dinlerken hayatınıza tavsiyeler verecek gibi dinlemekten vazgeçin. Herkes kendi yolcuğundan mesuldür. Sonra birine fatura kesmek istiyorsunuz, bunu biliyorum…
Bir şeyler astroloji yüzünden başınıza gelmiş gibi davranıp bizleri takipten çıkıp yine gizli gizli takip ediyorsunuz. İstikrarlı olun ve nasıl dinlemeniz ve neler yapmanız gerektiğini anlayın. Bu tarz yorumlarda bulunanları da artık ne diyeyim. Onlara en iyi cevabı siz verirsiniz.
Sonuç olarak dememiz o ki; ihtiras ve tutkularınızın kurbanı olup onları benim güzelim Merkür’üme yükleyemezsiniz. Merkür’ü yedirtmem. Akıllı, fikirli olun J Güzel günler dilerim…
Size yol gösterilebilir fakat yalnız yürümek zorundasınız
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Malum Venüs gezegeni Yengeç burcuna geçiş yaptı ve 7 Temmuz da fenomen haline gelen güzelim Merkür gezegeni gerileyecek. Bu tür konularda oldukça kaygılı ve neler yapacağınıza dair bir telaş hali alabilir. Gökyüzünde bir gezegen burç değiştirdiğin de bu yaşantınız da bir şeylerinde yer değiştireceğine işaret eder. Yani Venüs yengeç geçişinden bu yüzden haberdar ediyorum.
İçimden şu geçiyor.
Yahu, hiç sıkılmadınız mı Merkür geriliyor diye yazılan evlenmeyin, sözleşme yapmayın, yeni bir şeyler almayın vs. gibi konuşmalardan ya da yazılardan…
Valla inanın ben bu işin içinde biri olarak bu tür söylemlerden sıkıldım.
Merkür gerilemesi var diye evlenmeyin denilmesi ne kadar mantıklı kısmını sorgulamıyorum.
Aksine sizler neden böyle bir söylemi hayatınıza sorgusuzca uygulama noktasına gidiyorsunuz bunu sorguluyorum.
Yani bu kadar mı çaresiziz, bu kadar mı her şey basit.
Gökyüzünde Merkür geriliyor diye işe girmeyeceksin ya da evlenmeyeceksin.
Bak hele, konfora bak…
Ya da ben buradan senin aklını karıştıracak yazılar yazacağım. Diyeceğim ki işe girme atılırsın. Sende girdiğin işte oturup düşüneceksin acaba Merkür düze girince kovulur muyum?
Ya da sen evlenmek için, ise girmek için ya da hayatının en önemli yurtdışı kararı için Merkür’ün 20 günlük geri dönüşünü bekleyeceksin, öyle mi?
Bu bir ego değil midir?
Kimse neden şunu düşünmüyor?
Ben nasıl bir tavır sergilemeliyim?
Yani sen şayet akış içinde Merkür gerilemesinde evleniyorsan veya Merkür gerilemesinde doğuyorsan artık o tavrın insanı olman gerekmektedir.
Merkür iletişim ve akıl gezegenidir.
Yani bir evlilik gerçekleştireceksen bu dönem de şunu bileceksin.
Merkür geriliyor ve ben evliliğimde iletişimimi partnerimle daha güçlü kurmayı öğrenmeliyim ya da gelişen olaylar da her evlilik tarzından daha çok ilişkimde anlaşılmaya ihtiyaç duyacağım görülüyor demelisin.
Merkür gezegeni bizim aklımızı ne şekilde kullandığımız, kararlarımızı nasıl aldığımızı, zihinsel olarak ilgi alanlarımızın ne olduğunu bildirir. Bu yüzden kişinin Merkür'ünün nerede hangi burçta olduğu, hangi evde olduğu ve en önemli gezegenlerle yaptığı açılar (Güneş, Satürn, Jüpiter, Ay) çok önemlidir.
Merkür gezegeni şu sıralar Aslan Burcunda ilerliyor ve 4 derecelerdedir. 8 Temmuz sonrası gerileyerek Merkür yengeç burcuna geçiş yapacak.
Aslan burcunda hareket eden Merkür, kişinin kendinden emin, kararlı fikirlere sahip, bazen sabit fikirli ve inatçı kafa yapısına sahip olmasına yol açabilir. Kişi, inadı yüzünden bazen bile bile kendini tehlikeye bile atabilir. Övgü̈ bekleyen zihin çoğunlukla hayal kırıklığına uğrayabilir, bu tür zihne nasıl yanaşacağını bilen çıkarcılar kişiyi pohpohlarken uzağı yakın yakını uzak gibi gösterebilir.
Yani demek oluyor ki bu süreçte çok fazla çıkar hesapları olan kişilere ve yalaklığa prim verilmemelidir. Başkaları ne düşünür diye karar almak, başkaları üzerinde ihtişamlı ve güçlü̈ izlenim verme amaçlı alabileceğiniz kararlar size hüsran ve hayal kırıklığı getirebilir. Bu tür konulara dikkat etmek ve bunları incelemek doğru olabilir.
Yani evliliğinizi bu dönemlere getirdiyseniz belki bazı şeyleri gereğinden fazla abartabilirsiniz ya da yaşadıklarınızda size menfaatleriniz için mi davranılıyor diye düşündürtebilir ve kaygı verebilir. Bu şekilde yorumlar yapmaya çalışın. Hangi duygularla baş etmeniz gerekiyor artık bunu biliyorsunuz. Bu yüzden Merkür geriliyor evlenmeyin ya da işe başlamayın gibi sığ ve sınırlandırıcı yorumlarla ne astrolojiyi kötü bilin ne de bu noktada kendinizi bu bilimden soğutun. Gökyüzünün tavrını bilmek ve yeryüzüyle aynı ahenkte yürümek adına önemlidir. Kendinizi daha güven dolu hissedersiniz ve yaşanılan her şeye bir anlam verirsiniz. Ruhunuzu zedelemeden ilerlersiniz.
Yani Merkür gerileyecek diye ne yapacağız?
Hayat mı duracak?
Aşık mı olmayacaksınız?
Evlenmeyecek misiniz?
İşe mi girmeyeceksiniz?
Ya da ne bileyim doğmayacak mısınız?
Lütfen kaliteli ve bilinçli bir astroloji okuyucusu olun.
Merkür gerilemesi sizin eksiklerinizi sevmenize yardımcı olur.
Sonra siz eksiklikleri sevince onu tamamlamanız için bir şeyler yaparsınız.
Yani hastalığı tedavi etmek için ne olduğunu bilmeniz gerekmektedir.
Merkür gerilemesi iyi bir tespit dönemidir.
Astrologları dinlerken hayatınıza tavsiyeler verecek gibi dinlemekten vazgeçin. Herkes kendi yolcuğundan mesuldür. Sonra birine fatura kesmek istiyorsunuz, bunu biliyorum…
Bir şeyler astroloji yüzünden başınıza gelmiş gibi davranıp bizleri takipten çıkıp yine gizli gizli takip ediyorsunuz. İstikrarlı olun ve nasıl dinlemeniz ve neler yapmanız gerektiğini anlayın. Bu tarz yorumlarda bulunanları da artık ne diyeyim. Onlara en iyi cevabı siz verirsiniz.
Sonuç olarak dememiz o ki; ihtiras ve tutkularınızın kurbanı olup onları benim güzelim Merkür’üme yükleyemezsiniz. Merkür’ü yedirtmem. Akıllı, fikirli olun J Güzel günler dilerim…